Колумбия вырвала победу в матче с Катаром

Сборная Колумбии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки обыграла команду Катара.
Сан-Паулу, стадион Морумби
Колумбия - Катар - 1:0 (0:0)
Гол: Сапата 86
Колумбия: Оспина, Тесильо, Медина (Ариас 46), Мина, Санчес, Барриос, Куадрадо (Фалькао 64), Хамес, Урибе, Сапата, Мартинес (Диас 75).
Главный тренер: Карлуш Кейруш.
Катар: Аль-Шиб, Хассан, Мигел Педру, Хухи, Мадибо, Салман, Аль-Рави, Хатем (Будиаф 66), Афиф, Аль-Хайдос (Дузанде 84), Али.
Главный тренер: Санчес Бас Феликс.
Предупреждения: Мадибо 44, Хассан 57, Урибе 73, Мигел Педру 73, Афиф 83.
В первом туре группового раунда Колумбия победила Аргентину (2:0), а Катар вырвал ничью в игре с Парагваем (2:2).
С сильными сборными меська же с ложкой во рту играет😂😂а хет трик панаме или никарагуа то он тут как тут
С сильными сборными меська же с ложкой во рту играет😂😂а хет трик панаме или никарагуа то он тут как тут