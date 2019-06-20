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Колумбия вырвала победу в матче с Катаром

сегодня, 02:23
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия1 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарМатч завершен

Сборная Колумбии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки обыграла команду Катара.

Сан-Паулу, стадион Морумби

Колумбия - Катар - 1:0 (0:0)
Гол: Сапата 86

Колумбия: Оспина, Тесильо, Медина (Ариас 46), Мина, Санчес, Барриос, Куадрадо (Фалькао 64), Хамес, Урибе, Сапата, Мартинес (Диас 75).
Главный тренер: Карлуш Кейруш.

Катар: Аль-Шиб, Хассан, Мигел Педру, Хухи, Мадибо, Салман, Аль-Рави, Хатем (Будиаф 66), Афиф, Аль-Хайдос (Дузанде 84), Али.
Главный тренер: Санчес Бас Феликс.

Предупреждения: Мадибо 44, Хассан 57, Урибе 73, Мигел Педру 73, Афиф 83.

В первом туре группового раунда Колумбия победила Аргентину (2:0), а Катар вырвал ничью в игре с Парагваем (2:2).

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spartach091
spartach091
сегодня в 02:35
Ну шо там меська восстанет против парагвайцев?
С сильными сборными меська же с ложкой во рту играет😂😂а хет трик панаме или никарагуа то он тут как тут
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:27
Колумбию с победой! Пока что единственые кто идет без потерь на турнире. Хорошая у них сборная, может добится большого успеха!
Left Boy
Left Boy
сегодня в 02:24
как там дададакалка местная, которая больше всех орала, что хамес деградировал? второй гениальный ассист на турнире
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