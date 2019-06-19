Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»

сегодня, 05:28

Сборная Бразилии не сумела переиграть команду Венесуэлы в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Хозяева турнира трижды поразили ворота венесуэльцев, но ни один из голов не был засчитан.

Салвадор, стадион Фонте-Нова

Бразилия - Венесуэла 0:0

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Силва, Маркиньос, Филипе Луис, Артур Рамос, Каземиро (Фернандиньо 57), Коутиньо, Ришарлисон (Жезус 46), Нерес (Эвертон 72), Фирмино.

Главный тренер: Тите.

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Эрнандес, Вильянуэва, Осорио, Мурильо, Ринкон, Морено, Эррера (Сотельдо 66), Мачис (Фигейра 76), Рондон (Мартинес 85).

​Главный тренер: Дудамель Рафаэль.

Предупреждения: Мурильо 37, Каземиро 41, Фигейра 90+1.

В первом туре бразильцы одолели Боливию (3:0), а Венесуэла сыграла вничью с Перу (0:0).