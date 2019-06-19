ГлавнаяНовости

Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»

сегодня, 05:28
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Сборная Бразилии не сумела переиграть команду Венесуэлы в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Хозяева турнира трижды поразили ворота венесуэльцев, но ни один из голов не был засчитан.

Салвадор, стадион Фонте-Нова

Бразилия - Венесуэла 0:0 

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Силва, Маркиньос, Филипе Луис, Артур Рамос, Каземиро (Фернандиньо 57), Коутиньо, Ришарлисон (Жезус 46), Нерес (Эвертон 72), Фирмино.
Главный тренер: Тите.

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Эрнандес, Вильянуэва, Осорио, Мурильо, Ринкон, Морено, Эррера (Сотельдо 66), Мачис (Фигейра 76), Рондон (Мартинес 85).
​Главный тренер: Дудамель Рафаэль.

Предупреждения: Мурильо 37, Каземиро 41, Фигейра 90+1.

В первом туре бразильцы одолели Боливию (3:0), а Венесуэла сыграла вничью с Перу (0:0).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гол и передача Фарфана помогли сборной Перу обыграть Боливию
Сегодня, 02:30 Комментарии5
«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в контрольном матче
Вчера, 20:00 Комментарии6
Поражение Аргентины, разгром Японии и другие итоги 1-го тура Кубка Америки
Вчера, 07:50 Комментарии10
Чилийцы разгромили Японию в матче Кубка Америки
Вчера, 03:52 ВидеоКомментарии21
Уругвай разгромил Эквадор
17 июня Комментарии16
Парагвай не смог обыграть Катар
17 июня ВидеоКомментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 710
сегодня в 05:44
Выстояли венесуэльцы - удивительно?!? ВАР второй раз спас их от поражения!!! Четыре отмененных гола в их ворота за две игры - это невероятно.
Но оборонялись без паники - молодцы!!!
ДСА
ДСА
   109 / 710
сегодня в 05:41
Вот и неожиданность.
ОПС
ОПС
   168 / 710
сегодня в 05:32
Последний гол был чистый, полевой игрок Венесуэлы был на линии ворот.
Шишанутый
Шишанутый
   55 / 710
сегодня в 05:31
Армянин отжег конечно! Надо уберать ВАР а то голов в футболе совсем не останется будут все матчи играться по 0-0 потому что при желании всегда можно придратся и любой гол отменить что судейка в этой матче и сделал.
Tommy Lee
Tommy Lee
   335 / 710
сегодня в 05:30
Ну отменил вообще то два гола, но и прибавил, что аж 99 минут играли. Лёгкой прогулки у бразильцев не получится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100