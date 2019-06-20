«Милану» интересны игроки «Реала»

сегодня, 10:49

«Милан» попробует приобрести футболистов «Реала» этим летом.

В ближайшее время представители «россонери» проведут встречу с Хосе Анхелем Санчесом, который является одним из руководителей мадридского клуба.

Итальянцы хотят договориться о переходе тех игроков, которые заинтересовали нового тренера команды Марко Джампаоло. Впрочем, для этого нужно убедиться, что испанцы хотят продать этих футболистов. Имена спортсменов не называются.

Делегацию миланцев возглавит Паоло Мальдини, который недавно вернулся в клуб.