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«Милану» интересны игроки «Реала»

сегодня, 10:49

«Милан» попробует приобрести футболистов «Реала» этим летом.

В ближайшее время представители «россонери» проведут встречу с Хосе Анхелем Санчесом, который является одним из руководителей мадридского клуба.

Итальянцы хотят договориться о переходе тех игроков, которые заинтересовали нового тренера команды Марко Джампаоло. Впрочем, для этого нужно убедиться, что испанцы хотят продать этих футболистов. Имена спортсменов не называются. 

Делегацию миланцев возглавит Паоло Мальдини, который недавно вернулся в клуб.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   56 / 713
сегодня в 11:57
Бэйла заберут хахаха
SSC Napoli
SSC Napoli
   481 / 713
сегодня в 11:11
Утка!
МамкинАналитик
МамкинАналитик
   599 / 713
сегодня в 11:07
Реалу как раз надо продавать
КЭТиК
КЭТиК
   115 / 713
сегодня в 10:57
Милан сначала бы на ценники взглянул...
STVA 1
STVA 1
   36 / 713
сегодня в 10:56
Шифруются , не говорят кого .
cska plus
cska plus
   7 / 713
сегодня в 10:52
Брехня не верю, миланцы по ушам своих болельщиков ездят.
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