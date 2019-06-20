«Уотфорд» запросил у «Наполи» 30 млн евро за Деулофеу

вчера, 23:46

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти видит в крайнем нападающем «Уотфорда» потенциальное усиление для своей команды.

В последние дни руководство «Наполи» вело переговоры с агентом игрока. Проблема в том, что «Уотфорд» хочет за 25-летнего футболиста 30 млн евро, а неаполитанцы считают эту сумму завышенной. На данный момент переговоры продолжаются.