«Уотфорд» запросил у «Наполи» 30 млн евро за Деулофеу

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти видит в крайнем нападающем «Уотфорда» Жераре Деулофеу потенциальное усиление для своей команды.
В последние дни руководство «Наполи» вело переговоры с агентом игрока. Проблема в том, что «Уотфорд» хочет за 25-летнего футболиста 30 млн евро, а неаполитанцы считают эту сумму завышенной. На данный момент переговоры продолжаются.
Деулофеу обычно выступает на позиции правого вингера, хотя может сыграть и слева в атаке. В минувшем сезоне испанец забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ.