ГлавнаяНовости

«Уотфорд» запросил у «Наполи» 30 млн евро за Деулофеу

вчера, 23:46

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти видит в крайнем нападающем «Уотфорда» Жераре Деулофеу потенциальное усиление для своей команды.

В последние дни руководство «Наполи» вело переговоры с агентом игрока. Проблема в том, что «Уотфорд» хочет за 25-летнего футболиста 30 млн евро, а неаполитанцы считают эту сумму завышенной. На данный момент переговоры продолжаются.

Деулофеу обычно выступает на позиции правого вингера, хотя может сыграть и слева в атаке. В минувшем сезоне испанец забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Ливерпуль» готов выкупить защитника «Бетиса» за 45 млн фунтов
Вчера, 23:42 Комментарии1
«Рома» проявляет интерес к Бартре
Вчера, 22:17 Комментарии0
Слухи«Аякс» отказался от идеи приобрести Эдегора. Игрок перейдет в «Байер»
Вчера, 19:42 Комментарии4
СлухиПСЖ нацелился на полузащитника молодежной сборной Италии
Вчера, 19:29 Комментарии0
СлухиНеймар не хочет возвращаться в Париж
Вчера, 18:43 Комментарии27
Слухи«Тоттенхэм», МЮ и «Ювентус» предложили 60 млн евро за Н'Домбеле
Вчера, 18:01 Комментарии12
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100