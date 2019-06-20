«Аякс» отказался от идеи приобрести Эдегора. Игрок перейдет в «Байер»

сегодня, 19:42

Полузащитник «Реала» , проведший последний сезон в «Витессе» Леонида Слуцкого на правах аренды, с большой долей вероятности отправится в «Байер».

На 20-летнего норвежца претендовал «Аякс», однако клуб в итоге отказался от трансфера. Сообщается, что спортивный директор амстердамского коллектива Марк Овермарс лично пообщался с игроком, после чего решил, что клубу лучше переключиться на других футболистов.

Переход Эдегора в «Байер» должен совершиться в ближайшее время. Игрок и его отец сегодня прилетели в Германию.