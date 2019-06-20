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«Аякс» отказался от идеи приобрести Эдегора. Игрок перейдет в «Байер»

сегодня, 19:42

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, проведший последний сезон в «Витессе» Леонида Слуцкого на правах аренды, с большой долей вероятности отправится в «Байер».

На 20-летнего норвежца претендовал «Аякс», однако клуб в итоге отказался от трансфера. Сообщается, что спортивный директор амстердамского коллектива Марк Овермарс лично пообщался с игроком, после чего решил, что клубу лучше переключиться на других футболистов.

Переход Эдегора в «Байер» должен совершиться в ближайшее время. Игрок и его отец сегодня прилетели в Германию.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   105 / 708
сегодня в 20:08
Аякс стопроцентно угадывает перспективы игроков.
Don trambon
Don trambon
   91 / 708
сегодня в 19:50
с Виниусом, Азаром, Родриго места для Эдегора видимо не найдётся.
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