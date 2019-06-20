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Неймар не хочет возвращаться в Париж

сегодня, 18:43

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.

Бразилец после окончания сезона покинул расположение команды раньше времени, не спрашивая разрешения. Близкие Неймара отмечают, что он никогда не был счастлив в ПСЖ, но только сейчас напряженность между игроком и клубом достигла апогея. Неймар твердо решил, что больше не хочет оставаться. Сообщается также, что форвард просит своего отца помочь ему с возвращением в «Барселону», где у него остались друзья.

Таким образом, заявление президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи о том, что он больше не хочет видеть в команде звезд, можно воспринимать буквально. Неймар находится в состоянии конфликта с клубом и не собирается начинать следующий сезон во Франции.

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Все комментарии
дурман
дурман
   170 / 707
сегодня в 19:37
Если шейх упрется он этому Неймару всю карьеру загубит.
Благо денег немеренно
mihaluch
mihaluch
   56 / 707
сегодня в 19:28
Ну не хочет человек назад в Париж, ну лежит душа к Парижу.
eleven LC
eleven LC
   116 / 707
сегодня в 19:25
Неймар слишком большого о себе мнения,слишком распиарен,надеюсь его Реал не купит,даже подрыв барсоглоров не стоит плохой атмосферы в раздевалке и его вечное нытьё!
АС35
АС35
   2 / 707
сегодня в 19:14
Он глупее, чем казался) На его не хочет возвращаться в Париж, есть контракт до 2022 года.
Форвард просит своего отца помочь) папенькин сынок с мозгами 3-х летнего ребёнка.
Kresi frok
Kresi frok
   174 / 707
сегодня в 19:11
Интересен финал, а не баталии.
edubokom
edubokom
   673 / 707
сегодня в 19:11
Нельзя отпускать, пусть тухнет. Чтобы другим не повадно было. Всё равно шейхи деньги не считают
ДСА
ДСА
   114 / 707
сегодня в 18:58
Девочка показывает норов.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 707
сегодня в 18:55
А как дышал, как дышал??? ......когда из Барсы уходил!!!
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