Неймар не хочет возвращаться в Париж

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Бразилец после окончания сезона покинул расположение команды раньше времени, не спрашивая разрешения. Близкие Неймара отмечают, что он никогда не был счастлив в ПСЖ, но только сейчас напряженность между игроком и клубом достигла апогея. Неймар твердо решил, что больше не хочет оставаться. Сообщается также, что форвард просит своего отца помочь ему с возвращением в «Барселону», где у него остались друзья.
Таким образом, заявление президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи о том, что он больше не хочет видеть в команде звезд, можно воспринимать буквально. Неймар находится в состоянии конфликта с клубом и не собирается начинать следующий сезон во Франции.
Благо денег немеренно
Благо денег немеренно
Форвард просит своего отца помочь) папенькин сынок с мозгами 3-х летнего ребёнка.
Форвард просит своего отца помочь) папенькин сынок с мозгами 3-х летнего ребёнка.