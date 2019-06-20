Неймар не хочет возвращаться в Париж

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В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.

Бразилец после окончания сезона покинул расположение команды раньше времени, не спрашивая разрешения. Близкие Неймара отмечают, что он никогда не был счастлив в ПСЖ , но только сейчас напряженность между игроком и клубом достигла апогея. Неймар твердо решил, что больше не хочет оставаться. Сообщается также, что форвард просит своего отца помочь ему с возвращением в «Барселону», где у него остались друзья.