Понсе определился с номером в «Спартаке»

сегодня, 15:52

Новичок «Спартака» определился с номером, под которым будет играть за московский клуб, об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

22-летний аргентинец выбрал 19-й номер, под которым когда-то за «Спартак» выступал его соотечественник Фернандо Кавенаги.