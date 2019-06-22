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Понсе определился с номером в «Спартаке»

сегодня, 15:52

Новичок «Спартака» Эсекель Понсе определился с номером, под которым будет играть за московский клуб, об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

22-летний аргентинец выбрал 19-й номер, под которым когда-то за «Спартак» выступал его соотечественник Фернандо Кавенаги.

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МапС
МапС
   107 / 709
сегодня в 17:10
Аргентинцы Спартака :)

Кавенаги - играл под 19 номером
Родригес
Рохо - играл под 19 номером
Майдана - играл под 19 номером
Пареха - играл под 19 номером
Инсуральдо -играл под 19 номером

Понсе - будет играть под 19 номером.

Типа Аргентина - 19-й регион Спартака.
Санчо Панса
Санчо Панса
   82 / 709
сегодня в 16:53
Да и ладно! Пофиг на него и на весь Спартак. Неудач ему с пупсиками!
tolctoy
tolctoy ответил Литейный 4
   180 / 709
сегодня в 16:46
Номер деревяшки перешел к другой деревяшке. Гыгыгы
Не забывай,ДЕРЕВЯХА играет у вас.И это знают ВСЕ.
juchok
juchok ответил spartach091
сегодня в 16:40
Ростову кажется он положил
все верно и за голову схватился
SHMEL
SHMEL
   117 / 709
сегодня в 16:15
Пончику 🍩 подошёл бы номер 0.
spartach091
spartach091 ответил Bastardo
   59 / 709
сегодня в 16:12
Ростову кажется он положил
Bastardo
Bastardo
   177 / 709
сегодня в 16:05
Теперь главное что бы играл лучше, чем Кавенаги, и впечатлял больше, чем тот самый гол с центра поля от Кавенаги!
cska plus
cska plus
   7 / 709
сегодня в 16:04
Скоро дедушка рейнгольд оценит этого понса.
parallels
parallels
   15 / 709
сегодня в 16:02
    parallels
    parallels
       15 / 709
    сегодня в 15:58
    какой позор)
    GreeM
    GreeM
       31 / 709
    сегодня в 15:58
    Купили втридорога, выброшенный хлам.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 709
    сегодня в 15:56
    Номер деревяшки перешел к другой деревяшке. Гыгыгы
    Брулин
    Брулин
       27 / 709
    сегодня в 15:55
    Это новый Спартак, детка
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