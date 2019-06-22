Понсе определился с номером в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Эсекель Понсе определился с номером, под которым будет играть за московский клуб, об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».
22-летний аргентинец выбрал 19-й номер, под которым когда-то за «Спартак» выступал его соотечественник Фернандо Кавенаги.
Кавенаги - играл под 19 номером
Родригес
Рохо - играл под 19 номером
Майдана - играл под 19 номером
Пареха - играл под 19 номером
Инсуральдо -играл под 19 номером
Понсе - будет играть под 19 номером.
Типа Аргентина - 19-й регион Спартака.
Кавенаги - играл под 19 номером
Родригес
Рохо - играл под 19 номером
Майдана - играл под 19 номером
Пареха - играл под 19 номером
Инсуральдо -играл под 19 номером
Понсе - будет играть под 19 номером.
Типа Аргентина - 19-й регион Спартака.