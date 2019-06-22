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Игнашевич: «Приятно победить со счетом 5:0»

сегодня, 20:31
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ФК (Дронфилд)Шеффилд ФКМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Шеффилдом».

Приятно победить 5:0. Мы довольны, что сыграли двумя составами, получили хорошую практику, получили хорошее настроение. Мы выходим на поле, чтобы дарить радость болельщикам.

Мы девять дней готовились. Постарались за эти девять дней с тренерским штабом дать как можно больше информации ребятам. Есть серьёзные ошибки, но у нас есть ещё три матча, чтобы хорошо подготовиться и войти максимально подготовленными.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0 ответил Zenit_84
   392 / 710
сегодня в 21:34
Самый старый футбольный клуб.
Брулин
Брулин
   25 / 710
сегодня в 21:26
Шеффилд с 8 дива Англии, это не уровень даже Сан-Марино
pomor45
pomor45
   130 / 710
сегодня в 21:17
Мы выходим на поле, чтобы дарить радость болельщикам.
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С конюшни тезис привез. Там тоже потеют для телевизионных болельщиков. Живых на стадион не заманишь никакими призывами. Он хорошо помнит, как с Берёзами призывал - безуспешно.
ДСА
ДСА
   113 / 710
сегодня в 20:49
Издевательство, а не товарищеская игра.
Zenit_84
Zenit_84
   60 / 710
сегодня в 20:46
Что за Шеффилд?
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 710
сегодня в 20:36
Удачи Сергею на тренерском поприще!!! Человек он серьезный и все у него должно получится!!!
Надеюсь в будущем вернется в ЦСКА в качестве тренера!!!
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