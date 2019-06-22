Игнашевич: «Приятно победить со счетом 5:0»

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал победу над «Шеффилдом».

Приятно победить 5:0. Мы довольны, что сыграли двумя составами, получили хорошую практику, получили хорошее настроение. Мы выходим на поле, чтобы дарить радость болельщикам.

Мы девять дней готовились. Постарались за эти девять дней с тренерским штабом дать как можно больше информации ребятам. Есть серьёзные ошибки, но у нас есть ещё три матча, чтобы хорошо подготовиться и войти максимально подготовленными.