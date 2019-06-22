Игнашевич: «Приятно победить со счетом 5:0»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Шеффилдом».
Приятно победить 5:0. Мы довольны, что сыграли двумя составами, получили хорошую практику, получили хорошее настроение. Мы выходим на поле, чтобы дарить радость болельщикам.
Мы девять дней готовились. Постарались за эти девять дней с тренерским штабом дать как можно больше информации ребятам. Есть серьёзные ошибки, но у нас есть ещё три матча, чтобы хорошо подготовиться и войти максимально подготовленными.
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С конюшни тезис привез. Там тоже потеют для телевизионных болельщиков. Живых на стадион не заманишь никакими призывами. Он хорошо помнит, как с Берёзами призывал - безуспешно.
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С конюшни тезис привез. Там тоже потеют для телевизионных болельщиков. Живых на стадион не заманишь никакими призывами. Он хорошо помнит, как с Берёзами призывал - безуспешно.
Надеюсь в будущем вернется в ЦСКА в качестве тренера!!!
Надеюсь в будущем вернется в ЦСКА в качестве тренера!!!