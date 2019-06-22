Б. Игнатьев: «Не вижу особой значимости для „Торпедо“ в игре с „Шеффилдом“»

Бывший наставник сборной России поделился ожиданиями от товарищеского матча «Торпедо» - «Шеффилд», приуроченный к 95-летию российского клуба.

Не вижу колоссальной значимости для «Торпедо» в предстоящей встрече с «Шеффилдом»: у «Торпедо» соперник среднего, если не низшего звена английского футбола. Однако это интересно, как для команды, в плане подготовки и тестирования, так и для болельщика. Встреча позволит взглянуть на себя со стороны и посмотреть, что такое английский футбол, как мы выглядим на их фоне. Данный аспект можно взять за основу. Игра создаст эмоциональный фон, даст импульс для ребят. Да и болельщику хочется оценить свою команду, её новое обличие. Одни скажут, что результат не важен, другие будут от него отталкиваться. Сегодня людей на трибунах будет много.

Что касается того, что к товарищескому матчу искусственно привлекается много внимания, то в прошлом такие встречи были общепринятой практикой. Наши команды во время перерыва в чемпионате ездили по многим городам и весям. Возрождение такого опыта будет хорошим делом, как для обмена контактами, так и в плане познания и развития футбола.