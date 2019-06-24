Морозов - о контракте с «Динамо»: «Продолжаю следовать своей мечте»

Защитник прокомментировал продление контракта с «Динамо» на три года.

Очень рад, что удалось договориться с родным клубом. На протяжении семи лет, что я нахожусь в «Динамо», у меня сложились хорошие отношения со всеми. С самого начала продление контракта с «бело-голубыми» было для меня приоритетом. В этой команде я дебютировал, здесь мне подарили путёвку в большой футбол. Продолжаю следовать своей мечте, играя в любимом клубе. В предстоящем сезоне перед «Динамо» будут поставлены более амбициозные цели. Продолжу усердно тренироваться, чтобы сезон получился запоминающимся. Хочу пригласить всех динамовских болельщиков на новый стадион. Вместе мы добьёмся поставленных целей!