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Широков: «12-е место „Динамо“ – результат работы Хохлова»

сегодня, 09:39

Роман Широков, покинувший пост советника генерального директора по спортивным вопросам «Динамо», рассказал о его взаимоотношениях с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

У меня с Хохловым недопонимания не было. Мне всё понятно было с первой секунды. И отношение, и то, куда мы движемся. Куда? В зону еврокубков, конечно. Почему не продвинулись, нужно спрашивать не у меня. Значит, так работали. Но, повторюсь, мне всё было ясно изначально – футбол главного тренера вообще не изменился с момента, как он впервые пришёл в «Динамо» в октябре 2017-го. При этом занятое место стало ниже. 12-е место – результат работы главного тренера. Можно сколько угодно говорить о том, что тебе мешает, – есть результат. В «Локомотиве», судя по тому, что писали, тренер и руководство много спорили. При этом чемпионами становились, в Лигу чемпионов выходили, Кубок брали. 

Хохлов остался в «Динамо», потому что провёл хороший сезон до этого. Я пришёл и объяснил руководству своё видение будущего команды при таком футболе. Мне сказали: «Посмотрим, может, будет иначе». Поговорили с Хохловым, он сказал, что хочет изменить футбол и играть больше в атаку. По большому счёту, это не получилось. Он хотел чуть перестроить схему, изменить настрой игры на атакующий. У него было время внести все изменения: отработать высокий прессинг, улучшить контроль мяча. Тот же «Арсенал» изменился за 3-4 месяца по ходу сезона. В «Динамо» собраны футболисты, которые любят и умеют атаковать, но не получилось изменить игру. Лично я даже попыток таких не видел. Мой прогноз перед сезоном сбылся на 150% – я говорил, что если ничего не изменится, скорее всего, мы займем 9-12 место. Говорил я это в июне 2018-го.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   30 / 652
сегодня в 10:06
Рома в своем репертуаре ...
Zenit_84
Zenit_84
   62 / 652
сегодня в 09:56
Наехал на Хохлова
Байкал-38
Байкал-38
   15 / 652
сегодня в 09:49
Я вообще не понимаю как кто то говорит, что с таким составом как у Динамо они должны занимать место выше 12!
Моё личное мнение, что с таким составом как у Динамо не попасть в стыке, но не более того!
Valeleo
Valeleo
   170 / 652
сегодня в 09:41
Место хорошее, нужно работать в том же духе.
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