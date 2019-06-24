Новичок «Урала» Аугустыняк: «Команда приняла меня очень хорошо»

Польский защитник , ставший игроком «Урала», дал первое интервью пресс-службе екатеринбургского клуба.

Прошло две недели с момента окончания чемпионата и мой агент рассказал об интересе со стороны «Урала», а затем в течение двух дней я принял решение и подписал с ними контракт. Россия? Нет, я здесь не бывал. Могу ли я сказать что-то на русском? «Хорошо, спасибо, один-два-три-четыре». Русский и польский - похожие языки. В процессе нахождения в команде будет проще от общения.

Знаком ли я с РПЛ ? Знаю «Зенит», ЦСКА , «Спартак», «Локомотив»... Знаю Крыховяка, Рыбуса, Шимански, «Ахмат» еще подписал 21-летнего поляка.

Адаптация? Да, команда приняла меня очень хорошо, я здесь неделю. Единственная проблема - я плохо говорю на русском и английском. Прошедший сезон я сыграл на позиции опорного полузащитника, могу сыграть в центре защиты. Агент рассказал, что «Урал» следил за мной.