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Новичок «Урала» Аугустыняк: «Команда приняла меня очень хорошо»

сегодня, 10:11

Польский защитник Рафал Аугустыняк, ставший игроком «Урала», дал первое интервью пресс-службе екатеринбургского клуба.

Прошло две недели с момента окончания чемпионата и мой агент рассказал об интересе со стороны «Урала», а затем в течение двух дней я принял решение и подписал с ними контракт. Россия? Нет, я здесь не бывал. Могу ли я сказать что-то на русском? «Хорошо, спасибо, один-два-три-четыре». Русский и польский - похожие языки. В процессе нахождения в команде будет проще от общения.

Знаком ли я с РПЛ? Знаю «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив»... Знаю Крыховяка, Рыбуса, Шимански, «Ахмат» еще подписал 21-летнего поляка.

Адаптация? Да, команда приняла меня очень хорошо, я здесь неделю. Единственная проблема - я плохо говорю на русском и английском. Прошедший сезон я сыграл на позиции опорного полузащитника, могу сыграть в центре защиты. Агент рассказал, что «Урал» следил за мной.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
   58 / 652
сегодня в 10:39
Удачи ему в борьбе со злом свиным.
Faustello
Faustello
   6 / 652
сегодня в 10:28
По фамилии какая то помесь Арустамяна с Галустяном )))
Инсайд-шутник походу )))
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 10:14
Главное понимать, что хрющатник надо уничтожать.
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