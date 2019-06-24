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Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»

сегодня, 10:00

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что в ближайшие годы российский футбол ждет гегемония «Зенита».

Думаю, да. После ряда неудачных сезонов «Зенит» сделает всё возможное, чтобы закрепиться на вершине. Там есть состав, стадион, инфраструктура – все условия для лидерства. «Зенит» вновь получит статус флагмана российского футбола.

В следующем сезоне у «Спартака» шансов прервать гегемонию «Зенита» точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава. А потом - сложно прогнозировать. Говорю о том, что вижу на данный момент.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   34 / 652
сегодня в 11:30
Есть ЦСКА и есть Краснодар, они могут.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Ragnar_Lodbrok
   634 / 652
сегодня в 11:27
На этой ветке 5 фейков Славнова
теперь Кристина терпеть не смогу?) походу придется... а за мой любимый музон найду и прибью.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 652
сегодня в 11:17
На этой ветке 5 фейков Славнова
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DawnOfDestiny
   56 / 652
сегодня в 11:17
Рагнар, убери Бэйла с авы. позоришь.
А ты позоришь группу со своей авы
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   634 / 652
сегодня в 11:12
Рагнар, убери Бэйла с авы. позоришь.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   634 / 652
сегодня в 11:11
7:0 - позор. фу такими быть.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 11:00
    Cimonn
    Cimonn
       178 / 652
    сегодня в 10:56
      Izmar
      Izmar ответил Ragnar_Lodbrok
      сегодня в 10:54
        Eddja
        Eddja
           190 / 652
        сегодня в 10:52
        Флагманы, как свиньи, не позорятся 7-0 или 1-18.
        Павел Амурский
        Павел Амурский
           53 / 652
        сегодня в 10:50
        У Зенита нет соперников, клуб с позорной историей давно слаб.
        За адекватность
        За адекватность
           19 / 652
        сегодня в 10:49
        "Там есть состав, стадион, инфраструктура – все условия для лидерства." Интересно. А у соперников этого нет? Пора и "Краснодару" чемпионом стать. Не будет никакой гегемонии, если ошибусь, извинюсь за свои слова.
        isamsn
        isamsn
           134 / 652
        сегодня в 10:45
        Чем больше флагманов, тем интересней будет чемпионат.
        Valeleo
        Valeleo
           156 / 652
        сегодня в 10:42
        Сейчас на уровень Зенита, без помощи РФС или судей, не сможет выйти ни одна российская команда в ближайшее время.
        серый1925
        серый1925
           328 / 652
        сегодня в 10:41
        правильно сказал - знающий человек
        Footbolista
        Footbolista
           18 / 652
        сегодня в 10:33
        зенит уже получил...только не Флагмана, а Миллера)...
        Принц тарасовский
        Принц тарасовский
           33 / 652
        сегодня в 10:31
        Он им и был всегда.
        Groove000
        Groove000
           364 / 652
        сегодня в 10:22
        Алень что-то рас61елся
        161регион
        161регион
        сегодня в 10:18
        Шлак....
        cska plus
        cska plus
           4 / 652
        сегодня в 10:16
        Посмотрим насколько прав тарасовский ыксперт.
        Литейный 4
        Литейный 4
           1 / 652
        сегодня в 10:13
        Аутсайдер Спартак не конкурент первой пятёрке. Его судьба болтаться в середине таблицы. Гыгыгы
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           13 / 652
        сегодня в 10:10
        Признание гегемонии из стана соперников - дороже всего.....

        Хороший человек.....
        beefs
        beefs
           78 / 652
        сегодня в 10:08
        С такими бабками и возможностями (кураторами) - это нормально...
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