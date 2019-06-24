Аленичев: «„Зенит“ вновь получит статус флагмана российского футбола»

Экс-наставник «Спартака» считает, что в ближайшие годы российский футбол ждет гегемония «Зенита».

Думаю, да. После ряда неудачных сезонов «Зенит» сделает всё возможное, чтобы закрепиться на вершине. Там есть состав, стадион, инфраструктура – все условия для лидерства. «Зенит» вновь получит статус флагмана российского футбола.

В следующем сезоне у «Спартака» шансов прервать гегемонию «Зенита» точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава. А потом - сложно прогнозировать. Говорю о том, что вижу на данный момент.