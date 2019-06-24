Панов: «Глушаков сам должен понимать, что нужно было уйти»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов прокомментировал уход из «Спартака» Дениса Глушакова.
Безусловно, болельщики следят за ситуацией и делятся на две категории. Кто «за», кто «против» - так обычно бывает. Когда игрок вызывает, скажем так, недовольство фанатов, которые ездят за командой, его уход идет на пользу. Конечно, Глушаков внес свою лепту в завоевание чемпионского титула в победном сезоне. Но, учитывая то, как в последнее время относятся к нему болельщики, наверное, лучше, чтобы его не было. Это мешает всем, я бы так сказал.
Находясь на трибуне, мы слышим в адрес Глушакова какие-то вещи, которые мешают поддержке команды. Я надеюсь, что без Глушакова это как-то всё разрешится, и болельщики не будут скандировать подобного, кроме тех матчей, когда он будет играть на нашем стадионе против «Спартака». Тогда они смогут себе это позволить. А так всё это - благоприятная ситуация. Думаю, Глушаков сам должен понимать, что в сложившейся ситуации лучше всего было покинуть команду для того, чтобы избежать давления. Это же не очень приятно, когда твои собственные болельщики тебя не принимают, не поддерживают, оскорбляют, так очень тяжело. В такой ситуации любой нормальный человек должен покинуть команду для того, чтобы в другой команде обрести уверенность.
А тут прям "сам должен уйти"...от 2,4 млн евро в год...)))
За такие космические бабосы наверно многие согласились бы и перетерпеть такие неприятности в организации трудового процесса как свист и негативные скандирование....)))....включая возможно и самого Панова...)))
Мне одно непонятно.....
В Лиге 402 игрока......
У Глушакова у одного проблетмы в семье ????
У Глушакова у одного проблемы с руководством ????
Почему кто ни попадя считает деньги именно Глушакова ????
Ну приехал парень из провинции...добился признания и успеха...трудом и потом заметьте...
Соответственно за признанием пошло финансовое благополучие.....всё по-честноку....
Никто и не обещал что он должен неизменно быть образцом поведения и нравственности...
"У всех есть свои недостатки" (В джазе только девушки 1959г)
Парень поднимавший кубок в 2017-м над головой и лайкнувший не со зла на чей то пост - один и тот же человек...со всеми плюсами и минусами.....я вообще не понимаю с чего вся эта чебатуха....
А тут прям "сам должен уйти"...от 2,4 млн евро в год...)))
За такие космические бабосы наверно многие согласились бы и перетерпеть такие неприятности в организации трудового процесса как свист и негативные скандирование....)))....включая возможно и самого Панова...)))
Мне одно непонятно.....
В Лиге 402 игрока......
У Глушакова у одного проблетмы в семье ????
У Глушакова у одного проблемы с руководством ????
Почему кто ни попадя считает деньги именно Глушакова ????
Ну приехал парень из провинции...добился признания и успеха...трудом и потом заметьте...
Соответственно за признанием пошло финансовое благополучие.....всё по-честноку....
Никто и не обещал что он должен неизменно быть образцом поведения и нравственности...
"У всех есть свои недостатки" (В джазе только девушки 1959г)
Парень поднимавший кубок в 2017-м над головой и лайкнувший не со зла на чей то пост - один и тот же человек...со всеми плюсами и минусами.....я вообще не понимаю с чего вся эта чебатуха....