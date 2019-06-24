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Панов: «Глушаков сам должен понимать, что нужно было уйти»

сегодня, 10:06

Бывший нападающий сборной России Александр Панов прокомментировал уход из «Спартака» Дениса Глушакова.

Безусловно, болельщики следят за ситуацией и делятся на две категории. Кто «за», кто «против» - так обычно бывает. Когда игрок вызывает, скажем так, недовольство фанатов, которые ездят за командой, его уход идет на пользу. Конечно, Глушаков внес свою лепту в завоевание чемпионского титула в победном сезоне. Но, учитывая то, как в последнее время относятся к нему болельщики, наверное, лучше, чтобы его не было. Это мешает всем, я бы так сказал. 

Находясь на трибуне, мы слышим в адрес Глушакова какие-то вещи, которые мешают поддержке команды. Я надеюсь, что без Глушакова это как-то всё разрешится, и болельщики не будут скандировать подобного, кроме тех матчей, когда он будет играть на нашем стадионе против «Спартака». Тогда они смогут себе это позволить. А так всё это - благоприятная ситуация. Думаю, Глушаков сам должен понимать, что в сложившейся ситуации лучше всего было покинуть команду для того, чтобы избежать давления. Это же не очень приятно, когда твои собственные болельщики тебя не принимают, не поддерживают, оскорбляют, так очень тяжело. В такой ситуации любой нормальный человек должен покинуть команду для того, чтобы в другой команде обрести уверенность.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel ответил 311
   79 / 652
сегодня в 11:35
Панов тоже участвует в заговоре против Федуна?)
Да, советником по Зениту.
311
311
   41 / 652
сегодня в 11:34
Панов тоже участвует в заговоре против Федуна?)
ДСА
ДСА
   99 / 652
сегодня в 10:46
Уйти лучше с большими деньгами, а не за простое Спасибо.
No pupsiks
No pupsiks
   31 / 652
сегодня в 10:32
Панов знает, сам такая же иуда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 652
сегодня в 10:30
90% людей ежедневно перебарывают себя идя на работу оплаты за которую хватает лишь на прожитие-бытие и питание.......

А тут прям "сам должен уйти"...от 2,4 млн евро в год...)))

За такие космические бабосы наверно многие согласились бы и перетерпеть такие неприятности в организации трудового процесса как свист и негативные скандирование....)))....включая возможно и самого Панова...)))

Мне одно непонятно.....
В Лиге 402 игрока......
У Глушакова у одного проблетмы в семье ????
У Глушакова у одного проблемы с руководством ????
Почему кто ни попадя считает деньги именно Глушакова ????

Ну приехал парень из провинции...добился признания и успеха...трудом и потом заметьте...
Соответственно за признанием пошло финансовое благополучие.....всё по-честноку....
Никто и не обещал что он должен неизменно быть образцом поведения и нравственности...
"У всех есть свои недостатки" (В джазе только девушки 1959г)

Парень поднимавший кубок в 2017-м над головой и лайкнувший не со зла на чей то пост - один и тот же человек...со всеми плюсами и минусами.....я вообще не понимаю с чего вся эта чебатуха....
mihaluch
mihaluch
   34 / 652
сегодня в 10:21
Журналюги всё переврали не совали свой нос куда не следует не выдумывали всякую отсебячину, всё бы разрулилось само собой.
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 10:10
Губошлёп заслужил такого отношения к себе, рано или поздно это бы произошло.
beefs
beefs
   78 / 652
сегодня в 10:09
Езжай в Ростов...
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