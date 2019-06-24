Панов: «Глушаков сам должен понимать, что нужно было уйти»

Бывший нападающий сборной России прокомментировал уход из «Спартака» .

Безусловно, болельщики следят за ситуацией и делятся на две категории. Кто «за», кто «против» - так обычно бывает. Когда игрок вызывает, скажем так, недовольство фанатов, которые ездят за командой, его уход идет на пользу. Конечно, Глушаков внес свою лепту в завоевание чемпионского титула в победном сезоне. Но, учитывая то, как в последнее время относятся к нему болельщики, наверное, лучше, чтобы его не было. Это мешает всем, я бы так сказал.

Находясь на трибуне, мы слышим в адрес Глушакова какие-то вещи, которые мешают поддержке команды. Я надеюсь, что без Глушакова это как-то всё разрешится, и болельщики не будут скандировать подобного, кроме тех матчей, когда он будет играть на нашем стадионе против «Спартака». Тогда они смогут себе это позволить. А так всё это - благоприятная ситуация. Думаю, Глушаков сам должен понимать, что в сложившейся ситуации лучше всего было покинуть команду для того, чтобы избежать давления. Это же не очень приятно, когда твои собственные болельщики тебя не принимают, не поддерживают, оскорбляют, так очень тяжело. В такой ситуации любой нормальный человек должен покинуть команду для того, чтобы в другой команде обрести уверенность.