Мещеряков: «Никакого конфликта с Сёминым по переходу Мурило не было»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о переходе в команду бразильского защитника . Ранее сообщалось, что трансфер получился проблемным, поскольку наставник «железнодорожников» совсем ничего не знал об игроке.

Как удалось найти компромисс с Сёминым? А никакого конфликта и не было, чтобы искать компромисс. Изначально всё шло в нормальном, рабочем порядке. А многие СМИ начали писать, что Мурило даже уехал в Бразилию, потому что его не взяли на сборы. Да, он уехал, но просто для того, чтобы собраться, всё перевезти. Ведь до его трансфера он почти месяц был на турнире в Европе.

Приехал ли уже Мурило? Я не знаю. Я не слежу за графиком приезда игроков. Насколько я знаю, он должен приехать сегодня. Крайний срок — завтра.