ГлавнаяНовости

Мещеряков: «Никакого конфликта с Сёминым по переходу Мурило не было»

сегодня, 12:31

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о переходе в команду бразильского защитника Серкейры Мурило. Ранее сообщалось, что трансфер получился проблемным, поскольку наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин совсем ничего не знал об игроке.

Как удалось найти компромисс с Сёминым? А никакого конфликта и не было, чтобы искать компромисс. Изначально всё шло в нормальном, рабочем порядке. А многие СМИ начали писать, что Мурило даже уехал в Бразилию, потому что его не взяли на сборы. Да, он уехал, но просто для того, чтобы собраться, всё перевезти. Ведь до его трансфера он почти месяц был на турнире в Европе.

Приехал ли уже Мурило? Я не знаю. Я не слежу за графиком приезда игроков. Насколько я знаю, он должен приехать сегодня. Крайний срок — завтра.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Божович: «Будем усиливать позиции, которые в этом нуждаются»
Сегодня, 13:13 Комментарии0
Сёмин: «„Локо“ нужны один-два игрока, которые будут сильнее наших»
Сегодня, 12:57 Комментарии0
Морозов - о контракте с «Динамо»: «Продолжаю следовать своей мечте»
Сегодня, 12:23 Комментарии1
Аленичев признался, что не хотел бы быть президентом «Спартака»
Сегодня, 10:43 Комментарии12
Новичок «Урала» Аугустыняк: «Команда приняла меня очень хорошо»
Сегодня, 10:11 Комментарии3
Панов: «Глушаков сам должен понимать, что нужно было уйти»
Сегодня, 10:06 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   15 / 648
сегодня в 13:12
Всё будет хорошо!
Чингачгук
Чингачгук
   82 / 648
сегодня в 12:42
Это свиньи придумали.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100