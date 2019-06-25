Гол Кавани принёс Уругваю победу над Чили

Сборная Чили потерпела поражение от Уругвая в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.
Рио-де-Жанейро, стадион Маракана
Чили - Уругвай 0:1 (0:0)
Гол: Кавани 82
Чили: Ариас, Хара (Кастильо 90), Марипан, Медель (Лихновски 55), Пульгар, Эрнандес, Арангис, Опазо Лара, Диас, Санчес, Варгас (Фернандес 77).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Бентанкур, Вальверде (Коатес 90+2), Лодейро (Нандес 46), Де Арраскаэта (Родригес 76), Суарес, Кавани.
Главный тренер: Табарес Оскар.
Предупреждения: Гонсалес 70
Судья: Клаус Рафаэл.
В предыдущем туре уругвайцы сыграли вничью с Японией (2:2), а сборная Чили победила Эквадор (2:1).