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Гол Кавани принёс Уругваю победу над Чили

сегодня, 03:53
ЧилиЛоготип футбольный клуб Чили0 : 1Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Чили потерпела поражение от Уругвая в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.

Рио-де-Жанейро, стадион Маракана

Чили - Уругвай 0:1 (0:0)
Гол: Кавани 82

Чили: Ариас, Хара (Кастильо 90), Марипан, Медель (Лихновски 55), Пульгар, Эрнандес, Арангис, Опазо Лара, Диас, Санчес, Варгас (Фернандес 77).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Бентанкур, Вальверде (Коатес 90+2), Лодейро (Нандес 46), Де Арраскаэта (Родригес 76), Суарес, Кавани.
Главный тренер: Табарес Оскар.

Предупреждения: Гонсалес 70

Судья: Клаус Рафаэл.

В предыдущем туре уругвайцы сыграли вничью с Японией (2:2), а сборная Чили победила Эквадор (2:1).

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 654
сегодня в 04:28
Такое бывает.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   27 / 654
сегодня в 04:08
Уругвай с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 654
сегодня в 03:58
Невзрачная игра Уругвая тем не менее принесла победу.
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