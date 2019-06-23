Аргентина обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Аргентины одержала победу над командой Катара в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.
Порту-Алегре, стадион Арена Гремио
Катар - Аргентина 0:2 (0:1)
Голы: Мартинес 4, Кун Агуэро 82
Катар: Аль-Шиб, Педру Мигел, Хишам, Хухи, Аль-Хажри (Абдулсалам 77), Салман, Хассан Халид, Будиаф, Хатим, Али Алмоез, Афиф
Главный тренер: Санчес Бас Феликс.
Аргентина: Армани, Саравия, Фойт (Пеццелья 85), Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес, Ло Чельсо (Акунья 55), Лионель Месси, Мартинес (Дибала 75), Кун Агуэро
Главный тренер: Скалони Лионель.
Предупреждения: Ло Чельсо 42, Фойт 44, Али Алмоез 51, Будиаф 74, Абдулсалам 89
В параллельном матче Колумбия одержала победу над Парагваем.
При такой игре даже при проигрыше аргов не хейтили бы так сильно.
При такой игре даже при проигрыше аргов не хейтили бы так сильно.
Когда такой турнир проводят часто, этот турнир ставится рядовым!
Другое дело ЛЧ!
Когда такой турнир проводят часто, этот турнир ставится рядовым!
Другое дело ЛЧ!
А Месси называют одним из лучших в истории,об этом речь!
А Месси называют одним из лучших в истории,об этом речь!
Зачем только соглашается играть. Ну если не лежит душа - так и не возвращался бы... А так с такой игрой естественно его хейтить будут.
Зачем только соглашается играть. Ну если не лежит душа - так и не возвращался бы... А так с такой игрой естественно его хейтить будут.
3 года н играл, прям пипец, как долго) а сколько играл?)
3 года н играл, прям пипец, как долго) а сколько играл?)
Может быть будут помнить что у него нет титулов сл сборной, но большинство любителей футбола его будут помнить как одного из лучших футболистов планеты.
Может быть будут помнить что у него нет титулов сл сборной, но большинство любителей футбола его будут помнить как одного из лучших футболистов планеты.
Вот поэтому эти всякие ***** и поливают его грязью.
Почему такой никчемный игрок ставит Яаком Реал при каждой встрече???? Реал одна из любимых его команд
Вот поэтому эти всякие ***** и поливают его грязью.
Почему такой никчемный игрок ставит Яаком Реал при каждой встрече???? Реал одна из любимых его команд
Месси безусловно велик и один из лучших в истории но то что у него нет титула со сборной это будут помнить всегда!
Месси безусловно велик и один из лучших в истории но то что у него нет титула со сборной это будут помнить всегда!
Как можно самореализоваться лежа на диване за ноутбуком, обсуждая с прочими маргиналами всякую дичь с какими-то гномярами? Ведь о футболе ни слова. И это почти каждый день..
Как можно самореализоваться лежа на диване за ноутбуком, обсуждая с прочими маргиналами всякую дичь с какими-то гномярами? Ведь о футболе ни слова. И это почти каждый день..
Но главное Мадрид нагибает из года в год. 🤣🤣🤣🤣
Но главное Мадрид нагибает из года в год. 🤣🤣🤣🤣