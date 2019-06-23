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Аргентина обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки

вчера, 23:53
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Аргентины одержала победу над командой Катара в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.

Порту-Алегре, стадион Арена Гремио

Катар - Аргентина 0:2 (0:1)
Голы: Мартинес 4, Кун Агуэро 82

Катар: Аль-Шиб, Педру Мигел, Хишам, Хухи, Аль-Хажри (Абдулсалам 77), Салман, Хассан Халид, Будиаф, Хатим, Али Алмоез, Афиф
Главный тренер: Санчес Бас Феликс.

Аргентина: Армани, Саравия, Фойт (Пеццелья 85), Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес, Ло Чельсо (Акунья 55), Лионель Месси, Мартинес (Дибала 75), Кун Агуэро
Главный тренер: Скалони Лионель.

Предупреждения: Ло Чельсо 42, Фойт 44, Али Алмоез 51, Будиаф 74, Абдулсалам 89

В параллельном матче Колумбия одержала победу над Парагваем.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил Happyboy Barca
   107 / 664
сегодня в 01:06
Я отказываюсь сравнивать Арбелоа с Марадоной,это кащунственно!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил allemz
   25 / 664
сегодня в 01:05
После прочтения твоих "типичных" комментов, у меня возник вопрос. Как можно самореализоваться лежа на диване за ноутбуком, обсуждая с прочими маргиналами всякую дичь с какими-то гномярами? Ведь о футболе ни слова. И это почти каждый день..
Да ладно тебе, дружище. Никто же здесь не самореализовывается. Зашли, поболтали и пошли дальше в квартире пылесосить :) Были бы равны Месси по социальному статусу - не торчали бы здесь, выплёскивая кто злобу, кто юмор в сторону аргентинца, а лично с ним бы тусовались на яхте у Роналду и ржали над диванными экспертами :)))
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил eleven LC
   198 / 664
сегодня в 01:04
Ты не путай масштабы личности,Арбелоа это Арбелоа и всё А Месси называют одним из лучших в истории,об этом речь!
а почему бы не сравнить арбелоа с марадоной у вьорого между прочим только два ДВА титула чемпиона Италии за 20 лет карьеры. неужели марадона не пригодился топ клубам тогда?
Artuom
Artuom ответил дурман
   97 / 664
сегодня в 01:04
У Аргентины кроме нападения нет ничего, ни опроников, ни полузащиты , ни защиты, даже тренера нет. Я от них никогда не ждал побед. Может быть будут помнить что у него нет титулов сл сборной, но большинство любителей футбола его будут помнить как одного из лучших футболистов планеты.
Ну так и сделали бы ставку на атаку! Весёлая была бы игра - кто больше забьёт, они сопернику или им.
При такой игре даже при проигрыше аргов не хейтили бы так сильно.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил eleven LC
   63 / 664
сегодня в 01:03
У всех великих были титулы и в клубах и в сборной -Пеле,Марадона,Зидан,Роналду,Роналдо бразилец! Месси безусловно велик и один из лучших в истории но то что у него нет титула со сборной это будут помнить всегда!
Это ещё раз подчеркивает его зависимость от партнёров по Барсе!
eleven LC
eleven LC ответил дурман
   107 / 664
сегодня в 01:02
Так я ведь тоже самое сказал!
дурман
дурман ответил амурец
   153 / 664
сегодня в 01:02
Причем тут Уэска если он чаще кладет Реалу ?🤣🤣🤣
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил cevin cigan
   63 / 664
сегодня в 01:01
Даже в такой футбольной стране как Бразилия,полупустые стадионы!!! А на кого там собираться,на полудохлого гномяру???
Вот именно!
Когда такой турнир проводят часто, этот турнир ставится рядовым!
Другое дело ЛЧ!
eleven LC
eleven LC ответил Happyboy Barca
   107 / 664
сегодня в 01:01
Ты не путай масштабы личности,Арбелоа это Арбелоа и всё
А Месси называют одним из лучших в истории,об этом речь!
Artuom
Artuom ответил alex1990for
   97 / 664
сегодня в 01:00
ну я тоже так думаю) с группы вылететь было совсем позорно, а теперь можно и расслабиться) максимум эта команда выжала)
К сожалению Лео не сильно старался даже из группы выйти... для него уже видимо даже это не позорно...

Зачем только соглашается играть. Ну если не лежит душа - так и не возвращался бы... А так с такой игрой естественно его хейтить будут.
амурец
амурец ответил alex1990for
   51 / 664
сегодня в 01:00
да да, самому то не смешно, что он творил на Камп Ноу? Случайный гол, и гол со штрафного (гол конечно красивый) но больше он таких со штрафного после этого не забивал, то есть случайно получилось, и что он потом творил все, закончились его творения, ладно сиди дальше умиляйся своим гномом, его ценность для команды сегодня в очередной раз была доказана, то есть он просто велик против Уэсок, даже с Катаром все видели что он ноль
alex1990for
alex1990for ответил Капитан Врунгель
   440 / 664
сегодня в 00:59
Прости-прости, вынос в чём? В полуфиналах ЛЧ? Шутник ты, однако. Месси уже давно забыл, что слово такое вообще существует. Он в эти полуфиналы заходить стал реже, чем Клинтон к Монике Левински.
в чем? ну так вспомни, на ютубе глянь) да и колбасу твою выносил на камп ноу) если бы не дембеле, была бы еще и голевая. на энфилде запороли 3 его суперские передачи на ворота.
3 года н играл, прям пипец, как долго) а сколько играл?)
дурман
дурман ответил eleven LC
   153 / 664
сегодня в 00:59
У Аргентины кроме нападения нет ничего, ни опроников, ни полузащиты , ни защиты, даже тренера нет. Я от них никогда не ждал побед.
Может быть будут помнить что у него нет титулов сл сборной, но большинство любителей футбола его будут помнить как одного из лучших футболистов планеты.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил eleven LC
   198 / 664
сегодня в 00:58
У всех великих были титулы и в клубах и в сборной -Пеле,Марадона,Зидан,Роналду,Роналдо бразилец! Месси безусловно велик и один из лучших в истории но то что у него нет титула со сборной это будут помнить всегда!
у арбелоа есть титулы со сборной а у рауля нет, ОК арбелоа великий а рауль нет
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил alex1990for
   25 / 664
сегодня в 00:57
я думаю, вынос всяких баварий, ливеров и реалов в полуфиналах лч, мю в финалах лч, ну и регулярная порка реала в ла лиге)
Прости-прости, вынос в чём? В полуфиналах ЛЧ? Шутник ты, однако. Месси уже давно забыл, что слово такое вообще существует. Он в эти полуфиналы заходить стал реже, чем Клинтон к Монике Левински.
АС35
АС35 ответил eleven LC
   2 / 664
сегодня в 00:55
Было бы совсем грустно для Аргентины если бы Катар не приехал на кубок Америки из Азии!
Для этого и пригласили, в одну группу распределили). Был только один - единственный шанс, чтобы полудохлая Аргентина вышла в плей-офф) это пригласить Катар и отправить к Аргентине в групповой отборочный турнир) С трудом, но сработало)
alex1990for
alex1990for ответил eleven LC
   440 / 664
сегодня в 00:55
У всех великих были титулы и в клубах и в сборной -Пеле,Марадона,Зидан,Роналду,Роналдо бразилец! Месси безусловно велик и один из лучших в истории но то что у него нет титула со сборной это будут помнить всегда!
ни один из них не играл в такой убогой команде) команда, близкая к чемпионской, была в 2014, но не повезло.
дурман
дурман ответил alex1990for
   153 / 664
сегодня в 00:54
Да вообще по фигу выиграет он кубок Америки или нет, просто кайфую когда Месси обыгрывает каждый год Реал.
Вот поэтому эти всякие ***** и поливают его грязью.

Почему такой никчемный игрок ставит Яаком Реал при каждой встрече???? Реал одна из любимых его команд
alex1990for
alex1990for ответил амурец
   440 / 664
сегодня в 00:54
да видели сегодня что он творил, или пересматривать его творения на Энфилде? Или посмотреть как в пустые вооота с Колумбией не попал?
ну я и говорю, ты видишь то, что тебе удобнее. его успехи тебе не удобны) а на камп ноу что ты видел? глаза закрыл от кошмара, правильно) да и на энфилде 3 сочных передачи на ворота, которые запороли.
eleven LC
eleven LC ответил дурман
   107 / 664
сегодня в 00:53
У всех великих были титулы и в клубах и в сборной -Пеле,Марадона,Зидан,Роналду,Роналдо бразилец!
Месси безусловно велик и один из лучших в истории но то что у него нет титула со сборной это будут помнить всегда!
allemz
allemz ответил NGY
   76 / 664
сегодня в 00:52
Я же говорю, это не турнир, а какая-та помойка. Мне кажется, это все делается, чтобы Месси выиграл что-нибудь со сборной. Это просто МАРАЗМ. Сперва надумали в 2016, отмазовшись типо это к юбилею и турнир носит товарищеский характер , а в 2020 году какую отмазку интересно выдумают.
После прочтения твоих "типичных" комментов, у меня возник вопрос.
Как можно самореализоваться лежа на диване за ноутбуком, обсуждая с прочими маргиналами всякую дичь с какими-то гномярами? Ведь о футболе ни слова. И это почти каждый день..
амурец
амурец ответил alex1990for
   51 / 664
сегодня в 00:51
да видели сегодня что он творил, или пересматривать его творения на Энфилде? Или посмотреть как в пустые вооота с Колумбией не попал?
alex1990for
alex1990for ответил дурман
   440 / 664
сегодня в 00:48
Да у Месси в сборной не прет. Но главное Мадрид нагибает из года в год. 🤣🤣🤣🤣
месси рвет жилы там, где видит, что есть шанс выиграть. а тут он все понимает, вот иходит пешком)
дурман
дурман
   153 / 664
сегодня в 00:47
Да у Месси в сборной не прет.
Но главное Мадрид нагибает из года в год. 🤣🤣🤣🤣
alex1990for
alex1990for ответил амурец
   440 / 664
сегодня в 00:47
а чего его пересматривать если только в матчах с Уэсками? Больше то его его ни где и не видно
очередное вранье)) ну ты, видимо, с реалами, бавариями и прочими топами и крепкими командами тактично выключаешь телевизор, когда видишь, что лео творит)
амурец
амурец ответил alex1990for
   51 / 664
сегодня в 00:45
а чего его пересматривать если только в матчах с Уэсками? Больше то его его ни где и не видно
alex1990for
alex1990for ответил eleven LC
   440 / 664
сегодня в 00:45
Я матчи Аргентины не смотрел поэтому не знаю как там Месси но думаю что Лео всё прекрасно понимает,вот и не рвёт жилы!
ну я тоже так думаю) с группы вылететь было совсем позорно, а теперь можно и расслабиться) максимум эта команда выжала)
cevin cigan
cevin cigan ответил 95-shishani-95
   26 / 664
сегодня в 00:45
Кубок Америки какой-то беспонтовый становится! Как можно провести континентальный кубок 4 раза за 5-6 лет? ЧЕТЫРЕ РАЗА!!! Бред какой-то!!!
Даже в такой футбольной стране как Бразилия,полупустые стадионы!!! А на кого там собираться,на полудохлого гномяру???
alex1990for
alex1990for ответил Капитан Врунгель
   440 / 664
сегодня в 00:44
Я тоже. Ты какую игру Месси больше всего любишь? Шутер с Месси по выбиванию бабла из Барселоны? Или РПГ с Месси с прокачкой красноречия для вранья? Или песочницу с Месси по выживанию талантливых игроков из сборной Аргентины? Или симулятор с Месси по симулированию бега на футбольном поле? Мне вот больше всего нравится стратегии с Месси, когда он накапливает ресурсы за счёт разных набегов на Осасуны или Леванте, а потом разбазаривает награбленное в очередном походе против какого-нибудь сильного войска. А тебе какая игра с Месси нравится?
я думаю, вынос всяких баварий, ливеров и реалов в полуфиналах лч, мю в финалах лч, ну и регулярная порка реала в ла лиге)
eleven LC
eleven LC ответил alex1990for
   107 / 664
сегодня в 00:43
Я матчи Аргентины не смотрел поэтому не знаю как там Месси но думаю что Лео всё прекрасно понимает,вот и не рвёт жилы!
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