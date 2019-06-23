Основная команда «Крыльев Советов» разгромила молодежную

сегодня, 15:06

«Крылья Советов» завершили первый этап подготовки к новому сезону товарищеским матчем между основной и молодежной командами. Встреча проходила на клубной базе.

«Основа» одержала разгромную победу со счетом 5:0. Голы на свой счет записали Александр Соболев, Максим Канунников, Тарас Бурлак, Георгий Зотов и игрок, находящийся в «Крыльях» на просмотре.

24 июня самарцы отправятся на второй сбор в Австрию, где проведут ряд товарищеских матчей - в частности, со словенским «Целе» и «Краснодаром».