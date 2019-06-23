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Колумбия одержала победу над Парагваем

вчера, 23:57
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия1 : 0Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Сборная Колумбии обыграла команду Парагвая в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки.

Салвадор, стадион Фонте-Нова

Колумбия - Парагвай 1:0 (1:0)
Гол: Куэльяр 31

Колумбия: Монтеро, Ариас, Сапата, Лукуми Бонила, Борха, Джефферсон Лерма, Куэльяр, Кардона (Вильмар Барриос 85), Куадрадо (Хамес 58), Фалькао (Сапата 66), Диас Маруланда
Главный тренер: Кейруш Карлуш.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес Портильо, Алонсо, Арсамендия, Гонсалес (Ромеро 82), Санчес, Рохас (Итурбе 63), Рохас (Домингес 46), Альмирон, Кардосо
Главный тренер: Бериссо Эдуардо.

Предупреждения: Борха 29, Лукуми Бонила 42, Арсамендия 49

В параллельном матче Аргентина обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки.

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