Колумбия одержала победу над Парагваем

Сборная Колумбии обыграла команду Парагвая в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки.
Салвадор, стадион Фонте-Нова
Колумбия - Парагвай 1:0 (1:0)
Гол: Куэльяр 31
Колумбия: Монтеро, Ариас, Сапата, Лукуми Бонила, Борха, Джефферсон Лерма, Куэльяр, Кардона (Вильмар Барриос 85), Куадрадо (Хамес 58), Фалькао (Сапата 66), Диас Маруланда
Главный тренер: Кейруш Карлуш.
Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес Портильо, Алонсо, Арсамендия, Гонсалес (Ромеро 82), Санчес, Рохас (Итурбе 63), Рохас (Домингес 46), Альмирон, Кардосо
Главный тренер: Бериссо Эдуардо.
Предупреждения: Борха 29, Лукуми Бонила 42, Арсамендия 49
В параллельном матче Аргентина обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки.
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Выпусти 2 состав, раз уж точно выходишь с первого места. В итоге, получили 2 жёлтых карточек