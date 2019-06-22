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Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

вчера, 23:57
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу0 : 5Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Бразилии победила национальную команду Перу в 3-м туре группового этапа Кубка Америки-2019.

Бразилия заняла 1 место в группе А (7 очков), а Перу - 3 место (4 очка).

Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу

Перу - Бразилия 0:5 (0:3)
Голы: Каземиро 12, Роберто Фирмино 19, Эвертон 32, Алвес 53, Виллиан 90

Перу: Гальесе, Адвинкула, Араухо, Абрам, Трауко, Тапиа, Йотун (Флорес 46), Анди Поло, Фарфан, Куэва (Бальон 67), Герреро (Гонсалес 55)
Главный тренер: Гарека Рикардо.

Бразилия: Алиссон, Алвес, Маркиньос, Силва, Филипе Луис (Сандро 57), Артур Рамос, Каземиро (Аллан 70), Габриэл Жезус, Коутиньо (Виллиан 77), Эвертон, Роберто Фирмино
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Предупреждения: Каземиро 10, Йотун 16, Силва 78, Адвинкула 81

Судья: Рапаллини Фернандо.

В другом матче игрового дня Венесуэла обыграла Боливию.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   67 / 707
сегодня в 00:34
Порвали как Тузик грелку
Брулин
Брулин
   25 / 707
сегодня в 00:34
Жаль перуанцев. Не заслужили такого разгрома. Второй гол их надломил...
Но, бразильцы сегодня были хороши.
allemz
allemz
   52 / 707
сегодня в 00:09
Как же Сандро деградировал за последние 2 года. Засиделся в Юве + травмы.
Хотел бы его видеть в МС, но руководство решило больше не искать игроков, кто сможет закрыть проблемный левый фланг обороны. Вернули воспитанника из аренды.
drug01
drug01
   87 / 707
сегодня в 00:05
Так продолжать!
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 707
сегодня в 00:04
Переунцев жалко, но всё по делу! Как хорошо что Неймра нету!
RMUKMU
RMUKMU
   208 / 707
вчера в 23:58
Совсем всё плохо теперь для перуанцев.
Ожидалась беззаботная перестрелка с голами в обои ворота, но с самого начала не задалось. А теперь любая победа Аргентины (или Катара) и победа Японии оставят Перу без плей-офф.
Что интересно, если в матче Аргентина -Перу не будет ничьи, а Япония победит со счётом 1:0, то решать вопрос японцам или инкам идти в плей-офф решит жребий.
da da da 1
da da da 1
   432 / 707
вчера в 23:58
Каземиро самый грязный в мире опорник наверно.)
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