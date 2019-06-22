Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Бразилии победила национальную команду Перу в 3-м туре группового этапа Кубка Америки-2019.
Бразилия заняла 1 место в группе А (7 очков), а Перу - 3 место (4 очка).
Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу
Перу - Бразилия 0:5 (0:3)
Голы: Каземиро 12, Роберто Фирмино 19, Эвертон 32, Алвес 53, Виллиан 90
Перу: Гальесе, Адвинкула, Араухо, Абрам, Трауко, Тапиа, Йотун (Флорес 46), Анди Поло, Фарфан, Куэва (Бальон 67), Герреро (Гонсалес 55)
Главный тренер: Гарека Рикардо.
Бразилия: Алиссон, Алвес, Маркиньос, Силва, Филипе Луис (Сандро 57), Артур Рамос, Каземиро (Аллан 70), Габриэл Жезус, Коутиньо (Виллиан 77), Эвертон, Роберто Фирмино
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Предупреждения: Каземиро 10, Йотун 16, Силва 78, Адвинкула 81
Судья: Рапаллини Фернандо.
В другом матче игрового дня Венесуэла обыграла Боливию.
Но, бразильцы сегодня были хороши.
Но, бразильцы сегодня были хороши.
Хотел бы его видеть в МС, но руководство решило больше не искать игроков, кто сможет закрыть проблемный левый фланг обороны. Вернули воспитанника из аренды.
Хотел бы его видеть в МС, но руководство решило больше не искать игроков, кто сможет закрыть проблемный левый фланг обороны. Вернули воспитанника из аренды.
Ожидалась беззаботная перестрелка с голами в обои ворота, но с самого начала не задалось. А теперь любая победа Аргентины (или Катара) и победа Японии оставят Перу без плей-офф.
Что интересно, если в матче Аргентина -Перу не будет ничьи, а Япония победит со счётом 1:0, то решать вопрос японцам или инкам идти в плей-офф решит жребий.
Ожидалась беззаботная перестрелка с голами в обои ворота, но с самого начала не задалось. А теперь любая победа Аргентины (или Катара) и победа Японии оставят Перу без плей-офф.
Что интересно, если в матче Аргентина -Перу не будет ничьи, а Япония победит со счётом 1:0, то решать вопрос японцам или инкам идти в плей-офф решит жребий.