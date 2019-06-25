Аленичев: «Я три месяца не здоровался с руководством „Енисея“»

Бывший наставник «Енисея» обрушился с критикой на генерального директора клуба Дениса Рубцова.

Помню, когда мы вышли в Премьер-Лигу, меня качали на руках. Спокойно к этому относился, понимал, что сегодня так, а завтра начнут в землю втаптывать. В начале ноября перед матчем с «Анжи» руководитель клуба сообщил, что я с помощниками отстранены от работы с командой. Воспринял эту новость, с одной стороны с удивлением, с другой – с пониманием. Начальство вправе принимать решения. Но тогда осознал, что комфортного взаимодействия у нас уже не будет.

Господин Рубцов вызвал меня и сказал: «Дмитрий, в Махачкалу не летишь. Твои ассистенты – тоже. Но это не значит, что дальше работать не будешь». Ответил: «Хорошо, делайте, как считаете нужным». В итоге буквально через три-четыре дня после встречи в Каспийске мне позвонил губернатор Красноярского края Александр Усс, спросил: «Дмитрий Анатольевич, не ездить в Махачкалу – ваша инициатива?» Я ответил, что нет. После игры с «Анжи» еще встретились с Рубцовым, и он довел до меня, что продолжаю тренировать в «Енисей». Но, наверное, в тот момент всем стало ясно, что ситуация накалилась.

Я ему говорил: «Денис Анатольевич, приму любое ваше решение, увольняйте, вопросов нет – мы же не в театре. Я приехал в профессиональную команду. Если хотите меня убрать – давайте сядем и переговорим». А что происходило на самом деле? Рубцов либо встречался с нашими общими знакомыми, либо звонил им: «Попросите Аленичева, чтобы сам ушел сам». Ну так же не делается!

Может, боялся заявить лично. Я – открытый человек, мне можно сказать любые вещи, но Рубцов этого не делал. Было неприятно, когда друзья рассказывали: «Дим, Денис Анатольевич опять просит, чтобы ты ушел сам». Просто не понимаю подобного…

Мы месяца три даже руки друг другу не подавали. Просто не здоровались. Ну как работать в этой ситуации? Причем это касается не только Рубцова, но и спортивного директора Дениса Петровского. Он, кстати, если не ошибаюсь, в прошлом профессиональный журналист.

А про Рубцова скажу вот что. На меня столько грязи вылили в Красноярске, и прекрасно понимаю, что все шло от него и Петровского. Все те 10 болельщиков, которые выходили голыми за ворота и кричали: «Аленичев, уходи!» – тоже их работа.