Луис Адриано: «Мой план на следующий сезон - стать лучшим бомбардиром»

Нападающий «Спартака» поделился ожиданиями от следующего сезона, а также рассказал о впечатлениях от сбора «красно-белых» в Австрии.

Впечатления от первой тренировки отличные. В Москве мы провели хорошую работу в плане физической подготовки. Я думаю, на этом сборе большее внимание будет уделяться тактической работе, работе с мячом и, в том числе, не забывая о физике. В понедельник была первая тренировка, замечательная атмосфера, погода нежаркая, поэтому мы отлично поработали. Согласен с Мелкадзе — восемь дней, которые мы отработали в Москве, была физическая работа. Тренер решил нас неплохо придавить. Но мы справились, мы выжили, и вот мы сейчас в Австрии.

В моих личных планах на следующий сезон — стать лучшим бомбардиром чемпионата, а что касается командных — выиграть как можно больше матчей. Выходить на поле и всегда выкладываться на максимум.