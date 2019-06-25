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Аленичев: «Место „Енисея“ - где-то ближе к середине таблицы ФНЛ»

сегодня, 00:35

Бывший наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев считает, что красноярцы не готовы пока возвращаться в РПЛ.

На днях мне показали ролики из клубных соцсетей. На них господин Рубцов снова оперирует лозунгами: «Мы хотим». Ну к чему такие формулировки?

– Имеется в виду: «Мы хотим вернуться»?

– Да. Но зачем? Постройте стадион футбольный, базу, поле постелите. Создайте условия, а потом, конечно, можно и такие задачи ставить. А пока, считаю, что место «Енисея» – где-то ближе к середине таблицы ФНЛ. Но только не нужно думать, что это мое желание – просто восприятие. Конечно, хочу, чтобы клуб боролся за высокие места.

«Енисей» под руководством Аленичева занял последнее место в РПЛ

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Принц тарасовский
Принц тарасовский
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сегодня в 00:36
Смешно сказал.
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