Аленичев: «Место „Енисея“ - где-то ближе к середине таблицы ФНЛ»

сегодня, 00:35

Бывший наставник «Енисея» считает, что красноярцы не готовы пока возвращаться в РПЛ .

На днях мне показали ролики из клубных соцсетей. На них господин Рубцов снова оперирует лозунгами: «Мы хотим». Ну к чему такие формулировки?

– Имеется в виду: «Мы хотим вернуться»?

– Да. Но зачем? Постройте стадион футбольный, базу, поле постелите. Создайте условия, а потом, конечно, можно и такие задачи ставить. А пока, считаю, что место «Енисея» – где-то ближе к середине таблицы ФНЛ . Но только не нужно думать, что это мое желание – просто восприятие. Конечно, хочу, чтобы клуб боролся за высокие места.