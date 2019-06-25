Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

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Пресс-служба «Зенита» сообщает, что вошел в тренерский штаб петербургского клуба.

Легендарный футболист продолжит карьеру в тренерском штабе «сине-бело-голубых» в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.