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Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

сегодня, 13:54

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургского клуба. 

Легендарный футболист продолжит карьеру в тренерском штабе «сине-бело-голубых» в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.

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Все комментарии
Sully
Sully ответил FILL3286
   191 / 659
сегодня в 15:02
А ЗЕ болотному и паредасу такое снилось? АХХАХАХА
а ЗеБолотный и Паредес что легенды Зенита? первый залетный, не наш уровень, второй по пылил немного и выгодно продали...
Sully
Sully ответил Footbolista
   191 / 659
сегодня в 15:01
При чем здесь Глушаков?)...насчет Анюкова никто и не спорит...заслуженный чел...
как причем, он же легенда спартака?))
Romchik1989
Romchik1989
   137 / 659
сегодня в 14:48
Продолжить карьеру в Зените, имеется ввиду паспорт еще не вернули.
Это так побомжачьи
No pupsiks
No pupsiks
   30 / 659
сегодня в 14:47
Удачи Анюкову!
FILL3286
FILL3286
   56 / 659
сегодня в 14:40
Лазурный проект!
Смех на всю страну,потратили за 4 года почти МИЛЛИАРД ЕВРО,( НАРОДНЫХ),в итоге,забалотный,паредас,ПЯТЫЕ,дандолк,вардар,андерлехт!!!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил Sully
   364 / 659
сегодня в 14:28
Легенда Зенита! p.s. легенде спартака глушакову такое и не снилось)) Чемпион России (5): 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2008 Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016 Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013, 2014 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2009, 2016, 2017
У него целый иконостас с медалями.
GreeM
GreeM
   41 / 659
сегодня в 14:25
Заслужил хорошую работу.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 659
сегодня в 14:25
Есть возможность подучиться тренерскому делу.
mihaluch
mihaluch
   35 / 659
сегодня в 14:24
Самая достойная кандидатура,достойней нет.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 659
сегодня в 14:24
Заслужил ветеран. И только из Спартака вылетают с ссаными тряпками на плечах. Гыгыгы
cska plus
cska plus ответил Крутой камерунец
   3 / 659
сегодня в 14:21
питера пэна что ли?)))
Ты тарасовский камерунец?
Romchik1989
Romchik1989
   137 / 659
сегодня в 14:17
77ков легенда Зенита.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Footbolista
   34 / 659
сегодня в 14:15
При чем здесь Глушаков?)...насчет Анюкова никто и не спорит...заслуженный чел...
бомж не будет бомжом,если в каждом своём посте не будет Спартак упоминать))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил cska plus
   34 / 659
сегодня в 14:15
Легенда Питера!
питера пэна что ли?)))
Footbolista
Footbolista ответил Sully
   19 / 659
сегодня в 14:14
При чем здесь Глушаков?)...насчет Анюкова никто и не спорит...заслуженный чел...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   20 / 659
сегодня в 14:13
Достойная карьера у Саши.
Хорошо, что остаётся в клубе.
cska plus
cska plus
   3 / 659
сегодня в 14:10
Легенда Питера!
STVA 1
STVA 1
   32 / 659
сегодня в 14:10
Достоин ! Много отдал Зениту .
FILL3286
FILL3286 ответил Sully
   56 / 659
сегодня в 14:08
Легенда Зенита! p.s. легенде спартака глушакову такое и не снилось)) Чемпион России (5): 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2008 Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016 Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013, 2014 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2009, 2016, 2017
А ЗЕ болотному и паредасу такое снилось? АХХАХАХА
FILL3286
FILL3286 ответил Sully
   56 / 659
сегодня в 14:07
Легенда Зенита! p.s. легенде спартака глушакову такое и не снилось)) Чемпион России (5): 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2008 Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016 Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013, 2014 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2009, 2016, 2017
стыдно за лазурных опять стало,хотя все 12 лет этого проекта стыдно
Sully
Sully
   191 / 659
сегодня в 13:56
Легенда Зенита!

p.s. легенде спартака глушакову такое и не снилось))

Чемпион России (5): 2007, 2010, 2012, 2015, 2019
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008
Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2008
Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016
Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013, 2014
Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2009, 2016, 2017
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