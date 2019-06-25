Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургского клуба.
Легендарный футболист продолжит карьеру в тренерском штабе «сине-бело-голубых» в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.
Это так побомжачьи
Это так побомжачьи
Смех на всю страну,потратили за 4 года почти МИЛЛИАРД ЕВРО,( НАРОДНЫХ),в итоге,забалотный,паредас,ПЯТЫЕ,дандолк,вардар,андерлехт!!!
Смех на всю страну,потратили за 4 года почти МИЛЛИАРД ЕВРО,( НАРОДНЫХ),в итоге,забалотный,паредас,ПЯТЫЕ,дандолк,вардар,андерлехт!!!
Хорошо, что остаётся в клубе.
Хорошо, что остаётся в клубе.
p.s. легенде спартака глушакову такое и не снилось))
Чемпион России (5): 2007, 2010, 2012, 2015, 2019
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008
Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2008
Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016
Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013, 2014
Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2009, 2016, 2017
p.s. легенде спартака глушакову такое и не снилось))
Чемпион России (5): 2007, 2010, 2012, 2015, 2019
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008
Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2008
Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016
Обладатель Суперкубка России (4): 2008, 2011, 2015, 2016
Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013, 2014
Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2009, 2016, 2017