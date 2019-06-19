Сёмина не допускают до трансферов. И это круто!

сегодня, 17:20

У «Локомотива» три трофея за три года, и это – заслуга Юрия Павловича. Но «Соккер.ру» отмечает, что с наставником общаются по-деловому.

Сёмин – моложавый дедушка, эдакий Венгер российского футбола. Не потерял интерес к профессии, как Газзаев или Романцев. И хотя у тренера бывают грубоватые ошибки, а успехи «Локомотива» в последнем сезоне РПЛ тесно связаны с разговорами о судействе – и это после старта, когда наоборот могли иметь претензии к арбитражу, у москвичей на все случаи жизни есть оправдания.

Плохой старт? Так Сёмин исправил ключевые ошибки, форму набрали и выдали результат – победу в Кубке России и второе место, к которому «Краснодар» шел годами, и пока не добрался. А «Локомотив» раз – и в дамках. Провал в Лиге чемпионов? Но игра была лучше, чем результаты. Просела защита, Гильерме, Игнатьев, Кверквелия и Чорлука не справлялись и не геройствовали, Хеведес не сразу заиграл правильно и полезно.

Плюс моменты не реализовали, хотя скаутам разных клубов братья Миранчуки точно приглянулись еще до весны, показательного прогресса и взросления атакующих хавбеков. Но оцените, как работает «Локомотив», поменявший по ходу сезона руководство – Геркус и Штоффельсхаус ушли. «Железнодорожники» гнут старую линию, невзирая на допущение, что после ухода бывших менеджеров все развалится, а решать трансферные вопросы станет Сёмин.

Да, со стороны неведение главного тренера смотрится забавно. Например, за несколько дней до трансфера Смолова в «Локомотив» на вопрос о переходе Федора наставник ответил: «Впервые слышу, что он для нас – приоритетный вариант. Знаю, что у нас нет денег на трансферы». Впрочем, учитываем, что у Сёмина есть проблемы с запоминанием фамилией и имен, а также опыт – не исключено, что иногда Юрий Павлович включает режим хитрого плута.

Но буквально вчера на вопрос о новом центральном защитнике «Локомотива» Мурило наставник ответил прямо, как и должен человек в его возрасте: «Я его плохо знаю. Его сильные игровые качества? Я ни разу не видел его в игре». Разве не замечательно? Причем таких историй на самом деле много, а все трансферы «Локомотива» можно разделить на две категории. Одни решения принимает отдел селекции и руководство, другие – сам Сёмин.

Юрий Павлович часто отвечает за «плохих парней», хотя далеко не всех. Понятно, что Денисов не мог оставаться в «Локомотиве», если бы у него и Сёмина были плохие отношения. Одновременно Игорь завершил карьеру, как только руководство клуба не захотело идти у ветерана на финансовом поводу. Также показательная и похожая история Фернандеша – «Локомотив» не выдает завышенные, по их мнению, контракты ветеранам. И Сёмин не может приказать предложить Мануэлу новый контракт.

Зато когда тренер был против прихода в команду Фарфана – знаем точно, поскольку Денисов подтвердил, то Юрия Павловича проигнорировали. Все в команде знали, что Джефферсона привел в клуб Штоффельсхаус – знал перуанца по работе в «Шальке», но со временем форвард показал Сёмину класс и привел к чемпионству. А если бы слушали наставника, как «Арсенал» долго отдавал право голоса Венгеру – результаты вряд ли бы порадовали.

В этом непослушании легенды клуба прелесть трансферной стратегии «Локомотива». Даже без Геркуса и его правой руки по сделкам «железнодорожники» остаются клубом, где ищут выгодных новичков, а не строго тех, кого просит главный тренер. Не факт, что на аренде Крыховяка настоял именно Сёмин – не знал даже, как поляка зовут. Зато когда прошлым летом Юрий Павлович влюбился в финты Кварацхелии, то юркого атакующего хавбека взяли в аренду. А теперь подумают, оставлять или нет?

Много говорили о конфликтах между боссами клуба и тренером, но Кикнадзе ведь тоже не собирается просто выполнять все приказы Сёмина. И это правильно, ведь путают рабочую дискуссию со скандалами. В редких клубах наставники и руководство на одной волне в вопросах трат, ведь на кону большие деньги, и они не принадлежат лично Юрию Павловичу. Понятно, что не все сделки от клуба. Например, Живоглядова подписали вряд ли без одобрения Сёмина.

Но Мурило является отсылкой к сделкам, которые куда успешнее, чем подписание Игоря Портнягина за три миллиона евро или Дельвина Н’Динга за 2.5 млн. Понятно, что ошибки совершали и менеджеры «Локомотива», и Сёмин. Но оцените суммы. Накануне чемпионского сезона «железнодорожники» усилились на 4,25 млн евро. Через год позволили себе траты в размере 17,5, но надо учитывать, сколько стоят форварды – если Смолов планирует оказаться в топ-5, то новый клуб выложит за него в районе 9 млн евро, как и «Локомотив».

«Железнодорожники» страхуют риски. Крыховяк сначала заиграл в аренде, а потом за него заплатили ПСЖ 12 млн евро и выкупили контракт по условиям соглашения. Ничего не проиграли, лидера центра поля сохранили. Сделки логичные. Например, Кверквелия всегда может уехать, а у Чорлуки есть хронические проблемы со здоровьем. Поэтому в качестве подстраховки молодой бразилец Мурило пригодится, пускай это и «темная лошадка», ведь в «Крузейро» ничего выдающегося не показывал.

Зато Живоглядов – мотивация для Игнатьева, у которого были разные отрезки. И есть еще парочка позиций, требующих усиления. Например, набрали людей, способных сыграть слева – Рыбус, Лысов, Хеведес и Идову, а железно основного латераля пока нет. Зато Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Баринов, братья Миранчуки и Жемалетдинов сформируют российский костяк команды, даже если Смолов запланировал сменить обстановку. Но, в любом случае, потери будут точечными. Ушли ветераны Фернандеш, Михалик, Касаев и два Денисова. Но максимум могут потерять разве что Кверквелию и Смолова.

В переход Гильерме в «Спартак» пока верится с трудом, а вот Лига чемпионов – мощный козырь при вербовке новичков. «Локомотив» действует грамотно, деньгами не разбрасываются. И хотя пока нет очень важной для полноценной трансферной деятельности составляющей – крутых продаж, невысокие расходы позволяют вписываться в правила, не имея аншлага на трибунах или доходов от ТВ. Новые боссы «Локомотива» используют наработки тех, кто ушли чемпионами. И хотя не в каждом российском клубе тактика сработает – например, «Зенит» добился успехов, когда зимой услышал Семака в трансферных дискуссиях, в Москве нашли идеальный способ работы именно с Сёминым.

Тренер принимает не все решения по трансферам, что позволяет не вешать на Юрия Павловича лишние грехи. Например, Смолов не показал себя в Москве лучшим снайпером РПЛ , коим был в «Краснодаре». Но на его подписании наставник лично не настаивал, скорее наоборот. Зато создание противовесов бережет «Локомотив» и привело к одному из самых сбалансированных составов РПЛ . Если не самому сбалансированному, ведь у «Спартака» и «Зенита» есть лишние люди в заявке, которых трудно куда-то спихнуть вовремя.

А у «железнодорожников» четыре кандидата на левый фланг, четыре защитника – в центр, два игрока справа, молодые дублеры для братьев Миранчуков и Фарфана на флангах атаки. Возможно, после ухода и Денисова, и Михалика логично подписать центрального хавбека на лавку – тем более Тарасов тоже может покинуть клуб. Но тут как с центральным форвардом. Если или Сёмин лично, или селекционеры с одобрения исполнительного директора найдут человека, который будет подходить лучше, чем Эдер и Смолов – такой нападающий в «Локомотиве» появится. Например, им может стать Комличенко.

Пусть многих смешит, что главный тренер не курсе, как зовут новичка. Или что не видел в глаза центрального защитника, подписанного вчера. Также Сёмин заявлял, что денег на трансферы нет, а после этого получил форварда за девять миллионов евро. Но стратегия «Локомотива» работает. Сам Юрий Павлович извлекает из нее выгоду: не берет Мурило на первый сбор, чтобы в будущем выторговать себе «билет» на новичка, предложенного им лично.

Обе стороны хитрые, играют друг с другом в «кошки-мышки». Зато команда морально и по классу не слабая. И чемпионство после финиша в середине таблицы, и второе место после 11-й строчки на старте сезона, и кубки России – доказательства, что все идет по плану, пусть не всегда за него отвечает опытный главный тренер.