ГлавнаяБлогиРПЛ - лучшая лига мира!

Сёмина не допускают до трансферов. И это круто!

сегодня, 17:20

У «Локомотива» три трофея за три года, и это – заслуга Юрия Павловича. Но «Соккер.ру» отмечает, что с наставником общаются по-деловому.

Сёмин – моложавый дедушка, эдакий Венгер российского футбола. Не потерял интерес к профессии, как Газзаев или Романцев. И хотя у тренера бывают грубоватые ошибки, а успехи «Локомотива» в последнем сезоне РПЛ тесно связаны с разговорами о судействе – и это после старта, когда наоборот могли иметь претензии к арбитражу, у москвичей на все случаи жизни есть оправдания.

Плохой старт? Так Сёмин исправил ключевые ошибки, форму набрали и выдали результат – победу в Кубке России и второе место, к которому «Краснодар» шел годами, и пока не добрался. А «Локомотив» раз – и в дамках. Провал в Лиге чемпионов? Но игра была лучше, чем результаты. Просела защита, Гильерме, Игнатьев, Кверквелия и Чорлука не справлялись и не геройствовали, Хеведес не сразу заиграл правильно и полезно.

Плюс моменты не реализовали, хотя скаутам разных клубов братья Миранчуки точно приглянулись еще до весны, показательного прогресса и взросления атакующих хавбеков. Но оцените, как работает «Локомотив», поменявший по ходу сезона руководство – Геркус и Штоффельсхаус ушли. «Железнодорожники» гнут старую линию, невзирая на допущение, что после ухода бывших менеджеров все развалится, а решать трансферные вопросы станет Сёмин.

Да, со стороны неведение главного тренера смотрится забавно. Например, за несколько дней до трансфера Смолова в «Локомотив» на вопрос о переходе Федора наставник ответил: «Впервые слышу, что он для нас – приоритетный вариант. Знаю, что у нас нет денег на трансферы». Впрочем, учитываем, что у Сёмина есть проблемы с запоминанием фамилией и имен, а также опыт – не исключено, что иногда Юрий Павлович включает режим хитрого плута.

Но буквально вчера на вопрос о новом центральном защитнике «Локомотива» Мурило наставник ответил прямо, как и должен человек в его возрасте: «Я его плохо знаю. Его сильные игровые качества? Я ни разу не видел его в игре». Разве не замечательно? Причем таких историй на самом деле много, а все трансферы «Локомотива» можно разделить на две категории. Одни решения принимает отдел селекции и руководство, другие – сам Сёмин.

Юрий Павлович часто отвечает за «плохих парней», хотя далеко не всех. Понятно, что Денисов не мог оставаться в «Локомотиве», если бы у него и Сёмина были плохие отношения. Одновременно Игорь завершил карьеру, как только руководство клуба не захотело идти у ветерана на финансовом поводу. Также показательная и похожая история Фернандеша – «Локомотив» не выдает завышенные, по их мнению, контракты ветеранам. И Сёмин не может приказать предложить Мануэлу новый контракт.

Зато когда тренер был против прихода в команду Фарфана – знаем точно, поскольку Денисов подтвердил, то Юрия Павловича проигнорировали. Все в команде знали, что Джефферсона привел в клуб Штоффельсхаус – знал перуанца по работе в «Шальке», но со временем форвард показал Сёмину класс и привел к чемпионству. А если бы слушали наставника, как «Арсенал» долго отдавал право голоса Венгеру – результаты вряд ли бы порадовали.

В этом непослушании легенды клуба прелесть трансферной стратегии «Локомотива». Даже без Геркуса и его правой руки по сделкам «железнодорожники» остаются клубом, где ищут выгодных новичков, а не строго тех, кого просит главный тренер. Не факт, что на аренде Крыховяка настоял именно Сёмин –  не знал даже, как поляка зовут. Зато когда прошлым летом Юрий Павлович влюбился в финты Кварацхелии, то юркого атакующего хавбека взяли в аренду. А теперь подумают, оставлять или нет?

Много говорили о конфликтах между боссами клуба и тренером, но Кикнадзе ведь тоже не собирается просто выполнять все приказы Сёмина. И это правильно, ведь путают рабочую дискуссию со скандалами. В редких клубах наставники и руководство на одной волне в вопросах трат, ведь на кону большие деньги, и они не принадлежат лично Юрию Павловичу. Понятно, что не все сделки от клуба. Например, Живоглядова подписали вряд ли без одобрения Сёмина.

Но Мурило является отсылкой к сделкам, которые куда успешнее, чем подписание Игоря Портнягина за три миллиона евро или Дельвина Н’Динга за 2.5 млн. Понятно, что ошибки совершали и менеджеры «Локомотива», и Сёмин. Но оцените суммы. Накануне чемпионского сезона «железнодорожники» усилились на 4,25 млн евро. Через год позволили себе траты в размере 17,5, но надо учитывать, сколько стоят форварды – если Смолов планирует оказаться в топ-5, то новый клуб выложит за него в районе 9 млн евро, как и «Локомотив».

«Железнодорожники» страхуют риски. Крыховяк сначала заиграл в аренде, а потом за него заплатили ПСЖ 12 млн евро и выкупили контракт по условиям соглашения. Ничего не проиграли, лидера центра поля сохранили. Сделки логичные. Например, Кверквелия всегда может уехать, а у Чорлуки есть хронические проблемы со здоровьем. Поэтому в качестве подстраховки молодой бразилец Мурило пригодится, пускай это и «темная лошадка», ведь в «Крузейро» ничего выдающегося не показывал.

Зато Живоглядов – мотивация для Игнатьева, у которого были разные отрезки. И есть еще парочка позиций, требующих усиления. Например, набрали людей, способных сыграть слева – Рыбус, Лысов, Хеведес и Идову, а железно основного латераля пока нет. Зато Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Баринов, братья Миранчуки и Жемалетдинов сформируют российский костяк команды, даже если Смолов запланировал сменить обстановку. Но, в любом случае, потери будут точечными. Ушли ветераны Фернандеш, Михалик, Касаев и два Денисова. Но максимум могут потерять разве что Кверквелию и Смолова.

В переход Гильерме в «Спартак» пока верится с трудом, а вот Лига чемпионов – мощный козырь при вербовке новичков. «Локомотив» действует грамотно, деньгами не разбрасываются. И хотя пока нет очень важной для полноценной трансферной деятельности составляющей – крутых продаж, невысокие расходы позволяют вписываться в правила, не имея аншлага на трибунах или доходов от ТВ. Новые боссы «Локомотива» используют наработки тех, кто ушли чемпионами. И хотя не в каждом российском клубе тактика сработает – например, «Зенит» добился успехов, когда зимой услышал Семака в трансферных дискуссиях, в Москве нашли идеальный способ работы именно с Сёминым.

Тренер принимает не все решения по трансферам, что позволяет не вешать на Юрия Павловича лишние грехи. Например, Смолов не показал себя в Москве лучшим снайпером РПЛ, коим был в «Краснодаре». Но на его подписании наставник лично не настаивал, скорее наоборот. Зато создание противовесов бережет «Локомотив» и привело к одному из самых сбалансированных составов РПЛ. Если не самому сбалансированному, ведь у «Спартака» и «Зенита» есть лишние люди в заявке, которых трудно куда-то спихнуть вовремя.

А у «железнодорожников» четыре кандидата на левый фланг, четыре защитника – в центр, два игрока справа, молодые дублеры для братьев Миранчуков и Фарфана на флангах атаки. Возможно, после ухода и Денисова, и Михалика логично подписать центрального хавбека на лавку – тем более Тарасов тоже может покинуть клуб. Но тут как с центральным форвардом. Если или Сёмин лично, или селекционеры с одобрения исполнительного директора найдут человека, который будет подходить лучше, чем Эдер и Смолов – такой нападающий в «Локомотиве» появится. Например, им может стать Комличенко. 

Пусть многих смешит, что главный тренер не курсе, как зовут новичка. Или что не видел в глаза центрального защитника, подписанного вчера. Также Сёмин заявлял, что денег на трансферы нет, а после этого получил форварда за девять миллионов евро. Но стратегия «Локомотива» работает. Сам Юрий Павлович извлекает из нее выгоду: не берет Мурило на первый сбор, чтобы в будущем выторговать себе «билет» на новичка, предложенного им лично.

Обе стороны хитрые, играют друг с другом в «кошки-мышки». Зато команда морально и по классу не слабая. И чемпионство после финиша в середине таблицы, и второе место после 11-й строчки на старте сезона, и кубки России – доказательства, что все идет по плану, пусть не всегда за него отвечает опытный главный тренер.

Поделиться
Другие материалы по теме
Божович: «Сбросил 15 кг за время работы в „Крыльях“»
15 июня Комментарии5
Божович хочет получить российский паспорт
15 июня Комментарии6
СлухиГанчаренко отказался от предложения возглавить сборную Беларуси
14 июня Комментарии13
СлухиАдиев возглавит «Енисей»
12 июня Комментарии8
СлухиБердыев может возглавить клуб РПЛ
10 июня Комментарии44
Мусаев сдал экзамен для получения тренерской лицензии «А»
10 июня Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 714
сегодня в 17:54
"А если бы слушали наставника, как «Арсенал» долго отдавал право голоса Венгеру – результаты вряд ли бы порадовали."

Что меня смешит в журналистах Соккера, так даже если они напечатают слух и потом его сто раз опровергнут, так они ни в чем не бывало продолжают его муссировать, типа, "мы же его напечатали".

Но даже сейчас, когда Эмери так же не выделяют деньги на трансферы, как и Венгеру, надо, как попки, твердить одно и то же, правда?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100