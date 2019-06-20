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Березовский сменил «Динамо» на «Сочи»

сегодня, 11:14

Тренер «Динамо» Роман Березовский переходит на работу в «Сочи». В этом клубе он войдет в тренерский штаб.

Конечно, присутствует определённая грусть. Вы знаете, меня не покидает чувство, что «Динамо» - мой дом. С другой стороны, я ведь не улетаю на другую планету, остаюсь в России. Всегда готов встречаться с друзьями, которые у меня появились за долгие годы в «Динамо». Жизнь предоставила мне возможность попробовать свои силы в новом проекте – буду работать ассистентом в тренерском штабе клуба Премьер-Лиги – ФК «Сочи». С Александром Точилиным мы давно знакомы, вместе играли за «Динамо».  

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   2 / 713
сегодня в 11:38
Мешок оставь дома, в "Динамо".
Чингачгук
Чингачгук
   77 / 713
сегодня в 11:16
Удачи Березовскому в Сочи!
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