Березовский сменил «Динамо» на «Сочи»

Тренер «Динамо» переходит на работу в «Сочи». В этом клубе он войдет в тренерский штаб.

Конечно, присутствует определённая грусть. Вы знаете, меня не покидает чувство, что «Динамо» - мой дом. С другой стороны, я ведь не улетаю на другую планету, остаюсь в России. Всегда готов встречаться с друзьями, которые у меня появились за долгие годы в «Динамо». Жизнь предоставила мне возможность попробовать свои силы в новом проекте – буду работать ассистентом в тренерском штабе клуба Премьер-Лиги – ФК «Сочи». С Александром Точилиным мы давно знакомы, вместе играли за «Динамо».