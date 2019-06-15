Божович: «Сбросил 15 кг за время работы в „Крыльях“»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, что очень нервничает на тренерском посту.

Самарцы в минувшем сезоне едва не вылетели из РПЛ , в стыковых матчах одолев «Нижний Новгород» (3:1; 0:1).

Очень боялся, что «Крылья» могут вылететь. Это было бы плохо, прежде всего, для людей в Самаре. У нас очень преданные болельщики. Думаю, если бы было полегче добираться до арены, на каждом матче «Крыльев Советов» собирались бы полные трибуны. Я очень сильно волновался, переживал и чувствовал себя нехорошо. Но зато сильно похудел, ха-ха. Сбросил около 15 килограмм за то время, что работаю в «Крыльях». А похудеть с Самаре тяжело, потому что еда очень вкусная.