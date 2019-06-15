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Божович: «Сбросил 15 кг за время работы в „Крыльях“»

сегодня, 10:26

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, что очень нервничает на тренерском посту.

Самарцы в минувшем сезоне едва не вылетели из РПЛ, в стыковых матчах одолев «Нижний Новгород» (3:1; 0:1).

Очень боялся, что «Крылья» могут вылететь. Это было бы плохо, прежде всего, для людей в Самаре. У нас очень преданные болельщики. Думаю, если бы было полегче добираться до арены, на каждом матче «Крыльев Советов» собирались бы полные трибуны. Я очень сильно волновался, переживал и чувствовал себя нехорошо. Но зато сильно похудел, ха-ха. Сбросил около 15 килограмм за то время, что работаю в «Крыльях». А похудеть с Самаре тяжело, потому что еда очень вкусная.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 741
сегодня в 10:33
В нашем чемпионате от нервов можно и в дохляка превратиться
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   43 / 741
сегодня в 10:27
Великое достижение, выгонят опять наберет.
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