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Цорн: «„Спартак“ заплатил Глушакову меньше 100 млн рублей»

сегодня, 00:31

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о расставании с полузащитником Денисом Глушаковым.

СМИ сообщали, что за расторжение контракта Глушаков получил от «красно-белых» около 100 млн рублей.

– Глушаков получил 100 миллионов рублей после разрыва договора?

– Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально.

– Но меньше или больше заплатили?

– Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию.

– Что думаете в целом о ситуации с Глушаковым? Полузащитник стал токсичен, мешал команде? Или просто плохо играл в футбол?

– Вокруг «Спартака» в связи с Глушаковым есть негатив. Откуда он взялся, не очень понимаю. И Денису сказал, что погружаться в это не хочу, но мы должны расторгнуть контракт. Это решение клуба. Но и Дениса тоже – сам хотел это сделать, понимал, что к этому все в итоге придет.

– Денис дал у себя в Инстаграме объявление, что ищет работу. Вас удивляет отсутствие вариантов?

– Видел тот пост – мне кажется, получилось остроумно. Думаю, Глушаков найдет клуб. Качественный футболист, с российским паспортом. Желаю ему удачи.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   41 / 662
сегодня в 01:09
Мир сходит с ума))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 662
сегодня в 00:41
А как же прощальный матч?!?
Нехорошо так с капитаном обращаться!!!
А как же прощальное мытье в бане?!?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   280 / 662
сегодня в 00:38
срам-то какой...)
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