Колосков: «Не вижу принципиальной разницы между лимитом „6+5“ и „8+17“»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал своё мнение на тему лимита на легионеров в российском футболе.

На мой взгляд, принципиальной разницы между схемами «6+5» и «8+17» нет. Глобальных изменений в случае смены одной на другую не произойдет. Важнее поменять количественный критерий на качественный. Сделать как в Германии, где нет понятия «легионер», но есть правило, что в заявке клубы должно быть минимум 15 воспитанников местного футбола.

Такое правило следовало бы ввести и в России. Когда воспитанником российского футбола является человек, отыгравший в стране 5-7 лет подряд – сроки можно обсуждать. Но он должен долго и непрерывно выступать в одной из российских лиг, чтобы перестать считаться иностранцем. И не важно, какая у него национальность. Таким образом, это вынудит клубы более тщательно подходить к селекции.