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Колосков: «Не вижу принципиальной разницы между лимитом „6+5“ и „8+17“»

сегодня, 01:10

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал своё мнение на тему лимита на легионеров в российском футболе.

На мой взгляд, принципиальной разницы между схемами «6+5» и «8+17» нет. Глобальных изменений в случае смены одной на другую не произойдет. Важнее поменять количественный критерий на качественный. Сделать как в Германии, где нет понятия «легионер», но есть правило, что в заявке клубы должно быть минимум 15 воспитанников местного футбола.

Такое правило следовало бы ввести и в России. Когда воспитанником российского футбола является человек, отыгравший в стране 5-7 лет подряд – сроки можно обсуждать. Но он должен долго и непрерывно выступать в одной из российских лиг, чтобы перестать считаться иностранцем. И не важно, какая у него национальность. Таким образом, это вынудит клубы более тщательно подходить к селекции.

Сегодня РФС рассмотрит идею изменения действующего лимита на легионеров.

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Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
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сегодня в 02:49
Мне кажется, было бы реально круто, если б в наших клубах играли только наши, в английских - англичане, в немецких - немцы и т.д. Чтобы было принципиальное соперничество. Как двор на двор. А то вон Англии уже дофига клубов, где нет ни одного англичанина, а на трибунах половина арабов, которые с детства за Манчестер, ну или не важно за кого. В каждой стране свой менталитет. Именно этим футбол и интересен. Не зря же ЧМ собирают такую аудиторию. А так просто всем бабло рулит и всё. А на футбик всем положить. Прикольно же, когда разные команды побеждают в ЛЧ. А не когда 4 команды соревнуются между собой. Короче, всё через ж как всегда. Все просто хотят срубить бабла и съе..ся
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