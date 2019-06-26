Бакаев: «Турнир в Австрии должен помочь нам выйти на новый уровень»

Полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от летнего товарищеского турнира между российскими командами, который пройдёт в Австрии.

Я не играл на турнире в Катаре, который проходил в схожем формате. Но уверен, что матчи в Австрии станут полезными. Ведь наши соперники – не просто команды из РПЛ , а ведущие клубы лиги. Такие встречи должны помочь нам выйти на новый уровень и подойти к старту сезона в хорошей форме.