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Колобков: «Новый лимит на легионеров в РПЛ повысит конкуренцию»

сегодня, 13:48

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что новый формат лимита на легионеров в РПЛ положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами.

Вопрос лимита обсуждался, повестка была очень большая. Я был в полном контакте с руководителем федерации, обсуждали этот вопрос еще до заседания исполкома. Будет предложен лимит - восемь легионеров в заявке, я считаю, что это упростит работу тренеров и повысит уровень конкуренции среди игроков". Колобков отметил, что исполком единогласно проголосовал за изменение формата лимита на легионеров.

С другой стороны, лимит на легионеров нужно оценивать с точки зрения изменения структуры соревнования - появилась молодежная лига. Очень важно, что в молодежном чемпионате будут играть только молодые игроки. Мне нравится подход нынешнего руководства. Считаю, что внесение изменений сейчас обоснованно.

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beefs
beefs
   61 / 650
сегодня в 14:51
от перестановки мест сумма не меняется (это показ деятельности) ...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил parallels
   119 / 650
сегодня в 14:39
принят самый идиотский лимит в истории, который вообще отменяет конкуренцию. о чём он говорит?
Ваш Зе Болотный поди нажрется сегодня, на радостях!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   119 / 650
сегодня в 14:38
Нет, нигде, конечно, не сказано, что министр обязан быть умным человеком (особенно - министр спорта), но зачем вот эту свою дурь на люди выносить - не пойму !
parallels
parallels
   13 / 650
сегодня в 13:59
принят самый идиотский лимит в истории, который вообще отменяет конкуренцию. о чём он говорит?
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