Колобков: «Новый лимит на легионеров в РПЛ повысит конкуренцию»

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что новый формат лимита на легионеров в РПЛ положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами.

Вопрос лимита обсуждался, повестка была очень большая. Я был в полном контакте с руководителем федерации, обсуждали этот вопрос еще до заседания исполкома. Будет предложен лимит - восемь легионеров в заявке, я считаю, что это упростит работу тренеров и повысит уровень конкуренции среди игроков". Колобков отметил, что исполком единогласно проголосовал за изменение формата лимита на легионеров.

С другой стороны, лимит на легионеров нужно оценивать с точки зрения изменения структуры соревнования - появилась молодежная лига. Очень важно, что в молодежном чемпионате будут играть только молодые игроки. Мне нравится подход нынешнего руководства. Считаю, что внесение изменений сейчас обоснованно.