Равиль Сабитов: «„Спартак“ хочет вновь выиграть Кубок „Матч Премьер“»

Ветеран «Локомотива» считает, что «Спартак» серьезно относится к Кубку «Матч Премьер».

На последнем турнире говорилось, что не все команды-участники ставили задачу его выиграть, так что нужно смотреть, какие цели преследуют команды на Кубок «Матч Премьер». Что касается «Спартака», то можно говорить точно, что команда поставила задачу выиграть этот турнир.