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Равиль Сабитов: «„Спартак“ хочет вновь выиграть Кубок „Матч Премьер“»

сегодня, 13:31

Ветеран «Локомотива» Равиль Сабитов считает, что «Спартак» серьезно относится к Кубку «Матч Премьер».

На последнем турнире говорилось, что не все команды-участники ставили задачу его выиграть, так что нужно смотреть, какие цели преследуют команды на Кубок «Матч Премьер». Что касается «Спартака», то можно говорить точно, что команда поставила задачу выиграть этот турнир.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Спартак М  Сабитов Равиль
Источник: Матч ТВРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   101 / 650
сегодня в 14:27
ЕСЛИ ЭТО И СЛУЧИТСЯ, ТО НАДЕЮСЬ ЭТО БУДЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ ТРОФЕЕМ КОНОНОВА В СПАРТАКЕ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Faustello
Faustello ответил makkie
   5 / 650
сегодня в 14:23
Осторожнее, если дойдете до 1/2 финала ЛЧ - там уже давно Зенит обосновался :)))
Ну вы тоже в 1/2 ЛЕ по заявлению Лёни постоянно )))
makkie
makkie ответил Faustello
   21 / 650
сегодня в 14:21
Не у нас задачи поскромнее ЛЧ и ЧР )))
Осторожнее, если дойдете до 1/2 финала ЛЧ - там уже давно Зенит обосновался :)))
LOpp
LOpp
   7 / 650
сегодня в 14:03
откуда Сабитов об этом знает?
Faustello
Faustello ответил makkie
   5 / 650
сегодня в 13:50
Вот и поднапрягите боевых телят - чем не трофей?)
Не у нас задачи поскромнее ЛЧ и ЧР )))
makkie
makkie ответил Faustello
   21 / 650
сегодня в 13:48
Куда нам колхозникам за такой трофей биться? )))
Вот и поднапрягите боевых телят - чем не трофей?)
drug01
drug01
   77 / 650
сегодня в 13:48
Задача поставлена!
Faustello
Faustello ответил makkie
   5 / 650
сегодня в 13:48
то можно говорить точно ______________________________ Голословное утверждение, ничем не подтвержденное. Пусть Краснодар выигрывает, им нужнее, а то совсем без трофеев :)
Куда нам колхозникам за такой трофей биться? )))
makkie
makkie
   21 / 650
сегодня в 13:46
то можно говорить точно
______________________________

Голословное утверждение, ничем не подтвержденное.
Пусть Краснодар выигрывает, им нужнее, а то совсем без трофеев :)
Faustello
Faustello
   5 / 650
сегодня в 13:46
Никому не остановить боевых вепрей Федуна на этом престижном кубке!
Sully
Sully
   115 / 650
сегодня в 13:36
но в итоге опозорится!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 650
сегодня в 13:35
Да ради бога!!! Пусть выигрывают! Лишь бы в ЧР под ногами не путались!!!
parallels
parallels
   13 / 650
сегодня в 13:35
позор!
GreeM
GreeM
   35 / 650
сегодня в 13:34
Да никто не против. Пусть выигрывают. На большее ведь им не приходиться рассчитывать. 🤣
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