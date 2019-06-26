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«Анжи» допущен к выступлению в ПФЛ, но с условиями

сегодня, 18:47

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Анжи» получил лицензию для выступления в ПФЛ в сезоне-2019/20, но действовать она будет с ограничениями.

«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с некоторыми условиями. Они принесли основные необходимые документы, еще должны будут донести. Мы лицензию выдали, но пока она действует с ограничениями — как минимум, наложен запрет на регистрацию новых футболистов. В какой зоне ПФЛ будет выступать клуб, определит лига.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   128 / 654
сегодня в 19:58
Увы...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   9 / 654
сегодня в 19:45
Они принесли,но еще должны будут донести.
Sergey Z
Sergey Z
   315 / 654
сегодня в 19:39
Пока, место Анжи в ПФЛ.
EAGuar As
EAGuar As
   127 / 654
сегодня в 19:28
В какой зоне ПФЛ будет выступать клуб, определит лига.... ,???
Конечно Юг , куда ещё ?
В Центр ? .... Значит с Назаром буду обсуждать матчи Анжи - Химик (Новомосковск) .... 😍🤩😋⚠️
EAGuar As
EAGuar As
   127 / 654
сегодня в 19:24
Удачи Анжи .
shlomo
shlomo
   54 / 654
сегодня в 19:17
Да уж....команда умерла, как это и не прискорбно...:((
борька
борька
   76 / 654
сегодня в 19:13
На следующий год расщирят лигу,опять анжи всплывет
ДСА
ДСА
   95 / 654
сегодня в 18:53
Долги все равно никогда не погасят.
cska plus
cska plus
   2 / 654
сегодня в 18:53
Печальная история с Анжи.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   24 / 654
сегодня в 18:50
Много внимания клубу из ПФЛ.
Miaf
Miaf
   150 / 654
сегодня в 18:49
Слишком дорогой оказалась игрушка для Керимова , не потянул.
С футбольными клубами так нельзя
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