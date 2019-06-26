«Анжи» допущен к выступлению в ПФЛ, но с условиями

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Анжи» получил лицензию для выступления в ПФЛ в сезоне-2019/20, но действовать она будет с ограничениями.

«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ , но с некоторыми условиями. Они принесли основные необходимые документы, еще должны будут донести. Мы лицензию выдали, но пока она действует с ограничениями — как минимум, наложен запрет на регистрацию новых футболистов. В какой зоне ПФЛ будет выступать клуб, определит лига.