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Флаг и футболка «Крыльев Советов» побывали в космосе

сегодня, 10:41

Космонавт и болельщик «Крыльев Советов» Олег Кононенко вместе с экипажем корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю.

В полёт Кононенко брал с собой флаг и футболку самарской команды. «Крылья» же вчера вылетели на сбор в Австрию.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:52
Крылышки подвели космонавта, человек издалека прилете а они взяли да уезали.
EAGuar As
EAGuar As
   213 / 658
сегодня в 11:32
На то они и крылья чтобы летать.
Faustello
Faustello
   6 / 658
сегодня в 11:05
Это круто.
Болельщиков можно только поздравить.
Флаги и шарфы пупсиков тоже постоянно летают, только запуски неудачные и они летят с трибун на поле ))
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