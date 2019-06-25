Флаг и футболка «Крыльев Советов» побывали в космосе

Космонавт и болельщик «Крыльев Советов» Олег Кононенко вместе с экипажем корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю.
В полёт Кононенко брал с собой флаг и футболку самарской команды. «Крылья» же вчера вылетели на сбор в Австрию.
Космонавт и болельщик «Крыльев Советов» Олег Кононенко вместе с экипажем корабля «Союз МС-11» благополучно вернулся на Землю.
В полёт Кононенко брал с собой флаг и футболку самарской команды. «Крылья» же вчера вылетели на сбор в Австрию.
Болельщиков можно только поздравить.
Флаги и шарфы пупсиков тоже постоянно летают, только запуски неудачные и они летят с трибун на поле ))
Болельщиков можно только поздравить.
Флаги и шарфы пупсиков тоже постоянно летают, только запуски неудачные и они летят с трибун на поле ))