Флаг и футболка «Крыльев Советов» побывали в космосе

сегодня, 10:41

Космонавт и болельщик «Крыльев Советов» Олег Кононенко вместе с экипажем корабля «Союз МС -11» благополучно вернулся на Землю.

В полёт Кононенко брал с собой флаг и футболку самарской команды. «Крылья» же вчера вылетели на сбор в Австрию.