«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации

«Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил форварда команды Фёдора Смолова с защитой кандидатской диссертации.
Футболист защищал выпускную работу на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ. Она носит название: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».
Отмечается, что команда также поприветствовала новых игроков — Серкейру Мурило и Дмитрия Живоглядова.
Думаю, и тут не нужно дальше копать.
Думаю, и тут не нужно дальше копать.
Вопрос в другом - нахрена вообще эта клоунада со степенью, ведь понятно что ни диссера, ни статей, да что уж там ни учебников Фёдор сам не читал для того чтобы эту степень получить.
Бабки же есть, он что на Хэдхантере работу будет после окончания карьеры искать???
Вопрос в другом - нахрена вообще эта клоунада со степенью, ведь понятно что ни диссера, ни статей, да что уж там ни учебников Фёдор сам не читал для того чтобы эту степень получить.
Бабки же есть, он что на Хэдхантере работу будет после окончания карьеры искать???
Вот мне интересно, чтобы получить кандидата, нужно опубликовать ряд научных работ, где можно почитать монографии Кэшбека))
Правда, подозреваю, что примерно там же, где монографии доктора экономических наук Мутко))
Вот мне интересно, чтобы получить кандидата, нужно опубликовать ряд научных работ, где можно почитать монографии Кэшбека))
Правда, подозреваю, что примерно там же, где монографии доктора экономических наук Мутко))