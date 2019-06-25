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«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации

сегодня, 13:29

«Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил форварда команды Фёдора Смолова с защитой кандидатской диссертации.

Футболист защищал выпускную работу на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ. Она носит название: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Отмечается, что команда также поприветствовала новых игроков — Серкейру Мурило и Дмитрия Живоглядова.

 

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Faustello
   8 / 659
сегодня в 15:02
Ну надо отдать должное Феде, это не самый глупый кандидат наук. Некоторые и двух слов связать не могут. Вопрос в другом - нахрена вообще эта клоунада со степенью, ведь понятно что ни диссера, ни статей, да что уж там ни учебников Фёдор сам не читал для того чтобы эту степень получить. Бабки же есть, он что на Хэдхантере работу будет после окончания карьеры искать???
А тут по этому поводу Ройзман (которого я не люблю, бывший мэр от уральской ОПГ, но в данном случае не важно) рассказывал во влоге своем на Youtube, что по всем известным людям ходят представители этих дипломных компаний и доказывают им, как это важно сейчас получить липовые дипломы, кандидатские и докторские))

Думаю, и тут не нужно дальше копать.
тумба-юмба
тумба-юмба
   92 / 659
сегодня в 14:57
- Товарищи ученые! Доценты с кандидатами! Замучились вы с иксами, запутались в нулях! Сидите, разлагаете молекулы на атомы, Забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь И корни извлекаете по десять раз на дню. Ох, вы там добалуетесь! Ох, вы доизвлекаетесь, Пока сгниет, заплесневет картофель на корню! Автобусом до Сходни доезжаем, А там - рысцой, и не стонать! Небось картошку все мы уважаем, Когда с сольцой ее намять! Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль С лопатами проявите здесь свой патриотизм. А то вы всем кагалом там набросились на опухоль, Собак ножами режете, а это - бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину. Бросайте ваши опыты, гидрит и ангидрит! Садитесь вон в полуторки, валяйте к нам, в Тамбовщину, А гамма-излучение денек повременит. Автобусом к Тамбову подъезжаем, А там - рысцой, и не стонать! Небось картошку все мы уважаем, Когда с сольцой ее намять! К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми. Мы славно здесь разместимся, и скажете потом, Что бог, мол, с ними, с генами! Бог с ними, с хромосомами! Мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез! Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные, Земле - ей все едино: апатиты и навоз. Автобусом до Сходни доезжаем, А там - рысцой, и не стонать! Небось картошку все мы уважаем, Когда с сольцой ее намять! Так приезжайте, милые, рядами и колоннами. Хотя вы все там химики и нет на вас креста, Но вы ж там все задохнетесь, за синхрофазотронами, - А здесь места отличные, воздушные места! Товарищи ученые! Не сумневайтесь, милые: Коль что у вас не ладится - ну, там, не тот aффект, - Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, Денечек покумекаем - и выправим дефект.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Footbolista
   40 / 659
сегодня в 14:52
Ну теперь рванет экономика)...ждем...
Но ,как всегда у Смолова , экономика рванёт мимо ворот ! ))))))))))))))))))))
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
   6 / 659
сегодня в 14:37
Ахаха, Смолов теперь кандидат наук))) Вот мне интересно, чтобы получить кандидата, нужно опубликовать ряд научных работ, где можно почитать монографии Кэшбека)) Правда, подозреваю, что примерно там же, где монографии доктора экономических наук Мутко))
Ну надо отдать должное Феде, это не самый глупый кандидат наук. Некоторые и двух слов связать не могут.
Вопрос в другом - нахрена вообще эта клоунада со степенью, ведь понятно что ни диссера, ни статей, да что уж там ни учебников Фёдор сам не читал для того чтобы эту степень получить.
Бабки же есть, он что на Хэдхантере работу будет после окончания карьеры искать???
fanilich
fanilich
   311 / 659
сегодня в 14:20
Ну вот, еще на одного "липового" кандидата стало больше,зато тату как у "зеков " настоящие
Footbolista
Footbolista
   19 / 659
сегодня в 14:11
Ну теперь рванет экономика)...ждем...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 659
сегодня в 13:44
Ахаха, Смолов теперь кандидат наук)))

Вот мне интересно, чтобы получить кандидата, нужно опубликовать ряд научных работ, где можно почитать монографии Кэшбека))

Правда, подозреваю, что примерно там же, где монографии доктора экономических наук Мутко))
Ваня лучший
Ваня лучший
   130 / 659
сегодня в 13:40
Зато он знает какую роль играет татуировка в жизни футболиста а также уверенно ботает по фене
cska plus
cska plus
   3 / 659
сегодня в 13:38
Интересно, Смолов знает где этот СГУ находится.
cska plus
cska plus
   3 / 659
сегодня в 13:37
Короче, Федя теперь учёный.
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