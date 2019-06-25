«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской диссертации

сегодня, 13:29

«Локомотив» перед тренировкой на сборах в Австрии поздравил форварда команды с защитой кандидатской диссертации.

Футболист защищал выпускную работу на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ. Она носит название: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Отмечается, что команда также поприветствовала новых игроков — Серкейру Мурило и Дмитрия Живоглядова.