Полузащитник Тонни Вильена прибыл в расположение «Краснодара» на сбор в Австрии, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист сборной Нидерландов получил комплект экипировки с 52-м номером, под которым он будет выступать в предстоящем сезоне.
Полузащитник Тонни Вильена прибыл в расположение «Краснодара» на сбор в Австрии, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист сборной Нидерландов получил комплект экипировки с 52-м номером, под которым он будет выступать в предстоящем сезоне.
Успехов в адаптации!
Успехов в адаптации!