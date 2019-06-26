Вильена прибыл в расположение «Краснодара»

сегодня, 11:05

Полузащитник прибыл в расположение «Краснодара» на сбор в Австрии, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист сборной Нидерландов получил комплект экипировки с 52-м номером, под которым он будет выступать в предстоящем сезоне.