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Вильена прибыл в расположение «Краснодара»

сегодня, 11:05

Полузащитник Тонни Вильена прибыл в расположение «Краснодара» на сбор в Австрии, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист сборной Нидерландов получил комплект экипировки с 52-м номером, под которым он будет выступать в предстоящем сезоне.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   5 / 658
сегодня в 11:35
Мы надеемся на тебя парень!
Успехов в адаптации!
Sergey Z
Sergey Z
   305 / 658
сегодня в 11:35
Удачи в Краснодаре!
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