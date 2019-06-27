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Каррера отказался переезжать в Иран

сегодня, 14:42

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что отказался от работы в Иране

Ни одна итальянская команда не сделала мне предложение. У меня был контакт только с двумя иранскими клубами, но я отказался. Я ищу серьезный проект, и я не делаю это вопросом категории. 

Я не хочу быть добрым и дружить с кем-либо, я хочу делать свою работу. В России знают, что я выиграл, и я жду, что кто-нибудь даст мне возможность преуспеть в Италии. 

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Все комментарии
АС35
АС35
   3 / 662
сегодня в 15:37
Правильное, здравомыслящее решение.
Союзник противников
Союзник противников
   82 / 662
сегодня в 15:13
Просто тебя в Италии оценивают объективно,по-гамбургскому счёту.А в Иран побоялся,потому что уверен ,что Трамп начнёт бомбардировки страны,а федунинские деньги ещё не кончились.Закончатся-побежит и в Бирму.
Nafnafik
Nafnafik
   189 / 662
сегодня в 15:11
Много кареры, опять хочет тарасовку позорить.
pomor45
pomor45
   89 / 662
сегодня в 15:07
Федун уберег этого спесивого глупца от полного имиджевого краха, предоставив ему возможность спекулировать на его несостоявшемся из-за преждевременного (по его суждению) увольнения повторном тренерском триумфе.
Павел Амурский
Павел Амурский
   99 / 662
сегодня в 15:03
В Иране насквозь видят шарлатанов.
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   59 / 662
сегодня в 15:03
Это Федуну кинули кость на юбилей Симоняна, ничего ты не выиграл.
А твои похождения в Европе видел весь мир, в нормальный клуб после такого не позовут.
LOpp
LOpp ответил pomor45
   7 / 662
сегодня в 15:01
Это выиграл Симонян. Каррера всего лишь перехватил эту возможность у Аленичева. тренер он не весьма, поэтому и без работы, а вот интриган, судя по всему, умелый.
нытье про юбилей Симоняна это удел убогих и твердолобых.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   80 / 662
сегодня в 15:01
Сколько понадобится времени чтобы шум вокруг этого авантюриста поутих? Впрочем шум только у нас, в Италии он никому не интересен.
beefs
beefs
   69 / 662
сегодня в 15:01
хочет в россию, а его не зовут...
pomor45
pomor45 ответил LOpp
   89 / 662
сегодня в 15:00
чемпионат и суперкубок. с подключением!
Это выиграл Симонян. Каррера всего лишь перехватил эту возможность у Аленичева. тренер он не весьма, поэтому и без работы, а вот интриган, судя по всему, умелый.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 662
сегодня в 14:58
Лучше никто не предложит. Только хуже, как Спартак. Гыгыгы
pomor45
pomor45
   89 / 662
сегодня в 14:56
Он ещё и непроходимо глуп и спесив, что очень характерно людям с излишним самомнением.
LOpp
LOpp ответил TEREK_FOREVER
   7 / 662
сегодня в 14:56
чемпионат и суперкубок.
с подключением!
ДСА
ДСА
   95 / 662
сегодня в 14:50
Значит заработанные деньги еще не проел.
Сп62
Сп62
   208 / 662
сегодня в 14:50
Иран это не Россия и не Италия. Там Трамп ситуацию напрягает.
Cimonn
Cimonn
   286 / 662
сегодня в 14:44
Там сразу спросят за результаты труда у физрука.
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