Каррера отказался переезжать в Иран

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что отказался от работы в Иране.
Ни одна итальянская команда не сделала мне предложение. У меня был контакт только с двумя иранскими клубами, но я отказался. Я ищу серьезный проект, и я не делаю это вопросом категории.
Я не хочу быть добрым и дружить с кем-либо, я хочу делать свою работу. В России знают, что я выиграл, и я жду, что кто-нибудь даст мне возможность преуспеть в Италии.
А твои похождения в Европе видел весь мир, в нормальный клуб после такого не позовут.
А твои похождения в Европе видел весь мир, в нормальный клуб после такого не позовут.
с подключением!
с подключением!