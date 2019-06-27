Каррера отказался переезжать в Иран

Бывший главный тренер «Спартака» признался, что отказался от работы в Иране.

Ни одна итальянская команда не сделала мне предложение. У меня был контакт только с двумя иранскими клубами, но я отказался. Я ищу серьезный проект, и я не делаю это вопросом категории.

Я не хочу быть добрым и дружить с кем-либо, я хочу делать свою работу. В России знают, что я выиграл, и я жду, что кто-нибудь даст мне возможность преуспеть в Италии.