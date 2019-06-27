Каррера: «Я бы никогда не перешел в ЦСКА»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что никогда бы не возглавил ЦСКА.
Я бы никогда не пошел в ЦСКА. Армейцы - исторический соперник «Спартака», я бы никогда не предал «красно-белых» болельщиков.
Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня отличные воспоминания об этой огромной нации. В России я получил хорошие результаты с личной точки зрения. Я жду несколько звонков, но до сих пор нет предложений.
Ранее Каррера рассказал о своем уходе из «Спартака».
Гинер никогда и никого не допустит воровать из своего кармана.
Тем более со сворой соратников
Гинер никогда и никого не допустит воровать из своего кармана.
Тем более со сворой соратников
Пусть как тренер не ахти....но вспоминая чемпионский год - парень то фартовый....
Современная история знает несколько тренерских камбэков...Зидан,Жардим и пр....
Уволить - ухудшив результаты - ума много не надо......
Вернуть - наступив на собственное самолюбие ради команды и фанатов - достойный шаг.....
Нельзя на данный момент придумать более креативного, мотивационного хода, выгодного и с экономической точки зрения и для поднятия духа колективизма и единения между игроками и болельщиками - чем вернуть Массимо в команду...
Я понимаю Федуна.....чем больше театральная пауза и чем ниже команда в таблице - тем своевременней и нужней будет решение руководства об возвращении тренера-победителя....
Но не будет ли поздно ????
Пусть как тренер не ахти....но вспоминая чемпионский год - парень то фартовый....
Современная история знает несколько тренерских камбэков...Зидан,Жардим и пр....
Уволить - ухудшив результаты - ума много не надо......
Вернуть - наступив на собственное самолюбие ради команды и фанатов - достойный шаг.....
Нельзя на данный момент придумать более креативного, мотивационного хода, выгодного и с экономической точки зрения и для поднятия духа колективизма и единения между игроками и болельщиками - чем вернуть Массимо в команду...
Я понимаю Федуна.....чем больше театральная пауза и чем ниже команда в таблице - тем своевременней и нужней будет решение руководства об возвращении тренера-победителя....
Но не будет ли поздно ????
Суперкубок Италии
Суперкубок России
Чемпион России
Ганчаренко:
Суперкубок России, после позорного вылета из Кубка от Авангарда!
Два серебра ЧР
И спрашивается кто физрук?!)))
Суперкубок Италии
Суперкубок России
Чемпион России
Ганчаренко:
Суперкубок России, после позорного вылета из Кубка от Авангарда!
Два серебра ЧР
И спрашивается кто физрук?!)))
Федун ПРОТИВ)))).
Федун ПРОТИВ)))).
Спи спокойно со СпаМом, дорогой товарищ.
Спи спокойно со СпаМом, дорогой товарищ.
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я так хочу, меня никто не хочет)))
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я так хочу, меня никто не хочет)))
Во вторых : ..............
Во вторых : ..............
https://www.youtube.com/watch?v=m6Vr1vE8MZk&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=Aa1pDAtEJiA