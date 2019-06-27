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Каррера: «Я бы никогда не перешел в ЦСКА»

сегодня, 14:17

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что никогда бы не возглавил ЦСКА

Я бы никогда не пошел в ЦСКА. Армейцы - исторический соперник «Спартака», я бы никогда не предал «красно-белых» болельщиков. 

Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня отличные воспоминания об этой огромной нации. В России я получил хорошие результаты с личной точки зрения. Я жду несколько звонков, но до сих пор нет предложений. 

Ранее Каррера рассказал о своем уходе из «Спартака».

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
   162 / 662
сегодня в 15:40
Дважды в одну реку!..
BenderBender
BenderBender ответил RamonCSKA
   264 / 662
сегодня в 15:39
Вы тоже хороши. Лес. Один игорь-рыбак чего стоит!
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил КАМЮ
   37 / 662
сегодня в 15:37
Правильно мыслишь Массимо. Гинер никогда и никого не допустит воровать из своего кармана. Тем более со сворой соратников
а сам со сворой соратников в 90 х бомбил торгашей на лужниковском рынке))
КАМЮ
КАМЮ
   63 / 662
сегодня в 15:35
Правильно мыслишь Массимо.
Гинер никогда и никого не допустит воровать из своего кармана.
Тем более со сворой соратников
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Паровозов
   131 / 662
сегодня в 15:34
ему 3 месяца нужно же было, и игроки у него все есть и никто не нужен, обычный пустозвон тренер, очень подходит спартаку
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 662
сегодня в 15:33
Эка куда, отвергнутого в Италии на родине, тренеришку поперло.
spartach n1
spartach n1 ответил RIR68
   9 / 662
сегодня в 15:25
Я жду несколько звонков, но до сих пор нет предложений. ------------------------------------------------------------------ я так хочу, меня никто не хочет)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 662
    сегодня в 15:23
    В кои то веки в осином гнезде интриг и скандалов появился порядочный честный человек......
    Пусть как тренер не ахти....но вспоминая чемпионский год - парень то фартовый....
    Современная история знает несколько тренерских камбэков...Зидан,Жардим и пр....
    Уволить - ухудшив результаты - ума много не надо......
    Вернуть - наступив на собственное самолюбие ради команды и фанатов - достойный шаг.....

    Нельзя на данный момент придумать более креативного, мотивационного хода, выгодного и с экономической точки зрения и для поднятия духа колективизма и единения между игроками и болельщиками - чем вернуть Массимо в команду...

    Я понимаю Федуна.....чем больше театральная пауза и чем ниже команда в таблице - тем своевременней и нужней будет решение руководства об возвращении тренера-победителя....
    Но не будет ли поздно ????
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил ziborock
       131 / 662
    сегодня в 15:20
    Каррера конечно, у Гончаренко результат с вложений у него отличный, 7-0 он не проигрывал ливерпуль)))
    ziborock
    ziborock ответил Красно Синий воин
       75 / 662
    сегодня в 15:16
    Ахахаха! Да такого физрука на пушечный выстрел Гинер не подпустит к ЦСКА!)))
    Каррера в качестве тренера:
    Суперкубок Италии
    Суперкубок России
    Чемпион России

    Ганчаренко:
    Суперкубок России, после позорного вылета из Кубка от Авангарда!
    Два серебра ЧР

    И спрашивается кто физрук?!)))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Шуnя771
       58 / 662
    сегодня в 15:15
    Федун! Надо брать! Это однозначно будет усиление Спартака!
    Привет Олег. Ха,Ха,Ха.
    Федун ПРОТИВ)))).
    cska plus
    cska plus
       2 / 662
    сегодня в 15:15
    Азахах! Да тебя никто и не просил, с одним губошлёпом не справился, позорник.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       58 / 662
    сегодня в 15:12
    Как будто ЕЛГ когда нибудь звал хромую утку в ЦСКА?
    Спи спокойно со СпаМом, дорогой товарищ.
    RIR68
    RIR68
       302 / 662
    сегодня в 15:09
    Я жду несколько звонков, но до сих пор нет предложений.
    ------------------------------------------------------------------
    я так хочу, меня никто не хочет)))
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
       405 / 662
    сегодня в 15:09
    Во первых : тебя тренеришку ни кто бы не позвал
    Во вторых : ..............
    Паровозов
    Паровозов
       413 / 662
    сегодня в 15:08
    Федун верит в Кононова, ведь последний обещает поставить мифическую спартаковскую игру команде.
    Шуnя771
    Шуnя771
       43 / 662
    сегодня в 15:06
    Федун! Надо брать! Это однозначно будет усиление Спартака!
    ОПС
    ОПС
       123 / 662
    сегодня в 15:05
    Все зависит от размера предложенной суммы.
    LOpp
    LOpp
       7 / 662
    сегодня в 15:03
    действительно, зачем Каррере переходить в слабый клуб.



    beefs
    beefs
       69 / 662
    сегодня в 15:00
    а кому, ты нужен (спроса нет)...
    parallels
    parallels ответил clop
       4 / 662
    сегодня в 14:59
    Можно подумать, что кони спят и видят, как бы им в еврокубках проиграть со счетом 7:0. И тут вдруг кандидат взял самоотвод :))
    .
    Zenit_84
    Zenit_84
       73 / 662
    сегодня в 14:59
    Каррера, Каррера..
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 662
    сегодня в 14:59
    Массимо ,удачи , целую
    LOpp
    LOpp
       7 / 662
    сегодня в 14:58
    бухгалтеру РФС с прикормленными судьями тренер вообще не нужен.
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10
       59 / 662
    сегодня в 14:57
    Смешной физрук. В ЦСКА тебя бы и не позвали никогда. Ты испачкался в тарасовке так, что никто тебя не берет.
    drug01
    drug01
       77 / 662
    сегодня в 14:54
    Наивный трениришка? Кто тебя туда позовёт?????
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       119 / 662
    сегодня в 14:54
    Все верно, макаронник! С историей этого противостояния ты знаком) Знаешь, тренеру, чья команда в 2017 году влетела Ливерпулю по самые помидоры даже и не стоит думать о ЦСКА.
    Багров-брат
    Багров-брат
       132 / 662
    сегодня в 14:45
    Таки, как бы, и не зовут, Массимо...))) Таки у всех клубов первой пятёрки уже есть качественные наставники...))) Массимо, одна дорога - СпаМ!...)))
    Faustello
    Faustello
       6 / 662
    сегодня в 14:45
    Млин, чем же их всё таки в Спартаке кормят разжижжающим????
    zenitforfun
    zenitforfun
       245 / 662
    сегодня в 14:43
    тебя никогда туда и не пригласили бы
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