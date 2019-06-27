Каррера: «Я бы никогда не перешел в ЦСКА»

Бывший главный тренер «Спартака» признался, что никогда бы не возглавил ЦСКА .

Я бы никогда не пошел в ЦСКА . Армейцы - исторический соперник «Спартака», я бы никогда не предал «красно-белых» болельщиков.

Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня отличные воспоминания об этой огромной нации. В России я получил хорошие результаты с личной точки зрения. Я жду несколько звонков, но до сих пор нет предложений.