ГлавнаяНовости

Каррера - о своем увольнении: «Решение руководства было неправильным»

сегодня, 14:11

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем уходе из московского клуба. 

Я не чувствую себя обманутым, но к сожалению, таков футбол. Вы можете выиграть 10 игр подряд, но если результаты не будут получены, то вас могут уволить. 

Однако я считаю, что выбор руководства был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы сменить курс, улучшить игру и позицию в турнирной таблице. 

Недавно сообщалось, что Каррера может продолжить карьеру в Иране.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Неймар хочет вернуться
Сегодня, 15:41 Комментарии0
Каррера отказался переезжать в Иран
Сегодня, 14:42 Комментарии16
Каррера: «Я бы никогда не перешел в ЦСКА»
Сегодня, 14:17 Комментарии49
Гвардиола: «Сильва - великий игрок в европейском футболе»
Сегодня, 13:15 Комментарии0
Ван ден Берг: «„Ливерпуль“ - воплощение мечты»
Сегодня, 12:46 Комментарии7
Иццо: «Мне не нравится, когда говорят, что я достоин большего»
Сегодня, 11:14 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   12 / 662
сегодня в 15:32
Да,что там Каррера.
Вышел на балкон покурить,присмотрелся-ни одного воробья.
В Москве нет воробьёв,товарищи.
А чайки,сцуко,летают.
Никогда такого не было и вот опять.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 662
сегодня в 15:26
    борька
    борька
       81 / 662
    сегодня в 15:22
    В России, господин Каррера неправильных решений не бывает!
    Союзник противников
    Союзник противников
       82 / 662
    сегодня в 15:10
    Подтявкивает в такт неудачам "Спартака" А это всего лишь нахрен никому не нужный турнир.В прошлом "Спартак" его выиграл и провалился в ЧР,а в этом году будет наоборот,и "Спартак" займёт почётное третье место.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил LOpp
       5 / 662
    сегодня в 15:07
    это уже прошлое,пока что на кубке матч премьер мы ни одного гола не забили,и вот это настоящее ,вот наша проблема
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 662
    сегодня в 15:00
    Даже сейчас рано говорить о том правильно или нет ,думаю зимой Массимо может вернуться
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 662
    сегодня в 14:56
    Обычное и традиционное решение Спартака прогнать ссаными тряпками. Гыгыгы
    LOpp
    LOpp
       7 / 662
    сегодня в 14:55
    надо было не Карреру увольнять, а выкинуть из команды Глушню
    pomor45
    pomor45 ответил CSKA2012
       89 / 662
    сегодня в 14:51
    Каррера пожалуй лучший тренер Спартака , который был после Романцева) Возможно вернут его , но будут ли уже результаты?
    Вопрос в том, что этот безработный - тренер ли вообще, или везунчик, попавший в струю в год юбилея Симоняна.
    pomor45
    pomor45 ответил Юрий Сенатов 1
       89 / 662
    сегодня в 14:48
    До вас, г-н Каррера, команду тренировали несколько отличных тренеров из-за рубежа, имена которых у болельщиков на слуху. Однако при первых неудачах руководители "Спартака" спешили избавиться от них, не давая им действительно создать коллектив, способный выполнять большие задачи. Хорошо известно, что тренеру, который пришел в коллектив, необходимо давать минимум два сезона для этого и только в конце второго принимать решение о его судьбе. Однако г-н Федун, видимо, придерживался прямо противоположного мнения, увольняя тренера по окончании первого сезона. Так что удивляться здесь нечему. Вот такая линия поведения у этого руководителя.
    Не кажется ли тебе, что это следствие нервной реакции Фратрии на малейшее снижения отражения блеска былого величия. 16 лет без чемпионства только усугубили эту манию собственного величия и когда Каррере выпала удача выиграть ЧР в год юбилея Симоняна, значения которого в этом титуле он так и не понял, Фратрия воспрянула. Но, Федун-то, в отличие от Карреры, прекрасно знал какое значение сыграл этот юбилей и явно сомневался в таланте Карреры, раздутом болельщиками, заждавшимися титула, и прессой. Федун просто не стал ждать, когда Каррера полностью потвердит его сомнения и расстался с ним.
    Faustello
    Faustello
       6 / 662
    сегодня в 14:47
    Сп62
    Сп62
       208 / 662
    сегодня в 14:46
    Можно было изменить курс, но курс то как раз и не менялся!
    311
    311
       33 / 662
    сегодня в 14:43
    Каррера пока работу не найдет, так и будет обсуждать свиней назло пиджаку!)
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
       428 / 662
    сегодня в 14:34
    Каррера из кустов тяв тяв, тяв тяв после каждого поражения Спартака)))
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       49 / 662
    сегодня в 14:32
    Увольнение Карреры было не правильным, надо было дождаться 0:8
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       110 / 662
    сегодня в 14:30
    До вас, г-н Каррера, команду тренировали несколько отличных тренеров из-за рубежа, имена которых у болельщиков на слуху. Однако при первых неудачах руководители "Спартака" спешили избавиться от них, не давая им действительно создать коллектив, способный выполнять большие задачи. Хорошо известно, что тренеру, который пришел в коллектив, необходимо давать минимум два сезона для этого и только в конце второго принимать решение о его судьбе. Однако г-н Федун, видимо, придерживался прямо противоположного мнения, увольняя тренера по окончании первого сезона. Так что удивляться здесь нечему. Вот такая линия поведения у этого руководителя.
    clop
    clop
       285 / 662
    сегодня в 14:29
    Итальянский безработный все никак не угомонится. Массимо Каррера - друг зулусов :))

    Вовремя капитан Шаболдин его раскусил и пресек все махинации с клубными деньгами. Хорошо, что в спартаке есть опг "Ромашка", которая стоит на страже интересов доморощенных игроков и ставит зарвавшихся негров на свое место.
    No pupsiks
    No pupsiks
       28 / 662
    сегодня в 14:26
    Хорошо, что руководство не дождалось, пока физрук не доведет свиней до пердива.
    CSKA2012
    CSKA2012
       174 / 662
    сегодня в 14:26
    Каррера пожалуй лучший тренер Спартака , который был после Романцева) Возможно вернут его , но будут ли уже результаты?
    mugik1973
    mugik1973
       195 / 662
    сегодня в 14:23
    Он полностью прав
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100