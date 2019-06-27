Каррера - о своем увольнении: «Решение руководства было неправильным»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем уходе из московского клуба.
Я не чувствую себя обманутым, но к сожалению, таков футбол. Вы можете выиграть 10 игр подряд, но если результаты не будут получены, то вас могут уволить.
Однако я считаю, что выбор руководства был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы сменить курс, улучшить игру и позицию в турнирной таблице.
Недавно сообщалось, что Каррера может продолжить карьеру в Иране.
Вышел на балкон покурить,присмотрелся-ни одного воробья.
В Москве нет воробьёв,товарищи.
А чайки,сцуко,летают.
Никогда такого не было и вот опять.
Вышел на балкон покурить,присмотрелся-ни одного воробья.
В Москве нет воробьёв,товарищи.
А чайки,сцуко,летают.
Никогда такого не было и вот опять.
Вовремя капитан Шаболдин его раскусил и пресек все махинации с клубными деньгами. Хорошо, что в спартаке есть опг "Ромашка", которая стоит на страже интересов доморощенных игроков и ставит зарвавшихся негров на свое место.
Вовремя капитан Шаболдин его раскусил и пресек все махинации с клубными деньгами. Хорошо, что в спартаке есть опг "Ромашка", которая стоит на страже интересов доморощенных игроков и ставит зарвавшихся негров на свое место.