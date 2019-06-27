Каррера - о своем увольнении: «Решение руководства было неправильным»

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал о своем уходе из московского клуба.

Я не чувствую себя обманутым, но к сожалению, таков футбол. Вы можете выиграть 10 игр подряд, но если результаты не будут получены, то вас могут уволить.

Однако я считаю, что выбор руководства был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы сменить курс, улучшить игру и позицию в турнирной таблице.