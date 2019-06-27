«Краснодар» с минимальным счетом одолел ЦСКА

«Краснодар» оказался сильнее ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер.
«Краснодар» - ЦСКА - 1:0 (1:0)
Гол: Мартынович 45+1
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович (Фьолусон 46), Бородин (Грицаенко 44), Камболов (Голубев 46), Стоцкий (Петров 62), Скопинцев, Намли (Черников 62), Вандерсон (Халназаров 46), Уткин (Сперцян 46), Ари (Игнатьев 46), Сулейманов (Григорян 62)
Главный тренер: Мусаев Мурад.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Янов 62), Васин (Шарлия 46), Магнуссон, Тикнизян, Марадишвили, Ефремов, Обляков (Кучаев 62), Бийол (Н'Диай 62), Нисимура (Востриков 75), Чалов (Аванесян 62)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
В другом матче «Ростов» победил «Спартак».
Главное что у нас в стране есть очень серьезная легенда
Где нет больше такого не у кого
ИГООРЬ ДЫРОФЕЕВ43.
Главное что у нас в стране есть очень серьезная легенда
Где нет больше такого не у кого
ИГООРЬ ДЫРОФЕЕВ43.
Хорошая тренировка для обеих команд и пища для размышления тренерам.
Хорошая тренировка для обеих команд и пища для размышления тренерам.
Идёт подготовка и с этим никто не спорит.
Но то что видел то и написал
ЦСКА играл первый тайм качественнее чем второй
и с этим глупо спорить
Идёт подготовка и с этим никто не спорит.
Но то что видел то и написал
ЦСКА играл первый тайм качественнее чем второй
и с этим глупо спорить
Семьлихову и Сашке три дырки никогда лючшими не стать.
Как думаешь кого поставит Пиджак позориться в квалификации ЛЕ?
Семьлихову и Сашке три дырки никогда лючшими не стать.
Как думаешь кого поставит Пиджак позориться в квалификации ЛЕ?
Я знаю о чем говорю
Я знаю о чем говорю
спартак пожизненно позорится
спартак пожизненно позорится
Друзья!! АХАХХА
Друзья!! АХАХХА
Это тебе не ваш Семьлихов
За один матч СЕМЕРОЧКА 😂
Это тебе не ваш Семьлихов
За один матч СЕМЕРОЧКА 😂
Обычно большинство прячутся несколько дней!
Обычно большинство прячутся несколько дней!
Семьлихову ,Сашке три дырки, любовнику штанг, никогда не стать лучшими.😄🤣😄
Семьлихову ,Сашке три дырки, любовнику штанг, никогда не стать лучшими.😄🤣😄
Что делают кони после поражения - ржут над Спартаком
Что тут делают бомжи, мало кому понятно
Но по обыкновению визжат о Спартаке
Что делают кони после поражения - ржут над Спартаком
Что тут делают бомжи, мало кому понятно
Но по обыкновению визжат о Спартаке