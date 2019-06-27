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«Краснодар» с минимальным счетом одолел ЦСКА

сегодня, 20:51
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«Краснодар» оказался сильнее ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер.

«Краснодар» - ЦСКА - 1:0 (1:0)
Гол: Мартынович 45+1

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович (Фьолусон 46), Бородин (Грицаенко 44), Камболов (Голубев 46), Стоцкий (Петров 62), Скопинцев, Намли (Черников 62), Вандерсон (Халназаров 46), Уткин (Сперцян 46), Ари (Игнатьев 46), Сулейманов (Григорян 62)
Главный тренер: Мусаев Мурад.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Янов 62), Васин (Шарлия 46), Магнуссон, Тикнизян, Марадишвили, Ефремов, Обляков (Кучаев 62), Бийол (Н'Диай 62), Нисимура (Востриков 75), Чалов (Аванесян 62)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

В другом матче «Ростов» победил «Спартак».

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
   16 / 653
сегодня в 21:47
Ладно это все перожочки
Главное что у нас в стране есть очень серьезная легенда
Где нет больше такого не у кого
ИГООРЬ ДЫРОФЕЕВ43.
spartach n1
spartach n1 ответил Ген Геныч
   10 / 653
сегодня в 21:46
За Ержана+
борька
борька
   82 / 653
сегодня в 21:46
Черчесов на тренеровке
Константин Белых
Константин Белых
   263 / 653
сегодня в 21:46
А Ногабог то уже давно не тот.. Признайтесь кони. И что безценно в нем-в любом пропущеном голе особенно когда стоит и смотрит как он залетает с медленной скоростью-ОБЯЗАТЕЛЬНО обложит защитников шоколадной пастой. Авторитет че..
борька
борька
   82 / 653
сегодня в 21:45
Тренииовочный матч, зачем его пказывать по ТВ,смотреть как игроки пешком ходят!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Великолепный
сегодня в 21:45
Верно говоришь! Идёт подготовка и с этим никто не спорит. Но то что видел то и написал ЦСКА играл первый тайм качественнее чем второй и с этим глупо спорить
Ну так это ясно что первй тайм ЦСКА играл качественнее чем второй,но само качество ДАЛЕКО не хорошее,ниже среднего,но это сейчас нормально.
FILL3286
FILL3286 ответил Ген Геныч
   16 / 653
сегодня в 21:45
Ни в первом ни во втором не было качественной игры!!!Если для тебя это качество,то переключайся на чемпионат скажем Македонии или Новой Зеландии!!!Идет подготовка к сезону вот и все,игроки всех 4-х команд находятся сейчас под большими физ нагрузками!!!!!Думаю ты помнишь зимний такой кубок,где Спартак всех катал по 4,5-0 и в результате слил все что можно во второй половине чемпионата!!!!!!!Тут без разницы,кто выиграет,хоть ЦСКА обыграет Спартак 5-0 или Спартак обыграет ЦСКА 5-0.-это ровным счетом ничего не будет значить.О функциональности команд можно будет говорить только с началом РПЛ и после 5 первых туров.А сейчас просто идет подготовка к сезону и не более того и кто выиграет или проиграет сейчас,абсолютно не важно!!!
    cska plus
    cska plus
       2 / 653
    сегодня в 21:44
    Молодцы быки!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       14 / 653
    сегодня в 21:44
    Оба тренера дали поиграть молодежи и это плюс!!! Может не у всех все получилось , но равнодушных на поле не было.
    Хорошая тренировка для обеих команд и пища для размышления тренерам.
    Великолепный
    Великолепный ответил Ген Геныч
       41 / 653
    сегодня в 21:43
    Верно говоришь!
    Идёт подготовка и с этим никто не спорит.
    Но то что видел то и написал
    ЦСКА играл первый тайм качественнее чем второй
    и с этим глупо спорить
    parallels
    parallels ответил FILL3286
       3 / 653
    сегодня в 21:43
    Бомжи конюшню защищают) ха ах ахахах Друзья!! АХАХХА
      spartach n1
      spartach n1 ответил Ген Геныч
         10 / 653
      сегодня в 21:42
      За Ержана+
      Ержан,опять работу проспал )
      Footbolista
      Footbolista
         13 / 653
      сегодня в 21:42
      Молодым перспективным коням старый конь Акинфей испортил борозду )...
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответил spartach n1
      сегодня в 21:40
      За Ержана+
      Великолепный
      Великолепный ответил spartach n1
         41 / 653
      сегодня в 21:40
      Молодец! Понимаешь, что Игорёк ЛЮЧШИЙ.

      Семьлихову и Сашке три дырки никогда лючшими не стать.
      Как думаешь кого поставит Пиджак позориться в квалификации ЛЕ?
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответил Великолепный
      сегодня в 21:39
      Так я и говорю читай внимательно Я же написал Жалко что обе команды играли не в оптимальных составах. Сплош молодежь и новички. Да и ЦСКА только в первом тайме отыграл качественно. А то что вчера Ростов накидал колхозу спору нет
      Ни в первом ни во втором не было качественной игры!!!Если для тебя это качество,то переключайся на чемпионат скажем Македонии или Новой Зеландии!!!Идет подготовка к сезону вот и все,игроки всех 4-х команд находятся сейчас под большими физ нагрузками!!!!!Думаю ты помнишь зимний такой кубок,где Спартак всех катал по 4,5-0 и в результате слил все что можно во второй половине чемпионата!!!!!!!Тут без разницы,кто выиграет,хоть ЦСКА обыграет Спартак 5-0 или Спартак обыграет ЦСКА 5-0.-это ровным счетом ничего не будет значить.О функциональности команд можно будет говорить только с началом РПЛ и после 5 первых туров.А сейчас просто идет подготовка к сезону и не более того и кто выиграет или проиграет сейчас,абсолютно не важно!!!
      МКС
      МКС ответил Dominators
         57 / 653
      сегодня в 21:39
      Ну так поживи на Дону или Кубани . Да извечные соперники во всем . Вот и посмотрим сколько грязи будет от кого на соккере .
      9 лет в Геленджике и 2 года в Ростове

      Я знаю о чем говорю
      Великолепный
      Великолепный ответил Footbolista
         41 / 653
      сегодня в 21:38
        FILL3286
        FILL3286
           16 / 653
        сегодня в 21:38
        Бомжи конюшню защищают) ха ах ахахах
        Друзья!! АХАХХА
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           14 / 653
        сегодня в 21:37
        Марадишвили понравился, парень удивил. Неплох был Ефремов, непонятно чего его по арендам гоняют, уж явно лучше Облякова смотрится. Ну , а Ваня , по устоявшейся традиции , запорол все стандарты.
        spartach n1
        spartach n1 ответил Великолепный
           10 / 653
        сегодня в 21:37
        Молодец! Понимаешь что Игорь лучший. Семьлихову ,Сашке три дырки, любовнику штанг, никогда не стать лучшими.😄🤣😄
        Литейный 4
        Литейный 4
           1 / 653
        сегодня в 21:37
        Нормальный товарнячек сгоняли. Свиньи вчера ради картонного кубка жилы рвали. Но их деклассировал скромный Ростов. Гыгыгы
        Footbolista
        Footbolista ответил Великолепный
           13 / 653
        сегодня в 21:37
        Лучше 90 мин. позора, чем 43 года унижений...
        Dominators
        Dominators ответил МКС
           116 / 653
        сегодня в 21:36
        Чтоб узнать как соседи кубаноиды и ростовчане готовы сожрать друг дружку Надо просто пожить на кубани или в ростовской области Так что не надо тут ля ля Так как ваши земляки, даже Спартачи с бомжами не срутся
        Ну так поживи на Дону или Кубани . Да извечные соперники во всем . Вот и посмотрим сколько грязи будет от кого на соккере .
        Великолепный
        Великолепный ответил Footbolista
           41 / 653
        сегодня в 21:35
        Так 43 за сколько лет и матчей?

        Это тебе не ваш Семьлихов

        За один матч СЕМЕРОЧКА 😂
        Footbolista
        Footbolista ответил Великолепный
           13 / 653
        сегодня в 21:34
        Ага))...лучший стоячий 43 кипер-испепелац ))...
        Великолепный
        Великолепный ответил МКС
           41 / 653
        сегодня в 21:34
        Что делают спартачи после поражений?

        Обычно большинство прячутся несколько дней!
        Великолепный
        Великолепный ответил spartach n1
           41 / 653
        сегодня в 21:33
        Молодец! Понимаешь что Игорь лучший.
        Семьлихову ,Сашке три дырки, любовнику штанг, никогда не стать лучшими.😄🤣😄
        Footbolista
        Footbolista
           13 / 653
        сегодня в 21:32
        Это еще бомжи слились из турнира после прошлогоднего позора)....
        МКС
        МКС
           57 / 653
        сегодня в 21:32
        Что делают Спартачи после поражения - грустят

        Что делают кони после поражения - ржут над Спартаком

        Что тут делают бомжи, мало кому понятно

        Но по обыкновению визжат о Спартаке
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