Андрей Козлов вернулся в «Уфу»

сегодня, 21:08

«Уфа» объявила о возвращении в состав нападающего . Футболист выступал в составе уфимцев в сезоне-2011/12.

В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал в составе «Оренбурга», за который провел 23 матча и забил 4 гола.