«Уфа» объявила о возвращении в состав нападающего Андрея Козлова. Футболист выступал в составе уфимцев в сезоне-2011/12.
В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал в составе «Оренбурга», за который провел 23 матча и забил 4 гола.
Андрей Козлов вернулся в «Уфу»!— ФК УФА (@UfaFc) 27 июня 2019 г.
ФК «Уфа» подписал контракт с нападающим Андреем Козловым.
Нападающий уже играл за «Уфу» в сезоне 2011/2012 гг., где в 9 матчах ПФЛ забил 3 гола.
Андрей Козлов уже присоединился к нашей команде на учебно-тренировочном сборе в Австрии. pic.twitter.com/XNT9AnJpFv