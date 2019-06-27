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Андрей Козлов вернулся в «Уфу»

сегодня, 21:08

«Уфа» объявила о возвращении в состав нападающего Андрея Козлова. Футболист выступал в составе уфимцев в сезоне-2011/12.

В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал в составе «Оренбурга», за который провел 23 матча и забил 4 гола.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   71 / 651
сегодня в 21:44
Может это и наилучшие решение .
Павел Амурский
Павел Амурский
   97 / 651
сегодня в 21:10
Удачи!
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