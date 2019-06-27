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«Спартак» купил вратаря-ноунейма за 2 млн евро. Безумие или расчет?

сегодня, 15:15

Рассказываем об очень странном трансфере итальянского вратаря из «Ромы». «Соккер.ру» объясняет, почему Андреа Романьоли стоит 2 миллиона евро.  

Новость о том, что в «Спартак» едет молодой вратарь из «Ромы», ввергла болельщиков «красно-белых» в недоумение, а когда выяснилось, что за 20-летнего «вратаришку», который и в Серии C не сумел стать основным, «Спартак» заплатит 2 миллиона евро, стали появляться стихотворения с названием последнего клуба, в котором обитал Романьоли. Имя ему - «Пистойезе». Андреа – вратарь, судя по всему, выдающийся. Через месяц итальянцу исполнится 21 год, а опыта игры на профессиональном уровне у него кот наплакал. 

Выступал за юношескую команду «Ромы», отметился в Примавере, два раза попадал в заявку «волков» на матчи Серии A, а во взрослом футболе сыграл 390 минут. Именно столько игрового времени новичок «Спартака» получил в прошедшем сезоне, который провел в двух разных командах Серии C – «Ренате» и «Пистойезе», но нигде так и не стал основным, сыграв по два матча за каждую из этих команд. И вот этот голкипер сейчас переходит в «Спартак», причем не бесплатно или с доплатой от агента, а за 2 миллиона евро при рыночной стоимости 25 тысяч евро в базарный день.

Нужно добавить, что с кем-кем, а с вратарями у нас в стране проблем нет. И конкретно в московском клубе их тоже уже почти десяток, считая с молодыми. Если «Спартаку» нужен был страж ворот для второй команды – а Романьоли присоединится именно к «Спартаку-2», то есть десятки гораздо более дешевых и более талантливых российских голкиперов, которые сочли бы за счастье получить шанс в московском клубе. Кроме того, вратарь-легионер в условиях лимита – это вообще нонсенс, чепуха и бред. 

В общем, исходные данные вам даны: «Спартак» купил ничем не примечательного итальянского голкипера за 2 миллиона евро для второй команды в условиях лимита. Попахивает то ли сумасшествием, то ли аферой. Нового генерального директора «Спартака» Томаса Цорна уже успели обвинить в «распиле», но здесь явно что-то другое: кто в здравом уме в первый же месяц работы будет вот так нагло и неприкрыто «пилить» миллионами? 

Тем более что Федун в своем интервью уже успел восхититься, как классно и выгодно для «Спартака» провернул трансфер Эсекеля Понсе. Вряд ли Леонид Арнольдович прочитал о деталях перехода аргентинского форварда в газетах. Но вообще-то, все указывает на то, что собака зарыта именно здесь: Понсе перешел из «Ромы» за очень скромные деньги как для второго бомбардира чемпионата Греции прошлого года – всего 3 миллиона евро, зато следом за ним отправился «ноунейм» Романьоли за 2 миллиона. 

Определенно, эти трансферы кажутся звеньями одной цепи, и ларчик открывается достаточно просто: «Рома» в случае продажи Эсекеля Понсе должна выплатить какую-то часть вырученных средств первому клубу аргентинского форварда – «Ньюэллс Олд Бойз». Возможно, обязательства «волков» начинают действовать как раз, если продать Понсе дороже 3 миллионов, либо речь о фиксированном проценте. 

По тем или иным причинам «Рома» делиться не хочет, поэтому продает «Спартаку» Понсе по заниженной цене, но в нагрузку дает вратаря, который в действительности ничего не стоит, за 2 миллиона евро. И эти деньги уже ни с кем не нужно делить. Впрочем, это всего лишь плод моей разыгравшейся фантазии. Как вы могли подумать, чтобы такие уважаемые клубы, как «Рома» и «Спартак», замутили нечто подобное, чтобы кинуть первый клуб Лео Месси?! Разве что ради обоюдной выгоды… Да ну, бред какой-то!

Вот и официальные лица опровергают наличие связи между трансферами Понсе и Романьоли из «Ромы» в «Спартак». Агент футболиста говорит об очень простой сделке:

Руководители клубов общались в течение довольно продолжительного времени в том числе о молодых игроках. «Спартак» искал вратаря, речь пошла о Романьоли, и он согласился на переход. Вот и всё — очень просто. Не знаю, как эта сделка может быть частью сделки по Понсе. Я общался с представителем «Ромы», представителем «Спартака». Мы говорили только по поводу перехода Романьоли — не более того. Мне предложили двухлетний контракт для игрока, мы согласовали его условия, вот и всё. Сумму трансфера даже не знаю, это дело клубов. Особых вариантов помимо «Спартака» у нас не было, ведь рынок в Италии еще закрыт. 

Томас Цорн тоже сохраняет невозмутимость:

Молодой, талантливый голкипер итальянской школы. Из «Спартака-2» у нас ушёл Владислав Терёшкин, которому 25 лет и у которого 31 мая закончился контракт. Нам в «Роме» сказали, что у Ромальони есть хорошие перспективы, что его можно развивать. Посмотрели на Андреа, передали кандидатуру в селекционную службу, получили заключение: у парня хорошие данные, взяли его посмотреть во вторую команду. Здесь и сейчас это не вратарь под основу, но способен создать конкуренцию коллегам по амплуа. Трансферы Романьоли и Понсе разные, никак друг с другом не связанные. Не раз летал в Рим, и в разговорах с «Ромой» рассматривали разные позиции. Итальянские коллеги сказали, что у них есть много молодых ребят, которых можем просмотреть.

Буду очень удивлен и даже шокирован, если Романьоли заиграет в «Спартаке-2» и дослужится до главной команды. Скорее всего, «талантливый голкипер итальянской школы» через два года, когда закончится контракт, уедет в Италию, чтобы играть в низших лигах. Вероятно, главное предназначение своей карьеры Андреа уже выполнил, прокричав: «Вперед, „Спартак“»! 

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Все комментарии
parallels
parallels
   5 / 661
сегодня в 16:06
вот до чего доводят тарасовские махинации.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   478 / 661
сегодня в 16:04
Стесняюсь предложить: Арена "Открытие" в отмыв-арену...
с искренним сочувствием к болельщикам Спартак-Москва.
DXTK
DXTK
   176 / 661
сегодня в 16:01
помню один итальянский вратарь был в РФПЛ играл в Локо, Иван Пелиццоли, тоже в свое время поигравший в Роме, вот что он сказал про российский чемпионат

«Переход в „Локомотив“ поломал всю карьеру, ведь мне было всего-то 27 лет. Ни за что не надо было ехать в Россию. В любую другую страну — в Англию, Францию, только не в этот слабенький чемпионат»

Рамоньоли 21 годы, и судя из статьи он не будет играть первым номером, опыта нету? тогда накой брать молодого кипера даже за 2 ляма, чтобы его на скамейке держать и играть за вторую команду. И самое главное сегодня нету в Спартаке Карреры, понятно было бы если итальянец возглавлял бы клуб, покупая молодого соотечественника.

Я еще заметил вратарь 180 роста, ну накой карлика вратарем ставить и делать, думаю когда он в юности начинал футболить видимо был очень ленивым и всегда стоял на рамме, обычно вратари должны быть от 188 а то получается защитники будут выше него и весь обзор ему закроют. ну не знаю может прыгучесть у него, выбор позиции, чутье, выход из ворот, игра руками, иначе странно......... хотя чему удвилятся Спартак сам по себе старанный клуб выигрывают титул и выгоняют тренера.
wingback
wingback
   115 / 661
сегодня в 15:55
Всё логично - клуб-ноунейм купил вратаря-ноунейма...
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Jum13
   478 / 661
сегодня в 15:55
Конечно расчёт. Как с Семьлиховым. И как с Педрой, Софой, Ташей и прочим сбродом. А ещё у них есть парящее полено )))
В целом согласен, но Ташаева мясокомбинат похоронил, перспективный парень был...
valt134
valt134
   185 / 661
сегодня в 15:53
Цирк в Спартаке продолжается.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   478 / 661
сегодня в 15:52
Оле, Спартак! :)))
Jum13
Jum13
   30 / 661
сегодня в 15:51
Конечно расчёт. Как с Семьлиховым. И как с Педрой, Софой, Ташей и прочим сбродом. А ещё у них есть парящее полено )))
Max Simo
Max Simo
   564 / 661
сегодня в 15:47
Если честно то это просто вывод бабок за границу.
OLESOCC
OLESOCC
   159 / 661
сегодня в 15:47
Баня, одним словом!.
Спагетти
Спагетти
   206 / 661
сегодня в 15:38
Можно сказать что Понсе купили не за 3 ляма, а за 5 и в придачу бесплатно Романьоли;)))
GreeM
GreeM
   29 / 661
сегодня в 15:38
Прачечная по отмыву денег. 😊
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 661
сегодня в 15:36
Свиньи у нас лидеры по покупкам ноунеймов. А проще говоря бездарностей. Гыгыгы
Roger Young
Roger Young
   137 / 661
сегодня в 15:29
Александру снова спасибо за статью. Всегда интересно читать
Roger Young
Roger Young
   137 / 661
сегодня в 15:29
да уж. Шито белыми нитками. Такого еще в российском футболе не было. Пробито очередное дно.
parallels
parallels
   5 / 661
сегодня в 15:27
присмотрелся - и правда стыдно! переплата в 80(!) раз! позор!
parallels
parallels
   5 / 661
сегодня в 15:27
на всякий случай, стало стыдно за спартак)
4увак
4увак
   419 / 661
сегодня в 15:20
Всё логично. клуб ноунейм купил игрока ноунейм)))
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   304 / 661
сегодня в 15:18
Бабки отмывают
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