«Спартак» купил вратаря-ноунейма за 2 млн евро. Безумие или расчет?

сегодня, 15:15

Рассказываем об очень странном трансфере итальянского вратаря из «Ромы». «Соккер.ру» объясняет, почему Андреа Романьоли стоит 2 миллиона евро.

Новость о том, что в «Спартак» едет молодой вратарь из «Ромы», ввергла болельщиков «красно-белых» в недоумение, а когда выяснилось, что за 20-летнего «вратаришку», который и в Серии C не сумел стать основным, «Спартак» заплатит 2 миллиона евро, стали появляться стихотворения с названием последнего клуба, в котором обитал Романьоли. Имя ему - «Пистойезе». Андреа – вратарь, судя по всему, выдающийся. Через месяц итальянцу исполнится 21 год, а опыта игры на профессиональном уровне у него кот наплакал.

Выступал за юношескую команду «Ромы», отметился в Примавере, два раза попадал в заявку «волков» на матчи Серии A, а во взрослом футболе сыграл 390 минут. Именно столько игрового времени новичок «Спартака» получил в прошедшем сезоне, который провел в двух разных командах Серии C – «Ренате» и «Пистойезе», но нигде так и не стал основным, сыграв по два матча за каждую из этих команд. И вот этот голкипер сейчас переходит в «Спартак», причем не бесплатно или с доплатой от агента, а за 2 миллиона евро при рыночной стоимости 25 тысяч евро в базарный день.

Нужно добавить, что с кем-кем, а с вратарями у нас в стране проблем нет. И конкретно в московском клубе их тоже уже почти десяток, считая с молодыми. Если «Спартаку» нужен был страж ворот для второй команды – а Романьоли присоединится именно к «Спартаку-2», то есть десятки гораздо более дешевых и более талантливых российских голкиперов, которые сочли бы за счастье получить шанс в московском клубе. Кроме того, вратарь-легионер в условиях лимита – это вообще нонсенс, чепуха и бред.

В общем, исходные данные вам даны: «Спартак» купил ничем не примечательного итальянского голкипера за 2 миллиона евро для второй команды в условиях лимита. Попахивает то ли сумасшествием, то ли аферой. Нового генерального директора «Спартака» Томаса Цорна уже успели обвинить в «распиле», но здесь явно что-то другое: кто в здравом уме в первый же месяц работы будет вот так нагло и неприкрыто «пилить» миллионами?

Тем более что Федун в своем интервью уже успел восхититься, как классно и выгодно для «Спартака» провернул трансфер Эсекеля Понсе. Вряд ли Леонид Арнольдович прочитал о деталях перехода аргентинского форварда в газетах. Но вообще-то, все указывает на то, что собака зарыта именно здесь: Понсе перешел из «Ромы» за очень скромные деньги как для второго бомбардира чемпионата Греции прошлого года – всего 3 миллиона евро, зато следом за ним отправился «ноунейм» Романьоли за 2 миллиона.

Определенно, эти трансферы кажутся звеньями одной цепи, и ларчик открывается достаточно просто: «Рома» в случае продажи Эсекеля Понсе должна выплатить какую-то часть вырученных средств первому клубу аргентинского форварда – «Ньюэллс Олд Бойз». Возможно, обязательства «волков» начинают действовать как раз, если продать Понсе дороже 3 миллионов, либо речь о фиксированном проценте.

По тем или иным причинам «Рома» делиться не хочет, поэтому продает «Спартаку» Понсе по заниженной цене, но в нагрузку дает вратаря, который в действительности ничего не стоит, за 2 миллиона евро. И эти деньги уже ни с кем не нужно делить. Впрочем, это всего лишь плод моей разыгравшейся фантазии. Как вы могли подумать, чтобы такие уважаемые клубы, как «Рома» и «Спартак», замутили нечто подобное, чтобы кинуть первый клуб Лео Месси?! Разве что ради обоюдной выгоды… Да ну, бред какой-то!

Вот и официальные лица опровергают наличие связи между трансферами Понсе и Романьоли из «Ромы» в «Спартак». Агент футболиста говорит об очень простой сделке:

Руководители клубов общались в течение довольно продолжительного времени в том числе о молодых игроках. «Спартак» искал вратаря, речь пошла о Романьоли, и он согласился на переход. Вот и всё — очень просто. Не знаю, как эта сделка может быть частью сделки по Понсе. Я общался с представителем «Ромы», представителем «Спартака». Мы говорили только по поводу перехода Романьоли — не более того. Мне предложили двухлетний контракт для игрока, мы согласовали его условия, вот и всё. Сумму трансфера даже не знаю, это дело клубов. Особых вариантов помимо «Спартака» у нас не было, ведь рынок в Италии еще закрыт.

Томас Цорн тоже сохраняет невозмутимость:

Молодой, талантливый голкипер итальянской школы. Из «Спартака-2» у нас ушёл Владислав Терёшкин, которому 25 лет и у которого 31 мая закончился контракт. Нам в «Роме» сказали, что у Ромальони есть хорошие перспективы, что его можно развивать. Посмотрели на Андреа, передали кандидатуру в селекционную службу, получили заключение: у парня хорошие данные, взяли его посмотреть во вторую команду. Здесь и сейчас это не вратарь под основу, но способен создать конкуренцию коллегам по амплуа. Трансферы Романьоли и Понсе разные, никак друг с другом не связанные. Не раз летал в Рим, и в разговорах с «Ромой» рассматривали разные позиции. Итальянские коллеги сказали, что у них есть много молодых ребят, которых можем просмотреть.

Буду очень удивлен и даже шокирован, если Романьоли заиграет в «Спартаке-2» и дослужится до главной команды. Скорее всего, «талантливый голкипер итальянской школы» через два года, когда закончится контракт, уедет в Италию, чтобы играть в низших лигах. Вероятно, главное предназначение своей карьеры Андреа уже выполнил, прокричав: «Вперед, „Спартак“»!