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Бразилия одолела Парагвай в серии пенальти

сегодня, 05:44
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 0Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗакончился после серии пенальти

Сборная Бразилии победила Парагвай в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019.

Порту-Алегри, стадион Арена Гремио

Бразилия - Парагвай 0:0 (по пенальти 4:3)

Бразилия: Алиссон, Силва, Маркиньос, Филипе Луис (Сандро 46), Алвес (Пакета 85), Коутиньо, Аллан (Виллиан 71), Артур Рамос, Фирмино, Эвертон, Жезус.
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Парагвай: Фернандес, Гомес, Бальбуэна, Алонсо, Пирис, Ортис, Санчес (Эскобар 78), Арсамендия (Вальдес 61), Перес (Р. Рохас 74), Дерлис Гонсалес, Альмирон.
Главный тренер: Бериссо Эдуардо.

Предупреждения: Арсамендия 30, Пирис 34, Алонсо 37, Филипе Луис 44, Роберто Фирмино 47, Артур Рамос 85.

Удаление: Бальбуэна 58.

В полуфинале бразильцы сыграют с победителем пары Венесуэла - Аргентина.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   154 / 655
сегодня в 06:48
Тяжело бразильцам даются победы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 655
сегодня в 06:44
Парагвай молодцы...жаль не вышли в полуфинал.........

Позорный позор сборной Бразилии...самой слабой сборной Бразилии за всю историю.....
На домашнем турнире по нулям играть с Венесуэлой и Парагваем (более часа играя в большинстве) - верх беззубости и бесхребетности.....

Надеюсь увидеть матч Бразилия-Колумбия.......где Барриос,Фалькао,Хамес и Ко победят хозяев турнира......
(но для начала...удачи Колумбии с Чили))))
SSC Napoli
SSC Napoli
   446 / 655
сегодня в 06:36
Эх Парагвай!
ОПС
ОПС
   124 / 655
сегодня в 06:35
Не люблю фаворитов, поэтому жалко Парагвай.
oncha
oncha
   39 / 655
сегодня в 06:34
В полуфинале проиграют.
Eddja
Eddja
   283 / 655
сегодня в 06:28
Бразилию с победой!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   318 / 655
сегодня в 06:07
Не лучший матч для Бразилии, но главное для них, что они идут дальше.
STVA 1
STVA 1
   27 / 655
сегодня в 06:04
Жаль Парагвай не выиграл ...
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 655
сегодня в 05:57
Достойно Парагвай отбивался в десетером. Даже в конце могли на 0-1 выйграть но контратку не использовали. Бразилам конечно очень Неймара в атаке не хватает не кому забевать. Уже второй матч на турнире по нулям играют. Если полуфинал на Венесуелу выйдут то опять будут 90 минут мучится. С Аргентиной конечно полегче было бы!
da da da 1
da da da 1
   324 / 655
сегодня в 05:56
ну что,видать Месси выиграет КА наконец то.
shlomo
shlomo
   82 / 655
сегодня в 05:55
Парагвай ....круто!
NGYRZ
NGYRZ
   70 / 655
сегодня в 05:51
Как же, просто, на огромном везении Парагвай вытерпел все эти 97 минут.

Но заслуженно побеждают Бразильцы!

И конечно же, говоря о весомости турнира в мире, в очередной раз удивляемся спрашивая: А где же дополнительное время, которое бывает во всех нормальных турнирах?
Что за бред, пробивать пенальти, сразу после основного времени?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   37 / 655
сегодня в 05:48
Отскочили бразильцы). На грани все было.
Z. Kramer
Z. Kramer
   140 / 655
сегодня в 05:46
Обидно даже, все равно респект Парагваю
нечитайло
нечитайло
   651 / 655
сегодня в 05:46
Слабовато
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   103 / 655
сегодня в 05:45
Парагвай жаль
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