Бразилия одолела Парагвай в серии пенальти

Сборная Бразилии победила Парагвай в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019.
Порту-Алегри, стадион Арена Гремио
Бразилия - Парагвай 0:0 (по пенальти 4:3)
Бразилия: Алиссон, Силва, Маркиньос, Филипе Луис (Сандро 46), Алвес (Пакета 85), Коутиньо, Аллан (Виллиан 71), Артур Рамос, Фирмино, Эвертон, Жезус.
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Парагвай: Фернандес, Гомес, Бальбуэна, Алонсо, Пирис, Ортис, Санчес (Эскобар 78), Арсамендия (Вальдес 61), Перес (Р. Рохас 74), Дерлис Гонсалес, Альмирон.
Главный тренер: Бериссо Эдуардо.
Предупреждения: Арсамендия 30, Пирис 34, Алонсо 37, Филипе Луис 44, Роберто Фирмино 47, Артур Рамос 85.
Удаление: Бальбуэна 58.
В полуфинале бразильцы сыграют с победителем пары Венесуэла - Аргентина.
Позорный позор сборной Бразилии...самой слабой сборной Бразилии за всю историю.....
На домашнем турнире по нулям играть с Венесуэлой и Парагваем (более часа играя в большинстве) - верх беззубости и бесхребетности.....
Надеюсь увидеть матч Бразилия-Колумбия.......где Барриос,Фалькао,Хамес и Ко победят хозяев турнира......
(но для начала...удачи Колумбии с Чили))))
Позорный позор сборной Бразилии...самой слабой сборной Бразилии за всю историю.....
На домашнем турнире по нулям играть с Венесуэлой и Парагваем (более часа играя в большинстве) - верх беззубости и бесхребетности.....
Надеюсь увидеть матч Бразилия-Колумбия.......где Барриос,Фалькао,Хамес и Ко победят хозяев турнира......
(но для начала...удачи Колумбии с Чили))))
Но заслуженно побеждают Бразильцы!
И конечно же, говоря о весомости турнира в мире, в очередной раз удивляемся спрашивая: А где же дополнительное время, которое бывает во всех нормальных турнирах?
Что за бред, пробивать пенальти, сразу после основного времени?!
Но заслуженно побеждают Бразильцы!
И конечно же, говоря о весомости турнира в мире, в очередной раз удивляемся спрашивая: А где же дополнительное время, которое бывает во всех нормальных турнирах?
Что за бред, пробивать пенальти, сразу после основного времени?!