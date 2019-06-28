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«Химик» из Новомосковска стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

сегодня, 12:36

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что клуб ПФЛ «Химик» (Новомосковск) вошел в структуру «оружейников».

Новомосковская команда с нового сезона входит в структуру ПФК «Арсенал» и становится фарм-клубом «оружейников». Юридически команда зарегистрирована как «Химик-Арсенал» (Тула), но фактически спортсмены продолжают тренироваться и выступать в Новомосковске. На данный момент в двухразовом режиме на центральном стадионе Новомосковска занимаются футболисты, защищавшие цвета «Химика» в прошедшем первенстве, а также ряд игроков, находящихся на просмотре.

В связи с изменением статуса клуба произойдет омоложение команды, при этом укрепление состава будет осуществляться за счет игроков, способных усилить команду и в перспективе пополнить ряды «Арсенала». Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который предполагает сквозную заявку с основной командой.

Ранее сообщалось, что Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   7 / 656
сегодня в 13:24
Урал, Оренбург, Уфа, цска, Крылья Советов, Тосно стали фарм-клубами питерского «Зенита»


почему официально не было такой новости?
ermak6848
ermak6848
   162 / 656
сегодня в 13:15
приятная Новость
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 656
сегодня в 12:49
Грамотное решение. Одобрям-с.
EAGuar As
EAGuar As ответил cska plus
   76 / 656
сегодня в 12:45
Не правда ваша . Нет такого .
ДАША Д
ДАША Д
   120 / 656
сегодня в 12:45
Финансовых проблем у Химика в ближайшее время не ожидается.
EAGuar As
EAGuar As
   76 / 656
сегодня в 12:44
Удачи Арсеналу .
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 12:42
Теперь Арсенал и Химик стали фарм клубом федуна.
Averoniy
Averoniy
   186 / 656
сегодня в 12:38
Давно ли сам Арсенал перестал быть фарм-клубом спартака?
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