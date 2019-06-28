«Химик» из Новомосковска стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что клуб ПФЛ «Химик» (Новомосковск) вошел в структуру «оружейников».

Новомосковская команда с нового сезона входит в структуру ПФК «Арсенал» и становится фарм-клубом «оружейников». Юридически команда зарегистрирована как «Химик-Арсенал» (Тула), но фактически спортсмены продолжают тренироваться и выступать в Новомосковске. На данный момент в двухразовом режиме на центральном стадионе Новомосковска занимаются футболисты, защищавшие цвета «Химика» в прошедшем первенстве, а также ряд игроков, находящихся на просмотре.

В связи с изменением статуса клуба произойдет омоложение команды, при этом укрепление состава будет осуществляться за счет игроков, способных усилить команду и в перспективе пополнить ряды «Арсенала». Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который предполагает сквозную заявку с основной командой.