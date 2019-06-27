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Появились фото новой домашней и гостевой формы «Спартака»

сегодня, 01:23

В Сети появились фотографии новых домашнего и гостевого комплектов формы «Спартака» на сезон-2019/20.

На основную форму вернулась белая горизонтальная полоса.

Ранее в Сети появились фото новой формы «Зенита».

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Все комментарии
oncha
oncha
   35 / 661
сегодня в 02:33
В такой форме и Шкендии не стыдно проиграть в квалификации.
Лакшери
Лакшери
   216 / 661
сегодня в 02:26
Они скоро вообще в манишках играть будут в лфл
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 661
сегодня в 02:16
Красиво...чётко...продуманно....

Строго по центру белая полоса - означающая закрепление в центре таблицы....
Крупные буквы спонсора на животе.....чтоб детишки с младых лет не доставали родителей вопросом "Мам,а как правильно звучит поговорка "Горюшко ты моё,луковое"" или "Горюшко ты моё лукойловое"......
Отсутствие номеров на спине,креативный ход менеджмента....хватит перечёркнутых восьмёрок на трибунах....

Очень красиво и ярко....в отличии от клубного автобуса....раскарску которого не рекомендуется вспоминать на ночь глядя...
parallels
parallels
   5 / 661
сегодня в 01:41
не, ну позор же)
parallels
parallels
   5 / 661
сегодня в 01:37
    oncha
    oncha
       35 / 661
    сегодня в 01:30
    Форма как у официанток ресторанов-забегаловок.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       13 / 661
    сегодня в 01:24
    Ээээ... А где тут форма "Спартака", я вижу только форму работника заправки "Лукоил"))
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