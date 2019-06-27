Появились фото новой домашней и гостевой формы «Спартака»

В Сети появились фотографии новых домашнего и гостевого комплектов формы «Спартака» на сезон-2019/20.
На основную форму вернулась белая горизонтальная полоса.
🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag— Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г.
Ранее в Сети появились фото новой формы «Зенита».
Строго по центру белая полоса - означающая закрепление в центре таблицы....
Крупные буквы спонсора на животе.....чтоб детишки с младых лет не доставали родителей вопросом "Мам,а как правильно звучит поговорка "Горюшко ты моё,луковое"" или "Горюшко ты моё лукойловое"......
Отсутствие номеров на спине,креативный ход менеджмента....хватит перечёркнутых восьмёрок на трибунах....
Очень красиво и ярко....в отличии от клубного автобуса....раскарску которого не рекомендуется вспоминать на ночь глядя...
Строго по центру белая полоса - означающая закрепление в центре таблицы....
Крупные буквы спонсора на животе.....чтоб детишки с младых лет не доставали родителей вопросом "Мам,а как правильно звучит поговорка "Горюшко ты моё,луковое"" или "Горюшко ты моё лукойловое"......
Отсутствие номеров на спине,креативный ход менеджмента....хватит перечёркнутых восьмёрок на трибунах....
Очень красиво и ярко....в отличии от клубного автобуса....раскарску которого не рекомендуется вспоминать на ночь глядя...