ГлавнаяНовости

«Зенит» разгромил «Гонвед» в товарищеском матче

29 июня 2019, 13:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)ГонведМатч завершен

«Зенит» провел товарищеский матч против румынского «Гонведа» и одержал уверенную победу.

«Зенит» - «Гонвед» - 3:0 (1:0)
Гол: Мевля 21, Эрнани 74, Джорджевич 86 (пенальти)

«Зенит»: Кержаков (Гойло 75), Набиуллин (Мусаев 62), Мевля, Маммана, Терентьев, Мак (Мостовой 62), Краневиттер, Ерохин, Эрнани, Джорджевич, Заболотный (Прохин 75)

Ранее «Зенит» обыграл «Левски».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы
30 июня Комментарии14
«Спартак» обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер
30 июня Комментарии250
«Локомотив» не смог распечатать ворота «Жилины»
30 июня Комментарии0
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»
30 июня Комментарии1
«Краснодар» разгромил «Ростов» в поединке Кубка «Матч Премьер»
30 июня Комментарии55
Уругвай в серии пенальти уступил Перу на Кубке Америки
30 июня Комментарии65
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Беланов
Беланов ответил Заполярный
   216 / 686
29 июня в 15:13
МОЙ ЮНЫЙ НЕДРУГ ГРОМЯТ ЭТО КОГДА ОТ АСМАРАЛА ВОСЕМЬ ШТУК ВЫЛАВЛИВАЮТ ИЛИ ШЕСТЬ ШТУК ОТ СПАРТАКА, КОГДА ОТ ДИНАМО МОСКВА ВОСЕМЬ.
А когда забивают 7 - это значит обспартачиться. Учи футбольные обозначения, мой юный дружок
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 15:13
Похоже на соккере у кого то по географии двойка была?!?

Ох, я в Венгрии на рынок
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
(Высоцкий)
Беланов
Беланов
   216 / 686
29 июня в 15:12
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 686
    29 июня в 15:10
    А Мостовой - это не родственник спартачу Мостовому???
    parallels
    parallels
       5 / 686
    29 июня в 14:57
    фарм-клуб спартака и то сыграл достойнее, всего трёшку пропустил, вместо пятёрочки!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 686
    29 июня в 14:37
    Румыны ,они такие! Гы-гы!
    А по делу - играли почти все кандидаты на выход, Семак присматривается, кому дать шанс.
    Вот со Звездой вечером будет играть основа с этими игроками на замену.
    Удачи питерским и во втором матче!
    ДАША Д
    ДАША Д
       109 / 686
    29 июня в 14:36
    Показали свой уровень.
    Заполярный
    Заполярный ответил Литейный 4
       124 / 686
    29 июня в 14:35
    Просто крупно выиграли, потренировавшись. Громят это свиней 5-0 или 7-0. Гыгыгы
    МОЙ ЮНЫЙ НЕДРУГ ГРОМЯТ ЭТО КОГДА ОТ АСМАРАЛА ВОСЕМЬ ШТУК ВЫЛАВЛИВАЮТ ИЛИ ШЕСТЬ ШТУК ОТ СПАРТАКА, КОГДА ОТ ДИНАМО МОСКВА ВОСЕМЬ.
    номер 12
    номер 12
       58 / 686
    29 июня в 14:14
    Мостовой, Мусаев и Джорджевич хорошо отыграли
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 686
    29 июня в 13:59
    В Венгрии любят интересные названия команд! Там есть еще "Дьермот")) Наверняка побратимы "Спартака")
    Эллочка
    Эллочка
       74 / 686
    29 июня в 13:55
    гонвед оказывается румынский
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 686
    29 июня в 13:55
    Просто крупно выиграли, потренировавшись. Громят это свиней 5-0 или 7-0. Гыгыгы
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       233 / 686
    29 июня в 13:54
    ну со вторым составом норм так))
    Эллочка
    Эллочка
       74 / 686
    29 июня в 13:54
    мостовой немного поиграл
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 686
    29 июня в 13:53
    Заболотный не забил, но ничего, надеюсь, он все свои голы на "Спартак" оставил))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100