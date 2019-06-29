«Зенит» разгромил «Гонвед» в товарищеском матче

«Зенит» провел товарищеский матч против румынского «Гонведа» и одержал уверенную победу.
«Зенит» - «Гонвед» - 3:0 (1:0)
Гол: Мевля 21, Эрнани 74, Джорджевич 86 (пенальти)
«Зенит»: Кержаков (Гойло 75), Набиуллин (Мусаев 62), Мевля, Маммана, Терентьев, Мак (Мостовой 62), Краневиттер, Ерохин, Эрнани, Джорджевич, Заболотный (Прохин 75)
Ранее «Зенит» обыграл «Левски».
Ох, я в Венгрии на рынок
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
(Высоцкий)
Ох, я в Венгрии на рынок
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
(Высоцкий)
А по делу - играли почти все кандидаты на выход, Семак присматривается, кому дать шанс.
Вот со Звездой вечером будет играть основа с этими игроками на замену.
Удачи питерским и во втором матче!
А по делу - играли почти все кандидаты на выход, Семак присматривается, кому дать шанс.
Вот со Звездой вечером будет играть основа с этими игроками на замену.
Удачи питерским и во втором матче!