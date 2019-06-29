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Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

29 июня 2019, 04:36
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия0 : 0Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиЗакончился после серии пенальти

Сборная Чили переиграла Колумбию в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019. В полуфинале чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай - Перу.

Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу

Колумбия - Чили 0:0 (по пенальти 4:5)

Колумбия: Оспина, Рамирес, Йерри Мина, Д. Санчес, Тесильо, Куадрадо, Барриос, Урибе (Кардона 67), Хамес, Фалькао (Сапата 77), Мартинес (Диас 81).
Главный тренер: Кейруш Карлуш.

Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан, Босежур, Видаль, Пульгар, Арангис, Фуэнсалида (Павес 75), Варгас, А. Санчес.
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Предупреждения: Арангис 8, Рамирес 44, Видаль 59, Куадрадо 70, Хамес 88

Судья: Питана Нестор.

В другом четвертьфинальном поединке Аргентина обыграла Венесуэлу (2:0).

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
   384 / 686
30 июня в 10:13
Перчик выиграл у Кокоса.
Санчо Панса
Санчо Панса
   85 / 686
29 июня в 17:23
А чилийцы большие мастера на послематчевые серии пенальти! Вот теперь и в Колумбии это знают.Им воздалось за два их отмененных гола!
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   495 / 686
29 июня в 17:10
Поздравляю Чили с победой
dino-hsv
dino-hsv
   188 / 686
29 июня в 15:27
ощущение, будто игроки чили прилетают в расположение сборной и сразу идут к точке тренировать пенальти. сколько серий уже вытащили и трофеев вместе с ними
bsww
bsww ответил Tott_Hot
   303 / 686
29 июня в 13:34
У Месси и всей остальной Аргентины что то сжалось в районе пятой точки))
Пока ещё нет. Может аргам повезёт и в полуфинале победитель пары Уругвай - Перу обыграет чилийцев, вот тогда и начнёт подгорать, когда арги окажутся в финале и узнают, что соперник по финалу - Чили
Ars Ars 1
Ars Ars 1
29 июня в 11:44
Чили - браво, а Колумбия проигрывала практически на каждом участке поля более опытным.
GreeM
GreeM
   39 / 686
29 июня в 11:41
Жаль.
Charlie Scene
Charlie Scene
   416 / 686
29 июня в 11:34
Колумбийцев откровенно жаль , хорошая команда.
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 10:27
Перец круче коки...
faneng
faneng
   684 / 686
29 июня в 10:22
Очень жаль Колумбию, никак они не могут ничего выиграть.
viva-viva
viva-viva
29 июня в 10:18
ни одна команда не показывает чемпионской игры...
жаль
Tott_Hot
Tott_Hot
   97 / 686
29 июня в 09:33
У Месси и всей остальной Аргентины что то сжалось в районе пятой точки))
Novograd
Novograd
   272 / 686
29 июня в 09:22
Зачем нужно било рвать 63 в групе чтоби пазорно не пройти дальше он меся папазорилась и скорей всего будет в финале
Agamaga
Agamaga ответил Jeck Denielse
   267 / 686
29 июня в 09:21
Португалия тоже выиграла турнир не выиграв в основное время ни один матч, да из группы вышли благодаря новому формату с третьего места.
Так что тут такой сценарий может повториться, тем более, оставшиеся команды из Южной Америки.
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
29 июня в 09:11
Не хочет оправдывать ожидания Чили.
Очень возрастной состав, игроки провалившие сезон, и казалось, ну 0:4 с молодёжкой Японии не показатель, тем более, что чилийцы тогда отскочили, второй матч со слабым соперником тоже не в счёт, а вот Колумбийцы спокойно вынесут чемпионов с турнира.
Но почему-то первый тайм и с 70-й минуты до конца Чили был лучше, хоть и без опасных моментов. Это просто волшебство, ну и стальной характер, конечно.
Кейруша жаль, но в атаке сегодня его сборная была слаба, что в общем-то было предсказуемо.
Восхитительную серию пенальти устроили чилийцы. Невозможно будет их переиграть по пенальти, хотя Ариас не Браво и мог сегодня два удара потащить, но не сумел. К счастью для Бразилии и Уругвая с полуфинала появятся экстра таймы.
spartach091
spartach091
   55 / 686
29 июня в 09:04
Жаль Колумбию
DEIVID
DEIVID ответил Jeck Denielse
29 июня в 08:42
Удалось посмотреть сей шедевр примерно с 49-йпо 65-ю минуту.....так за это время чилийцы ни разу мяча не коснулись....один раз были на половине соперника......результат удивил..... Двоякое чуство.... Вроде и жаль что классная Колумбия покидает турнир...выигравшая 3 игры и набравшая 9 очков и уступившая лишь по пенальти....а никакущая Аргентина выигравшая 1 матч из 3-х в группе и продолжит играть в полуфинале... Но с другой стороны хватит Барриосу газоны бразильские топтать...(пока Орлов его не продал за 40 млн)....отдохнул...пофеерил...пора и на работу возвращаться...)) Пусть кто угодно выиграет данный турнир..... Только не Бразилия....дома играющая по нулям с Парагваями и Венесуэлами...... И не Аргентина ....с игры не одержавшая ни одной победы в группе над командами из Южной Америки....Катар не Южная Америка...
А как тебе чемпионы Мира, играющие по нулям с Люксембургом?
Вот только Венесуэла и Парагвай по уровню футболистов и организации игры близко не Люксембург.
Zenit-Piter-Ole
Zenit-Piter-Ole ответил Fecher
   660 / 686
29 июня в 08:29
Ачилийцы пенки бьют на убой, все по верху :) кто саму игру ссотрел? Заслужили чилийцы проход??
Полностью заслужили
Zenit-Piter-Ole
Zenit-Piter-Ole ответил Jeck Denielse
   660 / 686
29 июня в 08:25
Удалось посмотреть сей шедевр примерно с 49-йпо 65-ю минуту.....так за это время чилийцы ни разу мяча не коснулись....один раз были на половине соперника......результат удивил..... Двоякое чуство.... Вроде и жаль что классная Колумбия покидает турнир...выигравшая 3 игры и набравшая 9 очков и уступившая лишь по пенальти....а никакущая Аргентина выигравшая 1 матч из 3-х в группе и продолжит играть в полуфинале... Но с другой стороны хватит Барриосу газоны бразильские топтать...(пока Орлов его не продал за 40 млн)....отдохнул...пофеерил...пора и на работу возвращаться...)) Пусть кто угодно выиграет данный турнир..... Только не Бразилия....дома играющая по нулям с Парагваями и Венесуэлами...... И не Аргентина ....с игры не одержавшая ни одной победы в группе над командами из Южной Америки....Катар не Южная Америка...
Надо было с начала смотреть! У Чили отменили чистый гол в первом тайме, плюс по игре они интересней были, а когда отменили им второй гол я вообще возненавидел War, хотя второй гол отменили справедливо! Но Чили молодцы оправились и от этой неудачи, потом на классе и опыте выиграли по пенальти, Команда очень достойная, только надо воротчика другого брать, мертвый он вообще, не одного пенальти не взял и даже не знал как их брать, дергался как маятник, а толку ноль! Лучше бы с Браво договорились!
АС35
АС35
   14 / 686
29 июня в 07:38
Чили так Чили, ждём Уругвай.
LOpp
LOpp
   6 / 686
29 июня в 07:31
Вчера Генка Орлов сказал, что Колумбия фаворит кубка Америки, потому что там играет Барриос. Уже его и продал за 40 миллионов.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   221 / 686
29 июня в 07:23
Не ожидал что Колумбия вылетит. Опять Чили в финал метит)
drug01
drug01
   69 / 686
29 июня в 07:16
Вот так Чили!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
29 июня в 07:13
Удалось посмотреть сей шедевр примерно с 49-йпо 65-ю минуту.....так за это время чилийцы ни разу мяча не коснулись....один раз были на половине соперника......результат удивил.....
Двоякое чуство....
Вроде и жаль что классная Колумбия покидает турнир...выигравшая 3 игры и набравшая 9 очков и уступившая лишь по пенальти....а никакущая Аргентина выигравшая 1 матч из 3-х в группе и продолжит играть в полуфинале...
Но с другой стороны хватит Барриосу газоны бразильские топтать...(пока Орлов его не продал за 40 млн)....отдохнул...пофеерил...пора и на работу возвращаться...))

Пусть кто угодно выиграет данный турнир.....
Только не Бразилия....дома играющая по нулям с Парагваями и Венесуэлами......
И не Аргентина ....с игры не одержавшая ни одной победы в группе над командами из Южной Америки....Катар не Южная Америка...
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 07:09
Не повезло колумбийцам.
борька
борька
   79 / 686
29 июня в 07:07
Браво!
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
29 июня в 06:57
Фаворит вылетел.
амурец
амурец
   65 / 686
29 июня в 06:40
Ого как, думал победитель будет Колумбия
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 686
29 июня в 06:12
Чили с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
29 июня в 05:51
Пенальти бить тоже исскуство...
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