Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

Сборная Чили переиграла Колумбию в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019. В полуфинале чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай - Перу.
Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу
Колумбия - Чили 0:0 (по пенальти 4:5)
Колумбия: Оспина, Рамирес, Йерри Мина, Д. Санчес, Тесильо, Куадрадо, Барриос, Урибе (Кардона 67), Хамес, Фалькао (Сапата 77), Мартинес (Диас 81).
Главный тренер: Кейруш Карлуш.
Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан, Босежур, Видаль, Пульгар, Арангис, Фуэнсалида (Павес 75), Варгас, А. Санчес.
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.
Предупреждения: Арангис 8, Рамирес 44, Видаль 59, Куадрадо 70, Хамес 88
Судья: Питана Нестор.
В другом четвертьфинальном поединке Аргентина обыграла Венесуэлу (2:0).
жаль
жаль
Так что тут такой сценарий может повториться, тем более, оставшиеся команды из Южной Америки.
Так что тут такой сценарий может повториться, тем более, оставшиеся команды из Южной Америки.
Очень возрастной состав, игроки провалившие сезон, и казалось, ну 0:4 с молодёжкой Японии не показатель, тем более, что чилийцы тогда отскочили, второй матч со слабым соперником тоже не в счёт, а вот Колумбийцы спокойно вынесут чемпионов с турнира.
Но почему-то первый тайм и с 70-й минуты до конца Чили был лучше, хоть и без опасных моментов. Это просто волшебство, ну и стальной характер, конечно.
Кейруша жаль, но в атаке сегодня его сборная была слаба, что в общем-то было предсказуемо.
Восхитительную серию пенальти устроили чилийцы. Невозможно будет их переиграть по пенальти, хотя Ариас не Браво и мог сегодня два удара потащить, но не сумел. К счастью для Бразилии и Уругвая с полуфинала появятся экстра таймы.
Очень возрастной состав, игроки провалившие сезон, и казалось, ну 0:4 с молодёжкой Японии не показатель, тем более, что чилийцы тогда отскочили, второй матч со слабым соперником тоже не в счёт, а вот Колумбийцы спокойно вынесут чемпионов с турнира.
Но почему-то первый тайм и с 70-й минуты до конца Чили был лучше, хоть и без опасных моментов. Это просто волшебство, ну и стальной характер, конечно.
Кейруша жаль, но в атаке сегодня его сборная была слаба, что в общем-то было предсказуемо.
Восхитительную серию пенальти устроили чилийцы. Невозможно будет их переиграть по пенальти, хотя Ариас не Браво и мог сегодня два удара потащить, но не сумел. К счастью для Бразилии и Уругвая с полуфинала появятся экстра таймы.
Вот только Венесуэла и Парагвай по уровню футболистов и организации игры близко не Люксембург.
Вот только Венесуэла и Парагвай по уровню футболистов и организации игры близко не Люксембург.
Двоякое чуство....
Вроде и жаль что классная Колумбия покидает турнир...выигравшая 3 игры и набравшая 9 очков и уступившая лишь по пенальти....а никакущая Аргентина выигравшая 1 матч из 3-х в группе и продолжит играть в полуфинале...
Но с другой стороны хватит Барриосу газоны бразильские топтать...(пока Орлов его не продал за 40 млн)....отдохнул...пофеерил...пора и на работу возвращаться...))
Пусть кто угодно выиграет данный турнир.....
Только не Бразилия....дома играющая по нулям с Парагваями и Венесуэлами......
И не Аргентина ....с игры не одержавшая ни одной победы в группе над командами из Южной Америки....Катар не Южная Америка...
Двоякое чуство....
Вроде и жаль что классная Колумбия покидает турнир...выигравшая 3 игры и набравшая 9 очков и уступившая лишь по пенальти....а никакущая Аргентина выигравшая 1 матч из 3-х в группе и продолжит играть в полуфинале...
Но с другой стороны хватит Барриосу газоны бразильские топтать...(пока Орлов его не продал за 40 млн)....отдохнул...пофеерил...пора и на работу возвращаться...))
Пусть кто угодно выиграет данный турнир.....
Только не Бразилия....дома играющая по нулям с Парагваями и Венесуэлами......
И не Аргентина ....с игры не одержавшая ни одной победы в группе над командами из Южной Америки....Катар не Южная Америка...