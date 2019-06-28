Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки. В четвертьфинале аргентинская команда одержала победу над сборной Венесуэлы.
В полуфинале Аргентина сыграет с Бразилией, которая в четвертьфинале с трудом одержала победу над командой Парагвая.
Рио-де-Жанейро, стадион Маракана
Венесуэла - Аргентина 0:2 (0:1)
Голы: Мартинес 10, Ло Чельсо 74
Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Дель Пино Маго (Сотельдо 56), Росалес (Сейхас 83), Хуниор Морено, Мурильо, Эррера, Ринкон, Мачис (Мартинес 71), Рондон
Главный тренер: Дудамель Рафаэль.
Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес, Акунья (Ло Чельсо 68), Лионель Месси, Мартинес (Анхель Ди Мария 64), Кун Агуэро (Дибала 85)
Главный тренер: Скалони Лионель.
Предупреждения: Ринкон 12, Эррера 15, Мартинес 16, Акунья 42, Рондон 44, Сотельдо 90+5
Судья: Рольдан Вильмар.
ну в таком случае роналде достаточно тоже было сделать больше двух тычков. что ж не смог-то, а?)) он же тащер) и не смог юнцам голландским клепануть свой похоронный хет-трик)
ну в таком случае роналде достаточно тоже было сделать больше двух тычков. что ж не смог-то, а?)) он же тащер) и не смог юнцам голландским клепануть свой похоронный хет-трик)
В целом турнир не интересен, но матч бразилецев и аргов стоит посмотреть)
В целом турнир не интересен, но матч бразилецев и аргов стоит посмотреть)
не , погоди, вы же кричите, роналду тащер. ну так и затащил бы очередным хет-триком или дублем. в чем проблема-то?) не шмогла?)) он же там войны в одиночку выигрывает.
то-то же. а месси с ливером куда больше роналду сделал и его все равно вы 4морили. говорю же, двойные стандарты.
не , погоди, вы же кричите, роналду тащер. ну так и затащил бы очередным хет-триком или дублем. в чем проблема-то?) не шмогла?)) он же там войны в одиночку выигрывает.
то-то же. а месси с ливером куда больше роналду сделал и его все равно вы 4морили. говорю же, двойные стандарты.
Держатся за эти три гола дохлому Эквадору, как за спасительную соломинку в споре, что-либо противопоставить, тем, кто видят в Месси балласт сборной.
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ну да, а ты вспонимаешь первый попавшийся матч с дно-соперником, где месси не отметился. чем лучше-то?) эквадора?? а остальные 16 матчей или больше? не? тебе напомнить. сколько с месси очков набрано? я тебе вроде сказал, сколько набрали без него в 8 матчах. нечего сказать? так помолчи и не позорься. персофанам кристи что остается еще говорить))
Держатся за эти три гола дохлому Эквадору, как за спасительную соломинку в споре, что-либо противопоставить, тем, кто видят в Месси балласт сборной.
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ну да, а ты вспонимаешь первый попавшийся матч с дно-соперником, где месси не отметился. чем лучше-то?) эквадора?? а остальные 16 матчей или больше? не? тебе напомнить. сколько с месси очков набрано? я тебе вроде сказал, сколько набрали без него в 8 матчах. нечего сказать? так помолчи и не позорься. персофанам кристи что остается еще говорить))
Держатся за эти три гола дохлому Эквадору, как за спасительную соломинку в споре, что-либо противопоставить, тем, кто видят в Месси балласт сборной.
Это все из разряда: Месси Букин и его хет-трик, в турнире коданный мяч.
Держатся за эти три гола дохлому Эквадору, как за спасительную соломинку в споре, что-либо противопоставить, тем, кто видят в Месси балласт сборной.
Это все из разряда: Месси Букин и его хет-трик, в турнире коданный мяч.