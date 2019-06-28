Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

вчера, 23:56

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки. В четвертьфинале аргентинская команда одержала победу над сборной Венесуэлы.

В полуфинале Аргентина сыграет с Бразилией, которая в четвертьфинале с трудом одержала победу над командой Парагвая.

Рио-де-Жанейро, стадион Маракана

Венесуэла - Аргентина 0:2 (0:1)

Голы: Мартинес 10, Ло Чельсо 74

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Дель Пино Маго (Сотельдо 56), Росалес (Сейхас 83), Хуниор Морено, Мурильо, Эррера, Ринкон, Мачис (Мартинес 71), Рондон

Главный тренер: Дудамель Рафаэль.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес, Акунья (Ло Чельсо 68), Лионель Месси, Мартинес (Анхель Ди Мария 64), Кун Агуэро (Дибала 85)

Главный тренер: Скалони Лионель.

Предупреждения: Ринкон 12, Эррера 15, Мартинес 16, Акунья 42, Рондон 44, Сотельдо 90+5

Судья: Рольдан Вильмар.