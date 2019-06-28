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Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

вчера, 23:56
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки. В четвертьфинале аргентинская команда одержала победу над сборной Венесуэлы.

В полуфинале Аргентина сыграет с Бразилией, которая в четвертьфинале с трудом одержала победу над командой Парагвая.

Рио-де-Жанейро, стадион Маракана

Венесуэла - Аргентина 0:2 (0:1)
Голы: Мартинес 10, Ло Чельсо 74

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Дель Пино Маго (Сотельдо 56), Росалес (Сейхас 83), Хуниор Морено, Мурильо, Эррера, Ринкон, Мачис (Мартинес 71), Рондон
Главный тренер: Дудамель Рафаэль.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес, Акунья (Ло Чельсо 68), Лионель Месси, Мартинес (Анхель Ди Мария 64), Кун Агуэро (Дибала 85)
Главный тренер: Скалони Лионель.

Предупреждения: Ринкон 12, Эррера 15, Мартинес 16, Акунья 42, Рондон 44, Сотельдо 90+5

Судья: Рольдан Вильмар.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил alex1990for
   11 / 653
сегодня в 01:01
уже гризманна берут)
Его уже полгода берут, мне кажется)
alex1990for
alex1990for ответил dino-hsv
   313 / 653
сегодня в 01:00
больше веселит то, что арги уже не первый матч упорно игнорируют месси и не отдают ему мяч. и вот - победа, победа, полуфинал...
ага, катар, венесуэла..)
alex1990for
alex1990for ответил Так Себе Аналитик
   313 / 653
сегодня в 01:00
Ну так и взяли бы Дзюбу сейчас, в финале ЛЧ могли бы сыграть)
уже гризманна берут)
ErnestobossValverde
ErnestobossValverde ответил EAGuar As
   618 / 653
сегодня в 00:59
Апчхи , звиняюсь , дожди в Туле ... 😋😍🤩🐎
как там галеон, процветает?))) наша команда все выиграла?))))
dino-hsv
dino-hsv
   154 / 653
сегодня в 00:57
больше веселит то, что арги уже не первый матч упорно игнорируют месси и не отдают ему мяч. и вот - победа, победа, полуфинал...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил alex1990for
   11 / 653
сегодня в 00:54
а он должен забивать за всех, при том, что он еще 3 отличные передачи дал, с которых и дзюба замкнет? ну в таком случае роналде достаточно тоже было сделать больше двух тычков. что ж не смог-то, а?)) он же тащер) и не смог юнцам голландским клепануть свой похоронный хет-трик)
Ну так и взяли бы Дзюбу сейчас, в финале ЛЧ могли бы сыграть)
alex1990for
alex1990for
   313 / 653
сегодня в 00:46
не думал, что колумбию выше чили котируют)
Footbolista
Footbolista
   7 / 653
сегодня в 00:46
Месси затащил аргов своим бездействием...
EAGuar As
EAGuar As ответил ErnestobossValverde
   67 / 653
сегодня в 00:45
Апчхи , звиняюсь , дожди в Туле ... 😋😍🤩🐎
alex1990for
alex1990for ответил Так Себе Аналитик
   313 / 653
сегодня в 00:45
Ему всего-то один гол резерву нужно было забить, и то не смог, что он там сделал?)
а он должен забивать за всех, при том, что он еще 3 отличные передачи дал, с которых и дзюба замкнет?
ну в таком случае роналде достаточно тоже было сделать больше двух тычков. что ж не смог-то, а?)) он же тащер) и не смог юнцам голландским клепануть свой похоронный хет-трик)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:43
Матч не смотрел, но по коментам видно, что у некоторых аналитиков нехило подгорает)
В целом турнир не интересен, но матч бразилецев и аргов стоит посмотреть)
авито
авито ответил spartach091
сегодня в 00:42
Месси не забил снова, а простите, это же не панама с никарагуа 😂
Бразилы главные клиенты Месси
311
311
   30 / 653
сегодня в 00:42
Лионель опять отпассажирил матч. Как так случилось, что пеналя не было?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил alex1990for
   11 / 653
сегодня в 00:41
ахах. видел я его мотивацию во втором матче. приехать и отбиваться весь матч. естественно, при постоянном навале на ворота без сопротивления у тебя не один момент для взятия будет. не , погоди, вы же кричите, роналду тащер. ну так и затащил бы очередным хет-триком или дублем. в чем проблема-то?) не шмогла?)) он же там войны в одиночку выигрывает. то-то же. а месси с ливером куда больше роналду сделал и его все равно вы 4морили. говорю же, двойные стандарты.
Ему всего-то один гол резерву нужно было забить, и то не смог, что он там сделал?)
No pupsiks
No pupsiks
   20 / 653
сегодня в 00:39
Аргентину с победой!
alex1990for
alex1990for
   313 / 653
сегодня в 00:35
    alex1990for
    alex1990for ответил Так Себе Аналитик
       313 / 653
    сегодня в 00:35
    "Атлетико" был, конечно, не мотивирован. И "Аякс", где Рон свою работу сделал, и, если бы сделал еще кто-нибудь, "Юве" бы прошел дальше.
    ахах. видел я его мотивацию во втором матче. приехать и отбиваться весь матч. естественно, при постоянном навале на ворота без сопротивления у тебя не один момент для взятия будет.

    не , погоди, вы же кричите, роналду тащер. ну так и затащил бы очередным хет-триком или дублем. в чем проблема-то?) не шмогла?)) он же там войны в одиночку выигрывает.
    то-то же. а месси с ливером куда больше роналду сделал и его все равно вы 4морили. говорю же, двойные стандарты.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил da da da 1
       11 / 653
    сегодня в 00:32
    Месси творит историю!еще маленький шаг и очередной финал!тащер самый настоящий!
    В этом матче он что затащил?))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил alex1990for
       11 / 653
    сегодня в 00:32
    у кого у вас?) и да, кому этот товарищеский кубок из 3 приличных команд интересен, являющийся по сути отбором на евро) так можно что угодно в ранг кубка возвести)) смешно просто об этом всерьез) роналду втаскивает только с немотивированными или развалившимися соперниками, но ты это не приходишь обсуждать. предвзятость налицо
    "Атлетико" был, конечно, не мотивирован. И "Аякс", где Рон свою работу сделал, и, если бы сделал еще кто-нибудь, "Юве" бы прошел дальше.
    alex1990for
    alex1990for
       313 / 653
    сегодня в 00:31
      da da da 1
      da da da 1
         314 / 653
      сегодня в 00:30
      Месси творит историю!еще маленький шаг и очередной финал!тащер самый настоящий!
      bsww
      bsww
         262 / 653
      сегодня в 00:29
      По программе матч тв 02-07-2019 в 03-25 прямая трансляция 1/2 финала
      valera666
      valera666 ответил NGYRZ
      сегодня в 00:29
      Кто матч смотрел, наверное заметили. Что две последние игры, как только в атаке аргентинцы перестали искать глазами Месси и делают все сами...результат как говорится на лицо: 2 игры - 2 победы по 2:0 т.е. и защита в порядке, и в полузащите все в ажуре и атака радует. Выводы делайте. Нужен ли этот балласт команде?!
      а как ты определил, что аргентинцы перестали искать глазами Месси?
      alex1990for
      alex1990for ответил Так Себе Аналитик
         313 / 653
      сегодня в 00:29
      То есть занимался тем же, чем Рон в финале Кубка Наций, куда он сборную втащил)) Но тогда у вас другая полемика была)
      у кого у вас?) и да, кому этот товарищеский кубок из 3 приличных команд интересен, являющийся по сути отбором на евро) так можно что угодно в ранг кубка возвести)) смешно просто об этом всерьез) роналду втаскивает только с немотивированными или развалившимися соперниками, но ты это не приходишь обсуждать. предвзятость налицо
      NGYRZ
      NGYRZ ответил alexfor
         42 / 653
      сегодня в 00:28
      Кто матч смотрел, наверное заметили. Что две последние игры, как только в атаке аргентинцы перестали искать глазами Месси и делают все сами...результат как говорится на лицо: 2 игры - 2 победы по 2:0 т.е. и защита в порядке, и в полузащите все в ажуре и атака радует. Выводы делайте. Нужен ли этот балласт команде?! ---------------------------- типичный анализ типичного нгу. судит о степени важности месси в команде и игре команды без него после матчей с двумя откровенно слабыми соперниками. где же ты был со своим анализом, когда на отборе чм месси не было 8 матчей и без него было набрано 7 очков? где, умник?) да и сегодня голы - рикошеты, отскоки, добивания. конструктива как было ноль, так и осталось. первая организованная команда, типа колумбии или уругвая, и ты снова увидишь положение аргентины.
      Персофаны Месси при любом случае, вспоминают отбор на ЧМ, где Месси "затащил" с командой Эквадора, у которой не было никаких турнирных задач, а половина основы перед игрой всю ночь в ночном клубе отрывалась!

      Держатся за эти три гола дохлому Эквадору, как за спасительную соломинку в споре, что-либо противопоставить, тем, кто видят в Месси балласт сборной.

      Это все из разряда: Месси Букин и его хет-трик, в турнире коданный мяч.
      bsww
      bsww
         262 / 653
      сегодня в 00:27
      Так на 26 минуте пенки в ворота аргентинцев не было, контакт возможно и был, но за это не назначают пенку
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил NGYRZ
         134 / 653
      сегодня в 00:26
      Вот и я об этом. Они все выкладываются, пока этот пешеходит. Забавно было как Шмурнов весь матч, за уши тянул Месси нахваливая его бестолковую игру и кучей потерь мяча. Говорит: Месси даже в концовке игры всегда такой свежий бывает😂 А что ему не быть свежим, он что в Барсеелоне, что в сборной, чуть больше вратаря пробегает, когда все пашут, а потом этот "свежачок" прет на вынохшегося соперника и забивает голы.
        eleven LC
        eleven LC
           103 / 653
        сегодня в 00:25
        Бразилия-Аргентина это будет круто!
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил alexfor
           11 / 653
        сегодня в 00:25
        чем он пашет, расскажи?) я не увидел) сегодня просто пробил в сторону ворот 2 раза, а там партнеры уже тупо добивали. ну с катаром рывочек в конце сделал и забил. все. месси вообще в атаку не играет практически, зато на отборах куда лучше стал и двигается в центре больше. и не в одном матче. надеюсь, тебе не надо про это напоминать. а то что появились игроки, которые могут замкнуть хотя бы - это хорошо. месси в случае чего хоть пасом вывести есть, кого.
        То есть занимался тем же, чем Рон в финале Кубка Наций, куда он сборную втащил)) Но тогда у вас другая полемика была)
        beefs
        beefs
           76 / 653
        сегодня в 00:24
        Ждём эль-класико
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