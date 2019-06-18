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«Ливерпуль» и «Челси» получат по 5 тысяч билетов на Суперкубок УЕФА , который состоится 14 августа в Турции на домашнем стадионе футбольного клуба «Бешикташ». Вместимость стадиона составляет 38 тысяч болельщиков. Цены на билеты на Суперкубок УЕФА , которые на данный момент есть в продаже, варьируются от 45 до 135 фунтов стерлингов.

Напомним, что «Ливерпуль» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» - Лигу Европы.