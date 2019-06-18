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«Ливерпуль» и «Челси» получат по 5 тысяч билетов на Суперкубок УЕФА

сегодня, 18:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси14.08.2019 в 22:00 Не начался

«Ливерпуль» и «Челси» получат по 5 тысяч билетов на Суперкубок УЕФА, который состоится 14 августа в Турции на домашнем стадионе футбольного клуба «Бешикташ». Вместимость стадиона составляет 38 тысяч болельщиков. Цены на билеты на Суперкубок УЕФА, которые на данный момент есть в продаже, варьируются от 45 до 135 фунтов стерлингов.

Напомним, что «Ливерпуль» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» - Лигу Европы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 719
сегодня в 18:44
Странно что играть будут на "Водафоне".........
Если не ошибаюсь в Стамбуле есть 3-4 арены намного вместительней.......
ДСА
ДСА
   117 / 719
сегодня в 18:36
Как-то очень мало.
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