Возможно, худшие фанаты великого клуба

сегодня, 19:30

После новых требований трибун «Соккер.ру» расскажет о вечном конфликте «Реала» и его уникальных фанатов.

Скелет в шкафу напомнил о себе. Презентация Азара собрала около 50 000 болельщиков «Реала». Больше зрителей приветствовали только Кака и Роналду. Но знаете, чем занимались фанаты «сливочных» на трибунах?

Четко и не один раз скандировали: «Требуем Мбаппе, требуем Мбаппе». В этом вся суть подхода мадридских зрителей. Хотя неуважение к Азару и бурной трансферной кампании Зидана-Переса (вывалили 303 млн евро на новичков) – капля в море эгоизма и потребительского отношения.

Обычно шумно, как на кладбище

«Олд Траффорд» называют «Театром мечты». Но если бы в театрах так себя вели, как парни из рабочего Манчестера – пьесы срывали бы, ведь англичане не сидят молча, хотя и подучились сдаваться, если МЮ проигрывает. Испанцы южнее и, казалось бы, темпераментные? На деле пиренейцев восхитить сложно. Надо не знать специфику «La Grada de la Animación» - фанатской трибуны «Мадрида», чтобы умилиться стартовым минутам на арене, когда поют гимн клуба и зажигают.

А кто чаще попадает на арену, единодушны – успехи не помогли всем на трибунах научиться болеть за команду. Люди приходят за победами и чтобы закинуться сэндвичами. И мода на семечки на футболе в Испании тоже есть, причем бросают шелуху себе под ноги. Одним словом, тут вам не «Энфилд Роуд», спутать невозможно. Но чтобы сразу успокоить фанатов «Барселоны» - каталонские трибуны тоже унылые по сравнению с масштабами клуба. Люди со всего мира пробовали найти на «Сантьяго Бернбеу» и «Камп Ноу» крутую поддержку, но поиски провалились. И есть причины.

Перес успешно проредил ультрас

У фанатов и президента нескончаемая война. Поклонники «Реала» нередко после поражений скандируют оскорбления в адрес Флорентино, а не тренера или игроков. Но Перес давно готов к сражению и действует в привычном стиле. Схватка началась еще лет двадцать назад, когда на «Сантьяго Бернабеу» находилось место «Ультрас Сур» - группировке фанатов «Реала», которые выросли на британской футбольной субкультуре.

В начале восьмидесятых годов эти парни дрались с полицией и фанатами соперников. Чуть позже выбрали направление – топили за единую Испанию под руководством Мадрида. Поскольку левых и сепаратистских идей в стране хватает, то ультрас «Реала» легко находили врагов. Парни были не пушистые и покладистые, но сразу стало понятно – ребят, которых можно увязать с правыми взглядами, корпорация Переса не потерпит.

Так совпало, что полиция и прокуратура начала войну против фанатов. Так совпало, что журналисты начали снимать о них разоблачающие фильмы. Флорентино воевал много лет, используя тактику «разделяй и властвуй». Перессорил группировки, а в результате создал стерильную трибуну, где разные бригады ультрас напичканы людьми, лояльными к президенту. При этом рядом оставшиеся представители «Ультрас Сур». Но чтобы заглушить их выступления, Флорентино готов отдать больше мест для лояльных к нему ультрас.

Не только трибуны кормят «Реал»

Клиент всегда прав? Часто услышите фразу в любом споре о том, как ведут себя трибуны «Сантьяго Бернабеу» и местные фанаты по отношению к команде, что выиграла 4 кубка чемпионов за шесть последних сезонов и 5 раз была в полуфиналах. Прозрачный намек на то, что «Реал» кормят именно фанаты в дни матчей, и поэтому имеют право оскорблять и требовать.

Но давайте разбираться. Январский, уже 22-й по счету анализ от «Deloitte» показывает, что «Реал» - самый доходный клуб планеты. Выручка за 2018 года составила 750.9 млн евро. Растут пятый год подряд, что и позволило сдвинуть с первого места «Манчестер Юнайтед». Также есть разделение доходов по категориям – в дни матчей, с трансляций и коммерческой деятельности. Так вот, вы – если смотрите матчи команды Зидана, кормите «Реал» больше, чем трибуны.

Проведение матчей приносит всего 19 % доходов (143.4 млн евро), тогда как от продажи прав на трансляции по миру получают 251.3 млн евро, а 47 % доходов – коммерческая деятельность. И понятно, что 356 млн евро за год дают не те 60 000 фанатов, что на трибунах. Например, технический спонсор планирует подписать контракт, который обеспечит Пересу 120 млн евро в год – почти что выручку в дни матчей.

Испанцы кормят «Реал», но совсем не те, что свистят на трибунах и махают белыми платками время от времени по старой традиции. Так выражали недовольство еще во времена Ди Стефано. А теперь мир глобальный, голосуют лайками. В «Фейсбуке» у «Реала» 109 млн подписчиков, и понятно, что именно там охват и реклама. «Мадрид» является успешной международной корпорацией с оборотом в 750 млн евро, 60 тысяч такую выручку не обеспечат.

Вечно находят причину жаловаться

Почему миллионы фанатов и их мнения должны быть не так важны, как позиция части от 60 тысяч? Кстати, «Сантьяго Бернабеу» вмещает 81 044 зрителя, судя по информации официального сайта «Реала». А средняя посещаемость домашних игр в чемпионате – 60 598 мест. Что же получается, каждый четвертый фанат «Мадрида» с трибун – глорихантер, и не приходит, когда нет побед?

Даже в ЛЧ , где выступили плохо, средний показатель – 66 тысяч. Фанаты «Реала» знают, что в Ла Лиге «Барселона» выигрывает чаще и банально не хотят на футбол. При этом на игре с «Аяксом» было уже 77 013 зрителей, а против «Барселоны» - 78 819 человек. Разница большая, по 17-18 тысяч! Причем так было всегда. Угадаете, когда приходило по 69 тысяч зрителей на каждый домашний матч в Примере? Правильно – когда Зидан выиграл чемпионат.

Возможно, у «Барселоны» фанаты не лучше чисто по поддержке, шумности, кореографии и так далее, но поклонники «Реала» ведут себя хуже - нередко настроены против своей команды. Освистывать Роналду и называть старым эгоистом, чтобы через год-полтора ныть, как же можно было продать Криштиану в комментариях на испанских сайтах? Логика железная. Сначала Рамоса на руках носят и защищают в любом случае, даже когда Серхио ошибается, а теперь оскорбляют.

Да и Бензема не всегда получал от фанатов по делу. Впрочем, как и Бэйл. Показательно, что в самом Мадриде и в Испании далеко не все разделяют позицию тех, у кого достаточно времени и денег, чтобы посещать домашние матчи «Реала» и выражать недовольство. Критика фанатов слышится, но после такого ужасного по результатам сезона – худшего в 21 веке, голос разума заглушают. Со стороны кажется, что Перес и фанаты «Реала» друг друга стоят?

Возможно, у одного спорные методы, а у вторых – капризность на первом месте. Например, в день первого назначения Зидана его обозвали «очередным Карлушем Кейрушем». Говорили, что ставка на тренера без опыта – бред, что Перес выжил из ума. А что было позже? Три кубка чемпионов и Зидан сразу – любимчик толпы. Но ровно до дня, когда его «Реал» снова проиграет. Свистеть будут даже Зинедину, ведь для Роналду, Ди Стефано или Касильяса исключений не делали.

Не находите ничего лицемерного в том, что некрасивым уходом Икера президента клуба до сих пор попрекают? Флорентино вообще привык к угрозам, ведь ему в офис как-то прислали конверт с белым порошком, пытаясь запугать. Но летом, когда «Реал» совершил столько трансферов и пытается построить новую команду возмущаться так же нелепо, как освистывать Роналду, что забил 475 мячей за клуб в 486 матчах и отдал кучу голевых передач.

Зрители «Бернабеу» очень капризные

Фанаты «Реала» умеют критиковать на словах и с помощью криков, но у них нулевое влияние на клуб. Например, когда Рауль и Касильяс уходили, не нашлось актива фанатов, которые объяснили бы Пересу, как нельзя расставаться с легендами и что нужно быть почтительным. Но и Роналду, и Зидан, и Модрич, и многие другие не последние в истории «Мадрида» люди не раз слышали маты в свой адрес, оскорбления, угрозы и нехорошие пожелания.

Таковы трибуны «Сантьяго Бернабеу». Собираются перекормленные победами люди - шутка ли, «Реал» проиграл дома в группе ЛЧ один матч за девять лет ЦСКА . Они не привыкли поддерживать команду, когда все идет плохо. При этом 60 000 человек это всего лишь каждый 50 житель Мадрида и каждый 700 житель Испании. Почему эти ребята думают, что чем-то лучше фаната «Реала» из Китая или США , России или Мексики?

Те ведь тоже покупают атрибутику и оформляют подписки на футбольное ТВ. Мир давно глобальный, и для Переса с «Реалом» очень плохо, что ближе всего к телу оказались странные ребята. Фанаты «Ювентуса» подкупили вниманием Роналду после того, как устроили ему овации после хет-трика в ворота Буффона. Фанаты «Реала» потеряли Криштиану, когда свистели после матчей и не отвечали на призывы португальца поддержать команду.

Никто не сравнивает с поклонниками из Ливерпуля – небо и земля, ведь Клопп вместе с болельщиками после проигранного финала в Киеве вместе заливал горе пивом и обещал выиграть ЛЧ через год. В Мадриде подобное невозможно. Побеждают вместе, а проигрывает только команда. Но даже по меркам Испании у «Реала» слабая поддержка. Умеют ненавидеть – «Барселону», «Атлетико» или своих же игроков, но поддерживать не научились.

Любовь скорее в том, что отдаешь, а не забираешь. Но вместо поддержки Азар прямо на презентации услышал требования подписать Мбаппе. Увидели поведение разбалованных детей, которым родители дали все, а в результате вырастить зрелую личность не получилось. Непросто найти великий клуб, у которого более капризные фанаты, чем у «Реала». У них четыре кубка чемпионов и куча других трофеев, а им все мало.

Многих игроков морально убили, часть футболистов слепо поддерживали без аргументов. Фанаты «Реала» с трибун всегда плохо разбирались в футболе, поэтому одинаково негативно реагируют и на правильные решения руководства клуба, и на его ошибки.